Первая схватка Трусовой и Загитовой. Всё, лидер женского катания определён?

Трусова вновь покорила весь мир, впервые в истории исполнив четыре четверных. Загитова уступила по баллам, но тоже выиграла. Как так вышло?

Начало октября подарило поклонникам женского фигурного катания в России немало ярких эмоций и новой пищи для размышлений. На предсезонных турнирах в Азии выступили сразу три россиянки, претендующие на высокие места. Трусова вновь поразила публику, сделав то, чего раньше никто не делал. Медведева провалила прокат, но всё равно победила. А Загитова была ослепительна, но при этом не выиграла… Стоп. Или выиграла?! Давайте-ка разбираться.

Сначала про Медведеву

Евгения выступала в Китае на Shanghai Trophy. Регламент привычный – короткая и произвольная программы. Среди соперников можно было выделить только ученицу Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаеву. Остальные – россыпь молодых дарований из Азии: Кореи, Китая, Гонконга.



По итогам короткой программы Медведева набрала 72,16 балла – судьи усмотрели недокрут на тройном лутце и снизили оценки. В остальном у Евгении всё было неплохо для старта сезона.



А вот в произвольной всё пошло наперекосяк. Поклонники Жени хорошо помнят, как она назло соперникам из чистого хулиганства прыгала 3-3-3. Но в Шанхае в произвольной программе она не решилась на каскад из двух тройных прыжков. Совсем не получился и аксель, да и других недочётов было предостаточно. В итоге – совсем скромные 119,62 по итогам программы.

Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy

Что случилось с Медведевой? Сказались ли последствия болезни, которую Женя перенесла в конце сентября? На что спортсменка и её тренер Орсер рассчитывают в новом сезоне?



Пока все эти вопросы остаются без ответа.

Медведева — о победе в Шанхае: чувствую себя очень плохо

Интересно, что даже столь невысокие баллы принесли Медведевой победу на турнире в Шанхае. У Турсынбаевой было два падения: было видно, что ей до оптимальной готовности далеко. А остальные конкурентки по уровню от двух призёров чемпионата мира – 2019 были далеко.



Женя приняла полагающиеся ей почести и даже спела гимн России, стоя на верхней ступени пьедестала почёта. Но это однозначно та победа, которую хочется поскорее забыть.

Медведева исполнила гимн России после победы на турнире в Шанхае

Трусова или Загитова?

Алина и Александра выступали на командном турнире Japan Open 2019. Это неофициальный, но представительный турнир с весьма необычным регламентом. В соревнованиях принимают участие три команды (два одиночника и две одиночницы): Европа, Азия и США. На лёд в Сайтаме выходили Рика Кихира, Нэйтан Чен, Винсент Чжоу. Вернулся даже испанец Фернандес.

Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе команды Европы

В такой представительной компании россиянки не просто не затерялись, а стали главными героями. После выступления мужчин команда Европы занимала третье место и отставала от идущей на первом США более чем на 57 баллов. Однако блистательные выступления Трусовой и Загитовой просто отправили всех конкуренток в глубокий нокаут. Европа в итоге коммерческий старт выиграла, набрав 614,73 балла. Япония – вторая (602,16). Команда США – третья (593,42).



Алина Загитова удивила в первую очередь своим образом. Она впервые предстала перед широкой публикой в образе Клеопатры. Роскошное чёрно-золотое платье однозначно очень понравилось болельщикам: оно смотрится одновременно стильно, ярко и привлекательно. Но самое главное, что Алина в нём привычно была хороша и с точки зрения катания. За технику – 80,08 балла, за компоненты – 74,33. Но достаточно ли этого, чтобы стать лидером нового сезона?

Загитова: открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!

Александра Трусова показала, что нас ждёт крайне интересная борьба. Совсем недавно она обновила два мировых рекорда, а в Сайтаме могла бы установить и третий, если бы на Japan Open они фиксировались. 97,51 – рекордно высокая техническая оценка у девушек в короткой программе. А добралась до неё Саша, впервые в истории женского катания исполнив четыре четверных прыжка: два тулупа, лутц и долгожданный сальхов. Американский фигурист Нэйтан Чен, славящийся своей любовью к прыжкам, назвал программу Трусовой «взрывом мозга».

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Трусова набрала 160,53 и опередила Загитову, набравшую 154,41. Но не победила её, потому что девушки выступали в команде. Впрочем, очного сражения именно за первое место болельщики будут ждать с особым нетерпением. Загитова за счёт катания и компонентов вполне может нивелировать отрыв. Однако и к Трусовой судьи будут относиться всё более благосклонно.



И кто же выйдет из этой дуэли победителем?



Что окажется важнее – уникальные прыжки или безупречное катание?

Рекорды Загитовой пали! Как Трусова переписала историю фигурного катания 15-летняя россиянка на первом же взрослом турнире установила два мировых рекорда. Алина Загитова сможет хоть чем-то ответить?

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