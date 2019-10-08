«Удар, и я в отключке». Советский ватерполист заплатил за золото Олимпиады ухом

15 лет назад в машине скорой помощи в Киеве от инфаркта скончался легендарный советский ватерполист Алексей Баркалов. На Играх-1972 года он пожертвовал собственным здоровьем, но команду не подвёл. Сборная СССР завоевала олимпийское золото, заплатив за это кровью в бассейне.
Лопнувшая перепонка
1 сентября 1972 года. Первый матч основного группового этапа. Югославия – СССР. Во многом решающий, ведь поражение может сразу лишить одну из команд шансов на итоговое первое место.
Счёт 3:1 в пользу советской команды, все три мяча забросил лидер сборной Алексей Баркалов. Югославы атакуют, но сборная СССР перехватывает мяч, Баркалов рвётся к воротам соперников, замахивается, чтобы в четвёртый раз поразить ворота и… получает страшный удар ногой в ухо.
Вместо гола – потеря сознания и кровь.
«Помню только, что почувствовал удар и всё, в отключке», – рассказывал потом Баркалов.
Партнёры вытащили его на бортик, где врачи привели его в чувство. Медики и главный тренер советской сборной Анатолий Блюменталь настаивали на немедленной госпитализации спортсмена, но он отказался. Игру, правда, досматривал уже с бортика. Сборная СССР с трудом победила 5:4.
На следующий день советским ватерполистам предстоял матч со сборной ФРГ. Блюменталь отказался включать Баркалова в состав, но тот убедил тренера, что если залить ухо камфорой, туго забинтовать, положить ватную прокладку, защищённую пластилином, и надеть пару шапочек, то вода не затечёт. Лучший бомбардир команды всё же вышел на матч.
Не все подсказки тренера и партнёров Баркалов слышал, но своё дело сделал – он сравнял счёт в первом периоде, а в конце второго забил и последний мяч. Советская команда победила 4:2 и гарантировала себе медали Олимпиады. Оставалось только понять, какие именно. Драматичные ничьи со сборными США и Венгрии ответили на этот вопрос – золотые. Не в последнюю очередь благодаря лучшему бомбардиру.
Ангел-хранитель и бутылочка обезболивающего
Судьба сохранила Баркалову жизнь и привела к победе на Олимпиаде. В мае 1972 года спортсмен сразу после возвращении с предсезонного турнира в Италии должен был лететь в родной Харьков в больницу к умирающему отцу.
Для Баркалова был забронирован билет на утренний рейс из Шереметьево, но он чувствовал, что может не успеть к отцу. Взял такси, приехал во Внуково и уговорил посадить его на вечерний рейс в Харьков. Летел вместе со стюардессами.
Отец умер у него на руках той же ночью, а на следующее утро самолёт АН-10А, совершавший рейс Москва – Харьков, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли все 109 человек, находившиеся на борту.
«Кажется, Бог приставил ко мне персонального ангела-хранителя. Я трижды мог погибнуть в авиакатастрофах… Было ведь ещё два случая. Перед мировым чемпионатом команда летела на сбор в Горький. И вдруг у нашего самолета отказали оба двигателя, он стал быстро терять высоту. Началась паника. Но я убеждён: в любой, даже в самой безвыходной ситуации мужчина обязан сохранить хотя бы внешнее спокойствие, с достоинством встретить неизбежность. В душе, конечно, чёрт знает что творилось. Но, честное слово, я вел себя, как и подобает капитану сборной, мужику, наконец. Пилотам удалось чуть ли не у самой земли завести один двигатель и прямо в поле посадить машину… А в 75-м году, когда летели из Сингапура в Новую Зеландию, вспыхнул двигатель. К счастью, самолет ещё не успел набрать высоту и удалиться от аэродрома, а там оперативно сработали наземные службы и пожарные», – вспоминал Баркалов в интервью изданию «Бульвар Гордона».
Спортсмен признался также, что после мюнхенской Олимпиады во время полётов всегда употреблял спиртное в качестве обезболивающего, поскольку иначе терпеть боль в травмированном ухе он не мог. Кстати, по тому же уху Баркалова потом били ещё четыре раза, а Международная федерация водных видов спорта в итоге внесла изменения в правила экипировки – на шапочках появились наушники.
Московское золото
Алексей Баркалов едва не расстался со спортом в 1976 году после Олимпиады в Монреале. Советская команда считалась безоговорочным фаворитом, но врачи с одобрения Спорткомитета решили подвести спортсменов к турниру особыми методами. Допустили ошибку с расчётами, и советские ватерполисты вышли на пик формы лишь тогда, когда почти все шансы на медаль были потеряны.
Для Баркалова это стало тяжёлым ударом. Он два года не играл в сборной, но его всё же уговорили вернуться к московской Олимпиаде. Только 34-летний бомбардир стал не центральным нападающим, а центральным защитником. Впрочем, это не помешало Баркалову забить девять мячей и вновь привести сборную СССР к золотым медалям.
Через год он вместе с командой выиграл Кубок мира, одержав свою последнюю победу в составе сборной. После завершения карьеры Баркалов работал тренером, возглавлял федерацию водного поло Украины, сборную Украины. Воспитывал с супругой Людмилой сына Дмитрия, который также стал ватерполистом, добился больших успехов на молодёжном уровне. Сын трагически погиб в ноябре 2001 года, а Алексей Баркалов скончался 9 сентября 2004 года. За год до смерти он был включён в Зал славы водных видов спорта в Форт-Лодердейле.
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