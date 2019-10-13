Отомстили провокаторам. Россия победила Уругвай, игравший в «грязный» футбол

Пляжный футбол входит в самую интенсивную и важную часть сезона. Это немного удивительно, ведь за окном середина октября, а пляжный футбол подразумевает наличие тепла. Но найти тепло осенью – не такая большая проблема. Достаточно организовать турниры в Катаре, ОАЭ, Латинской Америке.
Всемирные пляжные игры было решено провести в Дохе. Подопечные Михаила Лихачёва нацелены выиграть очередной трофей. Для этого в пятницу уже была обыграна сборная Сальвадора. На очереди была команда Уругвая. Напомню, что для того, чтобы выйти в плей-офф, надо занимать первое место. А это значит, что терять очки нельзя вообще.
В игре с Сальвадором сильно чудили судьи. В какой-то момент было полное ощущение, что сборную Россию «убивают», настолько это было очевидно. Поэтому очень хотелось, чтобы в противостоянии с Уругваем командам хотя бы не мешали.
«Грязное» начало Уругвая
Но судейский концерт продолжился и в игре с Уругваем. Правда, серьёзную роль здесь сыграли и уругвайские игроки, которые грязно провоцировали подопечных Михаила Лихачёва в каждом эпизоде. То, как один из футболистов соперников симулировал боль в моменте с Алексеем Макаровым, – цирк! Но при этом Алексей просто ни за что получил жёлтую карточку.
Зато игрок уругвайцев за грубейший фол на Борисе Никонорове на первой секунде периода не получил даже предупреждения. А ведь россиянин вполне мог получить травму. Латиноамериканские команды во всех видах спорта любят применять такую тактику. И она часто работает. Вот и в этом матче уругвайцам удалось дестабилизировать ситуацию.
Наказали провокаторов
Лукас Фернандес воспользовался грубой ошибкой вратаря сборной России Павла Баженова и открыл счёт. Но россияне не долго переживали и моментально сравняли счёт, а потом и вышли вперёд. Дмитрий Шишин и Алексей Макаров в очередной раз показали высочайший класс. Алексею наверняка было приятно вогнать мяч в сетку в ворота уругвайцев. Он точно не забыл провокацию, случившуюся на первой минуте матча.
Ближе к концу стартового периода Артур Папоротный уверенно реализовал штрафной удар. И традиционно отпраздновал гол имитацией баскетбольного броска, так как раньше занимался этим видом спорта. А прямо перед уходом на перерыв Артур оформил дубль, блестяще пробив в верхний угол ворот сборной Уругвая – 4:1.
Хет-трик Папоротного
Второй период начался неудачно. Капитана сборной России Антона Шкарина обокрали в центре поля, и Луис Акунья сократил отставание. Но у нас сегодня шикарен был Папоротный. Артур классным ударом «боковыми ножницами» оформил хет-трик! Уругвай не развалился и активно прессинговал подопечных Лихачёва. Это позволяло заработать несколько опасных штрафных, которые, правда, ни к чему не привели.
Стоит отдать должное судьям, которые больше не поддавались на провокации соперника и в целом работали нормально. Хотя уругвайцы продолжали нарушать все принципы фэйр-плей. То мяч нарочито сильно отдадут россиянам после остановки игры, то «случайно» заденут соперника в ситуации, где это делать точно не обязательно. Такое бывает, когда, кроме хамства, предложить больше нечего. Второй период так и завершился со счётом 5:2 в пользу сборной России.
Тревожная концовка
Заключительные 12 минут прошли нервно. Уругвай сначала забил третий мяч, а следом мог сократить отставание до минимума. Но Павел Баженов спас сборную России, отразив пенальти. Подопечные Лихачёва точно не занесут себе в актив этот период. Тренерскому штабу будет о чём подумать перед решающим матчем в группе, который начнётся завтра, 14 октября, в 22:30 мск. Соперник – сборная Японии, которая, как и россияне, обыграла команды Сальвадора и Уругвая.
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