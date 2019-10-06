День, когда Болт стал величайшим. Удивительный рекорд на чемпионате мира

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2019 в Дохе впечатлил высокими результатами. Был и мировой рекорд, и крутая борьба на дорожках, в прыжковых и метательных секторах. Были скандалы – куда же без них. Но не хватило главному турниру года одного – такой звезды, как Усэйн Болт. И такого же зажигательного выступления, какое было 10 лет назад в Берлине.

Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?! После трёх апелляций медали в финале забега на 110 метров с барьерами перераспределили. Дали тем, кто сильнее просил, а не быстрее бежал.

100 метров полёта

Тогда, на чемпионате мира – 2009, ямайский спринтер устроил потрясающее шоу.



Финал забега на 100 метров стал, пожалуй, величайшим событием в истории спорта. Болт прилетел в Германию уже в статусе суперзвезды после своего триумфа на Олимпийских играх в Пекине, трёх мировых рекордов и трёх золотых медалей.



16 августа весь мир ждал от него новых чудес. И дождался.



9,58 с на стометровке – удивительный, феноменальный, потрясающий результат. Показать его мог только Усэйн Болт.



Уже потом специалисты по биомеханике разобрали чудесный забег на молекулы.



Оказалось, что большую часть времени ямаец не бежал, а летел. В воздухе он провёл 55 процентов времени забега, или 5,29 с. 100 метров Болт преодолел всего за 41 шаг. Во время забега он разогнался до 44,72 км/ч, а на последнем десятке метров резко замедлился. Если бы не это, Болт мог выбежать из 9,5 с.

«Я рад, что такой атлет прославляет США». Неужели Коулман – чистый чемпион? Два самых быстрых человека планеты – из США и с допинговой историей. Коулман выиграл стометровку на ЧМ, Гэтлин – второй.

300 метров восторга

Бег Болта на стометровке был феноменальным.



А то, что он показал 20 августа 2009 года, было одним из самых доминирующих выступлений в истории лёгкой атлетики. В финале на 200 м ямайский спринтер уже через 50 метров снял все вопросы о победителе, а закончил бег с результатом 19,19 с.



300 метров восторга подарил болельщикам спортсмен, который 10 лет назад в Берлине стал величайшим.

Усэйн Болт Фото: Andy Lyons/Getty Images

Если в Пекине его рекорды – 9,69 с и 19,30 с можно было считать рекордами топ-спортсмена на пике формы, что, например, спустя несколько лет доказал американец Тайсон Гэй, пробежавший стометровку за то же время, то рекорды Берлина – это уже из области фантастики.

Это было так быстро, что даже Болт не смог побить свои же достижения.



Лёгкая атлетика считается королевой спорта. Но внимание к ней приковано только на Олимпиадах и чемпионатах мира. Болт же заставил мир следить за своими забегами с придыханием, как за футбольным класико. Его вклад в мировой спорт невозможно выразить только рекордами. Кажется, что про него все знают всё, но это не так.

Начал побеждать, чтобы покормили. Удивительная жизнь великого Усейна Болта Десять лет назад Болт навсегда изменил мир. А мы до сих пор много о нём не знаем.

Вы точно его знаете?



Он – гений, легенда и при этом обычный человек.



В 12 лет Болт выиграл забег, ставкой в котором был бесплатный обед. Местный священник услышал, как Усэйн ссорился со своим школьным товарищем из-за того, кто бегает быстрее. Преподобный Нюджент предложил разрешить спор самым простым способом.



Болт страдал от сколиоза и до тех пор, пока за него не взялся Гленн Миллс, нанявший целую команду врачей и физиотерапевтов, Усэйну было крайне сложно прогрессировать.



Про его контракт с Puma, действующий до 2025 года включительно, знают примерно все. Но не все знают, что по условиям этого контракта производитель спортивной одежды отправляет свою продукцию в родную школу Болта. А все рекламные ролики должны записываться на Ямайке.



Вспоминать про Болта можно бесконечно, хотя бы то, как в Пекине он съел тысячу куриных наггетсов. А вывод один – такого спортсмена в Дохе очень не хватало. Его танцев, «молнии» и побед. И нового героя, который собирал бы огромные стадионы, лёгкая атлетика пока не получила.