Пляжный футбол. Всемирные игры. Россия — Уругвай. Почти как бразильцы?! LIVE

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В Катаре продолжаются Всемирные пляжные игры, а это значит, что мужская и женская команды по пляжному футболу ведут борьбу за первый в истории трофей. Мужчины позавчера в непростом поединке победили Сальвадор, а сегодня в матче группового этапа впервые сыграют с Уругваем. Женщины же, одолев американок, померятся силами с командой Парагвая. Так что сегодня у России южноамериканский день.
Женский матч начнётся в 18:00 по московскому времени, а мужской — в 19:30. Не пропустите! На «Чемпионате» — все фото, видео и подробности с места событий. Узнавайте о победах наших команд первыми!
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