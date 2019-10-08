Непризнанные герои из России. Ласицкене – лучшая на чемпионате мира?

В минувшее воскресенье в Катаре завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2019. Сборной России там не было, а вот российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, были. Да и не просто были, а добывали медали, в том числе и золотые! Если бы награды россиян учитывались в общем медальном зачёте, то Россия финишировала бы шестой, выше таких сборных, как Великобритания, Германия или Япония. Но нас в медальной таблице нет.

Несмотря на то что два золота, три серебра и одну бронзу федерация лёгкой атлетики решила вообще не включать в медальную таблицу, мы, конечно, знаем, кто их завоевал. Победы Марии Ласицкене в прыжках в высоту и Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, а также призовые места Сергея Шубенкова в барьерном спринте, Михаила Акименко и Ильи Иванюка в прыжках в высоту и Василия Мизинова в ходьбе на 20 км принесли нам немало положительных эмоций.



Но чей же успех порадовал вас больше всех? Чья медаль кажется вам самой важной?