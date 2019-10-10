С ветром на ты. Россиянка Калинина вырвала серебро Кубка мира

В Италии завершился Кубок мира по кайтбордингу в дисциплине «Формула кайт». Третий год подряд самая престижная мировая серия финишировала на Сардинии. В Кальяри приехали сильнейшие гонщики, чтобы побороться за награды и солидный призовой фонд. Соревнования проходили на одном из самых живописных побережий Италии: в заливе Ангелов, на легендарном пляже Поэтто.
На старт вышел смешанный флот из 66 гонщиков. За призовые места и заветные баллы в общем зачёте сражались 42 мужчины и 24 женщины. Во время заключительного этапа на Сардинии установилась хорошая погода для кайтсерфинга. В Кальяри дул холодный северо-западный ветер мистраль силой 20-30 узлов, что позволило гонщикам показать высочайшие скорости.
Итальянская акватория стала счастливой для спортсменки Академии парусного спорта Елены Калининой. На этапе в Кальяри чемпионка и многократная медалистка чемпионатов мира остановилась в шаге от пьедестала, но этого хватило для того, чтобы подняться на вторую строчку по итогам всей серии. Дело в том, что главная конкурентка Елены в борьбе за серебро Кубка мира американка Кирстин О’Брайан провалила заключительный этап, показав только 13-й результат.
Калинина на стабильно высоком уровне провела все четыре этапа. До соревнований в Италии Елена была третьей в Гиззерии, второй в Вэйфане и третьей в Пинтане. В общем зачёте её превосходство над О’Брайан составило 21 балл. Впереди спортсменки Академии парусного спорта оказалась только признанный лидер класса американка Даниэла Мороз, выигравшая все четыре этапа и ставшая абсолютной чемпионкой.
В мужском зачёте пьедестал оккупировали французы. Кубок мира завоевал Аксель Мазелла, вторым стал Нико Парльер, а замкнул тройку лучших Максим Ночер.
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