День, когда Болт стал величайшим. Удивительный рекорд на чемпионате мира

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2019 в Дохе впечатлил высокими результатами. Был и мировой рекорд, и крутая борьба на дорожках, в прыжковых и метательных секторах. Были скандалы – куда же без них. Но не хватило главному турниру года одного – такой звезды, как Усэйн Болт. И такого же зажигательного выступления, какое было 10 лет назад в Берлине.
100 метров полёта
Тогда, на чемпионате мира – 2009, ямайский спринтер устроил потрясающее шоу.
Финал забега на 100 метров стал, пожалуй, величайшим событием в истории спорта. Болт прилетел в Германию уже в статусе суперзвезды после своего триумфа на Олимпийских играх в Пекине, трёх мировых рекордов и трёх золотых медалей.
16 августа весь мир ждал от него новых чудес. И дождался.
9,58 с на стометровке – удивительный, феноменальный, потрясающий результат. Показать его мог только Усэйн Болт.
Уже потом специалисты по биомеханике разобрали чудесный забег на молекулы.
Оказалось, что большую часть времени ямаец не бежал, а летел. В воздухе он провёл 55 процентов времени забега, или 5,29 с. 100 метров Болт преодолел всего за 41 шаг. Во время забега он разогнался до 44,72 км/ч, а на последнем десятке метров резко замедлился. Если бы не это, Болт мог выбежать из 9,5 с.
300 метров восторга
Бег Болта на стометровке был феноменальным.
А то, что он показал 20 августа 2009 года, было одним из самых доминирующих выступлений в истории лёгкой атлетики. В финале на 200 м ямайский спринтер уже через 50 метров снял все вопросы о победителе, а закончил бег с результатом 19,19 с.
300 метров восторга подарил болельщикам спортсмен, который 10 лет назад в Берлине стал величайшим.
Если в Пекине его рекорды – 9,69 с и 19,30 с можно было считать рекордами топ-спортсмена на пике формы, что, например, спустя несколько лет доказал американец Тайсон Гэй, пробежавший стометровку за то же время, то рекорды Берлина – это уже из области фантастики.
Это было так быстро, что даже Болт не смог побить свои же достижения.
Лёгкая атлетика считается королевой спорта. Но внимание к ней приковано только на Олимпиадах и чемпионатах мира. Болт же заставил мир следить за своими забегами с придыханием, как за футбольным класико. Его вклад в мировой спорт невозможно выразить только рекордами. Кажется, что про него все знают всё, но это не так.
Вы точно его знаете?
Он – гений, легенда и при этом обычный человек.
В 12 лет Болт выиграл забег, ставкой в котором был бесплатный обед. Местный священник услышал, как Усэйн ссорился со своим школьным товарищем из-за того, кто бегает быстрее. Преподобный Нюджент предложил разрешить спор самым простым способом.
Болт страдал от сколиоза и до тех пор, пока за него не взялся Гленн Миллс, нанявший целую команду врачей и физиотерапевтов, Усэйну было крайне сложно прогрессировать.
Про его контракт с Puma, действующий до 2025 года включительно, знают примерно все. Но не все знают, что по условиям этого контракта производитель спортивной одежды отправляет свою продукцию в родную школу Болта. А все рекламные ролики должны записываться на Ямайке.
Вспоминать про Болта можно бесконечно, хотя бы то, как в Пекине он съел тысячу куриных наггетсов. А вывод один – такого спортсмена в Дохе очень не хватало. Его танцев, «молнии» и побед. И нового героя, который собирал бы огромные стадионы, лёгкая атлетика пока не получила.
- 6 октября 2019
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