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Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Япония, трансляция, видео

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Россия — Япония. Четвертьфинал, которого нет. LIVE
Сборная России по пляжному футболу в трёх шагах от трофея, которого ещё никогда не завоёвывала. Не пропусти онлайн-трансляцию «Чемпионата»!
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня нас ждёт весьма напряжённый день, ведь наша команда проведёт решающий матч в борьба за медали Всемирных пляжных игр, которые в эти дни проходят в Катаре.

Согласно расписанию, сегодня третий день группового этапа, но де-факто сборная России столкнётся с Японией в чистом «четвертьфинале». Победитель пройдёт дальше, а проигравший покинет турнир не солоно хлебавши. Японцы в 2019 году выиграли Кубок Азии и представляют собой грозную силу, так что нашей команде будет непросто.

Также сегодня свой третий матч на турнире проведёт женская сборная России, но у неё турнирная ситуация проще: девушки уже вышли в плей-офф, и матч с англичанками станет просто проверкой сил.

Начало женского матча Россия — Великобритания запланировано на 15:00 мск. Мужчины же будут решать свою судьбу ближе к ночи — с 22:30. Не пропустите!

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