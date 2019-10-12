«Медведи», вам Лига чемпионов не нужна? Позорное поражение чемпионов

Третье поражение в четырёх сыгранных матчах Лиги чемпионов практически закрыло дорогу чемпионам России по гандболу «Чеховским медведям» к выходу из группы. Несмотря на то, что впереди ещё шесть матчей, с такой игрой рассчитывать на что-то сложно. На международном уровне наши чемпионы играют, как сборная России по регби.

Абсолютная беспомощность

Если продолжить аналогию с проходящим сейчас в Японии Кубком мира по регби, то бухарестское «Динамо» — это в лучшем случае сборная Самоа. Россию обыгрывает одной левой, а остальным влетает.



Сильнейшая румынская команда, как и сильнейшая российская, в Лиге чемпионов играет в одной из двух слабейших групп. Из этих групп крайне сложно пробиться в плей-офф, поскольку сначала нужно стыковые матчи с командами из другой слабейшей группы сыграть.

Россию лишили путёвки в Лигу чемпионов. Мы настолько слабые? В следующем сезоне чемпион России не получит путёвку в главный гандбольный турнир Европы. Кто виноват и что делать?

В общем, схема запутанная, но в следующем году всё поменяется. И таким командам, как «Медведи», места в главном европейском турнире не найдётся. Для этого чемпионы России уже в этом сезоне должны пробиться в «Финал четырёх». А с такой игрой, как сейчас, это как мечтать о победе «Спартака» в футбольной Лиге чемпионов. Может, и к лучшему. А то даже страшно представить, что с «медведями» сделает «ПСЖ» или «Барселона».



В матче с «Динамо» чемпионы России предстали не просто слабой, а беспомощной командой. Одно дело, когда не получается. Совсем другое, когда соперники не проявляют желания бороться.



Всё было решено не просто в первом тайме, а в первой его половине! За десять минут румынская команда, в которой собраны игроки из Ирана, Туниса, Бразилии, Египта, Хорватии, Венгрии, Боснии и Герцеговины и собственно Румынии, наколотила в ворота россиян восемь мячей.



«Медведи» ответили двумя. Очень много потерь в атаке, в обороне без подстраховки. Вратарь Дмитрий Павленко пытался стать героем, но что он мог сделать в одиночку? Главный тренер Владимир Максимов взял тайм-аут только при безнадёжном счёте 4:12.



Во второй половине тайма «мишки» выдали три-четыре минуты гандбола, а не мучений, когда у них получилась пара комбинаций и быстрый отрыв. Но всё, что они смогли сделать, сократить разницу до шести мячей.

Экстремальный выезд. Чемпионы России едва успели на игру Лигу чемпионов «Чеховские медведи» больше суток добирались до места назначения, но дали бой ГОГу в главном клубном турнире Европы.

Половина тайма и хватит

Во втором тайме ничего не изменилось. В первой же атаке потеря из-за пробежки, в обороне удалось отбиться, но выход один на один не реализован. Что оставалось сделать Максимову? Только руками разводить.



Его подопечные бросили малейшее сопротивление на исходе половины тайма. Показательным стал момент, когда в нашей зоне румынские динамовцы спокойно перебрасывали друг другу мяч, и никто из наших даже не сделал попытки перехватить. Просто стоял и всё.

Стоит ли удивляться, что у гостей проходили навесные передачи на своих линейных над руками наших центральных защитников? Или также по центру просто следовала напрыжка и бросок, и никто не делал даже шага вперёд, чтобы помешать.



«Медведи» провели просто ужасный матч. Проиграли «минус десять», но дело вовсе не в итоговой разнице в счёте. Дело в самой игре. Даже удивительно, как в первом туре чемпионы России смогли обыграть польскую «Вислу». Наверное, потому что бились. Сейчас это желание куда-то пропало.

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Чехов, 12 октября

«Чеховские медведи» – «Динамо» Бухарест – 20:30 (10:16)

«Чеховские медведи»: Санталов, Косоротов, Киселёв – по 4

«Динамо»: Кудуз – 6, Асолтаней – 5, Алуини, Мамду, Баннур – по 4