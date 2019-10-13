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Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Уругвай, 13 октября, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Всемирные игры. Россия — Уругвай. Почти как бразильцы?! LIVE
Сборная России во втором матче на Всемирных пляжных играх сыграет с Уругваем. Все новости, фото, видео с места событий — в нашей трансляции.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В Катаре продолжаются Всемирные пляжные игры, а это значит, что мужская и женская команды по пляжному футболу ведут борьбу за первый в истории трофей. Мужчины позавчера в непростом поединке победили Сальвадор, а сегодня в матче группового этапа впервые сыграют с Уругваем. Женщины же, одолев американок, померятся силами с командой Парагвая. Так что сегодня у России южноамериканский день.

Женский матч начнётся в 18:00 по московскому времени, а мужской — в 19:30. Не пропустите! На «Чемпионате» — все фото, видео и подробности с места событий. Узнавайте о победах наших команд первыми!

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