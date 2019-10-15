Новая драма от сборной России! Команду спас гол на последней минуте. Видео

Проигрывать Японии на Всемирных пляжных играх было нельзя. И Россия победила так, как умеет только она – с валидолом и седыми волосами.

Цель – только победа!

Третий тур группового этапа Всемирных пляжных игр в Катаре для сборной России по пляжному футболу обернулся досрочным матчем плей-офф. Согласно регламенту соревнований из группы в полуфинал выходят только команды, занявшие первые места в своих группах. А претендентов на лидерство в группе D оставалось два: сборные России и Японии одержали по две победы.

Таким образом, чтобы выходить в полуфинал, России нужно было просто побеждать Японию, с любым счётом. У Японии, соответственно, стояла та же самая задача – взять да победить.

Отомстили провокаторам. Россия победила Уругвай, игравший в «грязный» футбол Латиноамериканцы грубили как могли. Россия отвечала красивыми голами.

Россияне с японцами в последние годы встречались четыре раза: два товарищеских матча, два – официальных – и все завершились победой нашей команды. Впрочем, опираться на одну только статистику было опасно. Дело в том, что Япония – победитель Кубка Азии-2019, сильнейшая команда континента. К тому же в её составе есть бразильский гигант Озу Морейра – один из лучших игроков мира. Он переехал в Азию из Бразилии ещё в детстве и очень много лет именно за сборную Японии. Кстати, именно в Катаре он забил 100-й гол за национальную команду.

Бояться Японию не стоило, но опасаться нужно было обязательно.

Догоняем, догоняем

Матч начался для сборной России трудно. Уже на 44-й секунде матча вратарь Томоя Гиноза от своих ворот шарахнул по чужим и попал как следует. Баженов не дотянулся, и счёт открыт– 0:1.

Японцы, забив, отдали россиянам мяч, а сами встали в железную оборону. Три минуты россияне пытались найти подступы к чужой штрафной, а затем создали сразу два опасных момента: Краш бил хлёстко, но Гиноза успел свою команду спасти. А через 10 секунд после углового Артур Папоротный оказался перед пустым углом, но точность российскому защитнику изменила.

Не забиваешь ты – забивают тебе! После ошибки защиты нашей команды Сусей Ямаучи выскочил один на один с Баженовым и без особого труда забил. Обескураживающее начало – 0:2.

Очки надо?! Россия победила, несмотря на неадекватную работу судей Сборная России по пляжному футболу сражалась не только с Сальвадором, но и с бригадой арбитров, которые пытались «убить» команду.

Россия быстро пропустила два гола, но ещё быстрее их отыграла. Уже на четвёртой минуте сработала простейшая комбинация Баженов – Земсков: Фёдор одним кивком отправил мяч в сетку. А через минуту мяч на своей половине под давлением потерял Озу Морейра. Крашенинникову немного повезло в борьбе с вратарём, и он, опередив Гинозу, закатил мяч в ворота – 2:2.

Забив дважды, россияне продолжили штурмовать чужие ворота: как минимум два голевых момента подопечные Михаила Лихачёва создали. Однако до перерыва единственный гол забила не Россия, а Япония. На 12-й минуте Масарони Окуяма нанёс шикарный удар через себя: мяч влетел под перекладину. На первый перерыв наши парни всё-таки ушли в роли догоняющих.

Роскошный футбол

Игра в догонялки сборной России пришлась по душе. Первый момент после перерыва создали японцы – был опасный удар с дальнего штрафного. А второй и третий – россияне. Сначала Артур Папоротный неожиданно забил издали, вынося мяч от своих ворот. А затем на дальний удар решился и Баженов. Получилось отомстить японскому визави за первый гол в матче – 4:3.

Футбол был классным. Японцам нужно было идти в атаку, и они пошли. И довольно быстро смогли сравнять счёт: Масарони Окуяма в штрафной сборной России нашёл касание то ли со Шкариным, то ли с Макаровым и упал. Нарушение было неочевидным, но судья дал свисток и показал на воображаемую отметку. Масарони со стандарта Баженова переиграл – 4:4.

В концовке второго периода у сборной России были опасные моменты. Новиков ударом со штрафного от своих ворот едва не застал Гинозу врасплох. Тут же наша команда была близка к тому, чтобы забить с углового. А с третьей попытки забить всё же удалось: Макаров получил мяч на правом фланге, сделал пару шагов вперёд и хлёстко пробил. Вратарь был бессилен – 5:4.

Не наказали – были наказаны

Россияне бодро начали третий период – дважды проверили свеженького Терукину, сменившего Гинозу. При этом один человек в составе сборной Японии не менялся вообще: железный Морейра отыграл без замен 24 минуты и, очевидно, не собирался садиться на скамейку и ещё 12.

Наша команда охотно владела инициативой. Футболисты расставлялись на своей половине поля и, передавая мяч друг другу, предлагали японцам вступать в прессинг. Когда же соперник получал мяч, то в игру включался Терукина. Включался не всегда удачно: несколько раз он ошибался на владении, но подопечные Михаила Лихачёва всё никак не могли за это его наказать.

Всё шло к тому, что Россия забьёт шестой мяч и снимет все вопросы о победителе, однако за две минуты до сирены японцы закрутили интригу, расчертив очень красивую комбинацию, которую точным ударом завершил Наоя Мацуо – 5:5. Больше того, на последней минуте третьего периода своё веское слово едва не сказал Озу Морейра, но его мощный удар пришёлся мимо ворот.

Спасение на последней минуте

У команд оставалось лишь три минуты, чтобы решить судьбу путёвки в полуфинал в игровое время. И на первый план в овертайме вышел двужильный Озу Морейра. Именно он едва не забил в падении после розыгрыша углового, но Баженов оказался на пути мяча и спас команду.

Через минуту всё тот же Озу неприятно пробил издали со штрафного – и снова выручил вратарь.

Затем был шанс у сборной России: Шкарин плотно пробил со штрафного, и Шишин почти успел сыграть на добивании. Но «почти», как известно, не считается – нет гола.

А Морейра всё-таки стал участником судьбоносного эпизода: за 38 секунд до сирены свалил Папоротного и дал тому возможность исполнить опасный штрафной. Артур перед ударом поцеловал мяч и положил его точно в дальний угол, предрешив исход матча – 6:5.

В концовке зрители увидели даже потасовку: Озу сцепился с Земсковым и запасными сборной России, но до рукоприкладства дело не дошло – конфликт быстро замяли. Впрочем, эмоций, сил и времени, чтобы отыграться, у Японии уже не осталось. Россия – в полуфинале Игр в Катаре.