«Медведи», вам Лига чемпионов не нужна? Позорное поражение чемпионов

Третье поражение в четырёх сыгранных матчах Лиги чемпионов практически закрыло дорогу чемпионам России по гандболу «Чеховским медведям» к выходу из группы. Несмотря на то, что впереди ещё шесть матчей, с такой игрой рассчитывать на что-то сложно. На международном уровне наши чемпионы играют, как сборная России по регби.
Абсолютная беспомощность
Если продолжить аналогию с проходящим сейчас в Японии Кубком мира по регби, то бухарестское «Динамо» — это в лучшем случае сборная Самоа. Россию обыгрывает одной левой, а остальным влетает.
Сильнейшая румынская команда, как и сильнейшая российская, в Лиге чемпионов играет в одной из двух слабейших групп. Из этих групп крайне сложно пробиться в плей-офф, поскольку сначала нужно стыковые матчи с командами из другой слабейшей группы сыграть.
В общем, схема запутанная, но в следующем году всё поменяется. И таким командам, как «Медведи», места в главном европейском турнире не найдётся. Для этого чемпионы России уже в этом сезоне должны пробиться в «Финал четырёх». А с такой игрой, как сейчас, это как мечтать о победе «Спартака» в футбольной Лиге чемпионов. Может, и к лучшему. А то даже страшно представить, что с «медведями» сделает «ПСЖ» или «Барселона».
В матче с «Динамо» чемпионы России предстали не просто слабой, а беспомощной командой. Одно дело, когда не получается. Совсем другое, когда соперники не проявляют желания бороться.
Всё было решено не просто в первом тайме, а в первой его половине! За десять минут румынская команда, в которой собраны игроки из Ирана, Туниса, Бразилии, Египта, Хорватии, Венгрии, Боснии и Герцеговины и собственно Румынии, наколотила в ворота россиян восемь мячей.
«Медведи» ответили двумя. Очень много потерь в атаке, в обороне без подстраховки. Вратарь Дмитрий Павленко пытался стать героем, но что он мог сделать в одиночку? Главный тренер Владимир Максимов взял тайм-аут только при безнадёжном счёте 4:12.
Во второй половине тайма «мишки» выдали три-четыре минуты гандбола, а не мучений, когда у них получилась пара комбинаций и быстрый отрыв. Но всё, что они смогли сделать, сократить разницу до шести мячей.
Половина тайма и хватит
Во втором тайме ничего не изменилось. В первой же атаке потеря из-за пробежки, в обороне удалось отбиться, но выход один на один не реализован. Что оставалось сделать Максимову? Только руками разводить.
Его подопечные бросили малейшее сопротивление на исходе половины тайма. Показательным стал момент, когда в нашей зоне румынские динамовцы спокойно перебрасывали друг другу мяч, и никто из наших даже не сделал попытки перехватить. Просто стоял и всё.
Стоит ли удивляться, что у гостей проходили навесные передачи на своих линейных над руками наших центральных защитников? Или также по центру просто следовала напрыжка и бросок, и никто не делал даже шага вперёд, чтобы помешать.
«Медведи» провели просто ужасный матч. Проиграли «минус десять», но дело вовсе не в итоговой разнице в счёте. Дело в самой игре. Даже удивительно, как в первом туре чемпионы России смогли обыграть польскую «Вислу». Наверное, потому что бились. Сейчас это желание куда-то пропало.
Чехов, 12 октября
«Чеховские медведи» – «Динамо» Бухарест – 20:30 (10:16)
«Чеховские медведи»: Санталов, Косоротов, Киселёв – по 4
«Динамо»: Кудуз – 6, Асолтаней – 5, Алуини, Мамду, Баннур – по 4
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