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ЧМ по лёгкой атлетике 2019 – самая важная медаль российской команды

Мария Ласицкене
Михаил Чесалин
Непризнанные герои из России. Ласицкене – лучшая на чемпионате мира?
Кто же ярче всех проявил себя на чемпионате мира по лёгкой атлетике? Ласицкене или Шубенков? Сидорова или Акименко?
Другие / Лёгкая атлетика 0

В минувшее воскресенье в Катаре завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2019. Сборной России там не было, а вот российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, были. Да и не просто были, а добывали медали, в том числе и золотые! Если бы награды россиян учитывались в общем медальном зачёте, то Россия финишировала бы шестой, выше таких сборных, как Великобритания, Германия или Япония. Но нас в медальной таблице нет.

Несмотря на то что два золота, три серебра и одну бронзу федерация лёгкой атлетики решила вообще не включать в медальную таблицу, мы, конечно, знаем, кто их завоевал. Победы Марии Ласицкене в прыжках в высоту и Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, а также призовые места Сергея Шубенкова в барьерном спринте, Михаила Акименко и Ильи Иванюка в прыжках в высоту и Василия Мизинова в ходьбе на 20 км принесли нам немало положительных эмоций.

Но чей же успех порадовал вас больше всех? Чья медаль кажется вам самой важной?

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