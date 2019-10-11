Вяхирева выдала чудо-матч в Лиге чемпионов. Но «Ростов-Дон» не выиграл

Во втором туре женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» играл в гостях с «Бухарестом», у которого за всю историю очных встреч выиграл только один раз. Столкновение фаворитов группы «В» завершилось вничью. Но сколько ещё моментов нужно чемпионкам России, чтобы не о ничьей мечтать на последних секундах, а уверенно побеждать?

Тайм Вяхиревой

В первом туре обе команды выиграли. «Ростов-Дон» катком проехался по польскому «Люблину», а «Бухарест» в тяжёлой борьбе взял верх над датским «Эсбьергом». В случае победы либо российская, либо румынская команда становились единоличными лидерами группы «В». Значимость таких матчей никогда не стоит недооценивать.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Бухарест, 11 октября 2019



«Бухарест» – «Ростов-Дон» – 23:23 (13:14)

«Бухарест»: Лекич – 8, Торстенссон, Оморегие – по 4

«Ростов-Дон»: Вяхирева – 12, Манагарова – 3, Бобровникова, Кожокарь – по 2.

«Ростов» приехал в столицу Румынии без давно травмированных линейной Майи Петровой и разыгрывающей Миланы Таженовой, сроки восстановления которых неизвестны. У «Бухареста» по той же причине не играли звёзды мирового гандбола Кристина Нягу и Нура Мёрк.



Весь первый тайм прошёл на равных. «Ростов-Дон» действовал намного быстрее – перехваты, быстрые атаки на плечах, «быстрый центр», но и ошибался достаточно много из-за этого. «Бухарест» предпочитал позиционные розыгрыши. В обороне же обе команды играли достаточно жёстко, но до откровенной грубости дело не дошло.

У чемпионок России выделялась Анна Вяхирева. Правая полусредняя, признанная лучшим игроком Европы в сентябре, действительно набрала просто потрясающую форму. Она раз за разом обыгрывала соперниц и либо зарабатывала семиметровые, которые сама же и реализовывала, либо забрасывала с игры, либо отдавала очень классные передачи на партнёрш.



По итогам первого тайма из 14 голов «Ростова-Дон» восемь были на счету Вяхиревой. Анна реализовывала не все моменты, но ситуация складывалась так, что во всех ключевых ситуациях ей приходилось решать самой. Другие игроки ростовской команды самоотверженно играли в обороне, но в атаке были не столь активны.

«Ростов-Дон» куражился 40 минут. И это в Лиге чемпионов! Чемпионки России топтали соперника, который даже опомниться не успел. А потом начали экспериментировать.

Да и вратарь «Бухареста» Денизе Деду действовала очень надёжно. Вытащила несколько сложнейших мячей после бросков крайних игроков «Ростова», закрыла несколько дальних бросков и ушла на перерыв главным героем в своей команде. Ростовский голкипер Маисса Пессоа на фоне оппонентки выглядела совсем бледно. Хотя у хозяек выделялись две огромных линейных Драгана Цвийич и Крина Пинтя, а также разыгрывающая Андреа Лекич.

Матч Вяхиревой

Во втором тайме оба тренера выпустили других вратарей – Анну Седойкину и Елену Грубишич. И обеим командам стало ещё сложнее забрасывать.



Правда, «Бухарест» почти сразу сравнял счёт благодаря семиметровому от Лекич, но далее обе команды настолько плотно играли в обороне, настолько внимательно действовали вратари, что счёт долгое время не менялся. «Ростов-Дон» вообще не мог забросить в течение 10 минут! Румынская команда в эти минуты не пропустила ни одного быстрого отрыва.



Но долго так продолжаться не могло. «Бухарест» вышел вперёд, но тут же Вяхирева прервала «сухой» отрезок, реализовав «семерик», а Полина Кузнецова убежала один на один после паса Седойкиной и пробила Грубишич.

За половину второй тайма обе команды отличились на двоих лишь шесть раз, но следующие несколько минут получились искромётными. На гол одной команды мгновенно следовал ответ другой. «Бухарест» всё так же старался играть через центр, доставляя мяч на линейных или бросая с девяти метров, а «Ростов» быстро разыгрывал.



Перестрелка как быстро началась, так же быстро и закончилась. «Ростов» благодаря индивидуальным действиям Вяхиревой вышел вперёд, но затем в двух подряд атаках допустил две нелепые потери мяча, и в концовке уже пришлось думать не о победе, а хотя бы о ничьей. Вновь великолепно сыграла Вяхирева, которая в последней атаке отдала классную передачу на Кожокарь, а Кристина красиво перебросила вратаря.



И в обороне Вяхирева прихватила шведку Линнеа Торстенссон, которая до этого забросила два мяча, пользуясь тем, что на неё никто не выходил. В общем, главная звезда «Ростова» отпахала на всех участках и помогла своей команде не проиграть. Но с учётом того, сколько моментов было не реализовано, ростовчанкам впору пожалеть об упущенной победе.



В следующем матче «Ростов-Дон» сыграет с «Эсбьергом».

