«Есть очень хотелось, а за съёмку предложили денег». Печальная история гимнастки

В 2002 году самая знаменитая и титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина в третий и последний раз победила в многоборье на чемпионате Европы. В борьбе за золото она на 0,05 балла опередила 16-летнюю голландку Верону ван де Лер.



То серебро так и осталось самым выдающимся достижением ван дер Лер в спорте, но следующие 17 лет она прожила так, что на её фоне меркнет даже головокружительная политическая карьера Хоркиной. Судебные разбирательства с собственными родителями, нищета, тюрьма и новая волна успеха – уже в роли актрисы фильмов для взрослых.

Верона убеждена: между гимнастикой и съёмками в специальных фильмах почти нет разницы.

Спортсменка года и завышенные ожидания

Родители ван де Лер видели в дочке будущую чемпионку и никого другого. Девочка всё детство провела в гимнастическом зале и быстро вошла в число самых перспективных гимнасток страны. Тренеры и федерация тоже возлагали на талантливую спортсменку огромные надежды, и до поры до времени Верона их оправдывала. В 14 лет она стала абсолютной чемпионкой страны, в 15 дебютировала на чемпионате мира, а в 16 едва не затмила саму Хоркину на чемпионате Европы в Патрах. Помимо серебра в многоборье Верона завоевала ещё четыре награды, а через несколько месяцев поднялась на пьедестал чемпионата мира, став второй в вольных упражнениях.



На родине ван де Лер признали лучшей спортсменкой Нидерландов в 2002-м и уже видели в числе призёров Олимпийских игр в Афинах. Однако процесс взросления не прошёл для девочки бесследно. Ей было всё тяжелее справляться с давлением и безропотно выполнять требования родителей и тренеров. Внутренний протест вылился в падение результатов, а недовольство близкими только усугубляло ситуацию. На предолимпийский чемпионат мира Верона уже ехала в качестве запасной и на помост не вышла, а на Олимпиаде ей и вовсе не нашлось места в команде.

Месть отца и два года на улице

Несмотря на потерю мотивации и постоянные ссоры с родителями, гимнастка смогла вернуть хорошую форму и за год до Игр в Пекине триумфально выступила в национальном чемпионате. От неё снова стали ждать медалей и призовых мест, но летом 2008-го Верона объявила о завершении карьеры. Отец не смог принять выбор дочери и буквально выгнал её из дома. Однажды, вернувшись домой, девушка обнаружила, что замки на дверях сменены. В итоге она вместе со своим парнем стала ночевать в машине.



«Несколько приятных ночей незаметно превратились в два года на улице. Оставшиеся на счету деньги быстро исчезли. Есть очень хотелось. Мы просили бесплатную еду в супермаркетах, покупали хлеб за 50 центов и арахисовую пасту. Я думала, что знаю, что такое голод, поскольку в детстве часто недоедала, чтобы не набрать вес. Но это оказалось гораздо хуже. Когда ты 10 часов ничего не ешь, живот ужасно болит», — вспоминает ван де Лер.

Страх унижения и жажда свободы

Жизнь на улице обернулась не только постоянным голодом. Летом пара мылась в душе на общественных пляжах, а зимой использовала для гигиены влажные салфетки. Иногда на счёт девушки поступали небольшие деньги, и тогда молодые люди покупали абонемент в фитнес-клуб, чтобы иметь доступ к горячей воде. Основные же средства от спонсорских соглашений присвоил себе отец спортсменки. Она подала на него в суд и смогла вернуть 62 тыс. евро.



По словам Вероны, бойфренд предлагал ей переехать к его родителям, но ей не хотелось лишаться свободы. Устроиться на работу или получить пособие девушке мешало отсутствие постоянного места жительства. Плюс, признаётся голландка, её пугала мысль о публичном унижении, ведь о новом образе жизни вчерашней чемпионки не знал никто.

Из тюрьмы в секс-индустрию

Тайное стало явным весной 2010 года. Верону арестовали за вымогательство 3 тыс. евро у пары, которую она заподозрила в тайном романе. Девушка засняла встречу мужчины и женщины в парке и потребовала денег в обмен на компрометирующие материалы. Жертва обратилась в полицию, и Верона была задержана. При обыске на её компьютере была обнаружена детская порнография, а в автомобиле – огнестрельное оружие. Адвокат смог доказать, что ван де Лер не имеет отношения ни к порнографии, ни к хранению оружия, но ей пришлось провести в тюрьме 72 дня.

Во время заключения ван де Лер поборола мысли о суициде и поняла, что хочет вернуться к нормальной жизни. Она попыталась устроиться в федерацию гимнастики, но там в помощи ей отказали. Тогда Верона решила поменять специализацию и попробовала себя в роли… веб-модели. «Предложили такие хорошие деньги, что я не смогла отказаться», — вспоминала девушка, раздевавшаяся на камеру за деньги. Её благосостояние пошло в гору, и вскоре Верона уже создала собственный сайт с откровенными фото- и видеоматериалами.

«Гимнастки тоже раздвигают ноги»

Интересно, что, в отличие о жизни на улице, этих съёмок ван де Лер не стесняется. Более того, она уверена, что новая профессия поможет ей огородить юных гимнасток от насилия, и даже готова работать консультантом по общению с детьми. Объясняя шокирующий выбор, Верона признавалась, что не видит большой разницы между гимнастикой и съёмками в видео для взрослых. Как бы подчёркивая это, она нередко появляется в кадре в спортивном трико.



«Гимнастки в большой степени занимаются эксгибиционизмом. Люди смотрят на молодых девушек с широко раздвинутыми ногами и воспринимают их как объект похоти. Если бы те, кто критикует меня, знали, как обстоят дела в мире гимнастики на самом деле, то не были бы так категоричны», — уверена ван де Лер.

С откровенными съёмками девушка планирует покончить. Помимо работы с молодёжью она мечтает заниматься фотографией или открыть свой магазин. А может быть, вернуться в гимнастику: одно из ведущих голландских изданий пригласило её в качестве эксперта на время чемпионата мира.