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России победила Японию, забив победный гол на последней минуте

России победила Японию
Михаил Чесалин
Новая драма от сборной России! Команду спас гол на последней минуте. Видео
Проигрывать Японии на Всемирных пляжных играх было нельзя. И Россия победила так, как умеет только она – с валидолом и седыми волосами.
Другие / Пляжный футбол 0

Цель – только победа!

Третий тур группового этапа Всемирных пляжных игр в Катаре для сборной России по пляжному футболу обернулся досрочным матчем плей-офф. Согласно регламенту соревнований из группы в полуфинал выходят только команды, занявшие первые места в своих группах. А претендентов на лидерство в группе D оставалось два: сборные России и Японии одержали по две победы.

Таким образом, чтобы выходить в полуфинал, России нужно было просто побеждать Японию, с любым счётом. У Японии, соответственно, стояла та же самая задача – взять да победить.

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Россияне с японцами в последние годы встречались четыре раза: два товарищеских матча, два – официальных – и все завершились победой нашей команды. Впрочем, опираться на одну только статистику было опасно. Дело в том, что Япония – победитель Кубка Азии-2019, сильнейшая команда континента. К тому же в её составе есть бразильский гигант Озу Морейра – один из лучших игроков мира. Он переехал в Азию из Бразилии ещё в детстве и очень много лет именно за сборную Японии. Кстати, именно в Катаре он забил 100-й гол за национальную команду.

Бояться Японию не стоило, но опасаться нужно было обязательно.

Догоняем, догоняем

Матч начался для сборной России трудно. Уже на 44-й секунде матча вратарь Томоя Гиноза от своих ворот шарахнул по чужим и попал как следует. Баженов не дотянулся, и счёт открыт– 0:1.

Японцы, забив, отдали россиянам мяч, а сами встали в железную оборону. Три минуты россияне пытались найти подступы к чужой штрафной, а затем создали сразу два опасных момента: Краш бил хлёстко, но Гиноза успел свою команду спасти. А через 10 секунд после углового Артур Папоротный оказался перед пустым углом, но точность российскому защитнику изменила.

Не забиваешь ты – забивают тебе! После ошибки защиты нашей команды Сусей Ямаучи выскочил один на один с Баженовым и без особого труда забил. Обескураживающее начало – 0:2.

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Россия быстро пропустила два гола, но ещё быстрее их отыграла. Уже на четвёртой минуте сработала простейшая комбинация Баженов – Земсков: Фёдор одним кивком отправил мяч в сетку. А через минуту мяч на своей половине под давлением потерял Озу Морейра. Крашенинникову немного повезло в борьбе с вратарём, и он, опередив Гинозу, закатил мяч в ворота – 2:2.

Забив дважды, россияне продолжили штурмовать чужие ворота: как минимум два голевых момента подопечные Михаила Лихачёва создали. Однако до перерыва единственный гол забила не Россия, а Япония. На 12-й минуте Масарони Окуяма нанёс шикарный удар через себя: мяч влетел под перекладину. На первый перерыв наши парни всё-таки ушли в роли догоняющих.

Роскошный футбол

Игра в догонялки сборной России пришлась по душе. Первый момент после перерыва создали японцы – был опасный удар с дальнего штрафного. А второй и третий – россияне. Сначала Артур Папоротный неожиданно забил издали, вынося мяч от своих ворот. А затем на дальний удар решился и Баженов. Получилось отомстить японскому визави за первый гол в матче – 4:3.

Футбол был классным. Японцам нужно было идти в атаку, и они пошли. И довольно быстро смогли сравнять счёт: Масарони Окуяма в штрафной сборной России нашёл касание то ли со Шкариным, то ли с Макаровым и упал. Нарушение было неочевидным, но судья дал свисток и показал на воображаемую отметку. Масарони со стандарта Баженова переиграл – 4:4.

В концовке второго периода у сборной России были опасные моменты. Новиков ударом со штрафного от своих ворот едва не застал Гинозу врасплох. Тут же наша команда была близка к тому, чтобы забить с углового. А с третьей попытки забить всё же удалось: Макаров получил мяч на правом фланге, сделал пару шагов вперёд и хлёстко пробил. Вратарь был бессилен – 5:4.

Не наказали – были наказаны

Россияне бодро начали третий период – дважды проверили свеженького Терукину, сменившего Гинозу. При этом один человек в составе сборной Японии не менялся вообще: железный Морейра отыграл без замен 24 минуты и, очевидно, не собирался садиться на скамейку и ещё 12.

Наша команда охотно владела инициативой. Футболисты расставлялись на своей половине поля и, передавая мяч друг другу, предлагали японцам вступать в прессинг. Когда же соперник получал мяч, то в игру включался Терукина. Включался не всегда удачно: несколько раз он ошибался на владении, но подопечные Михаила Лихачёва всё никак не могли за это его наказать.

Всё шло к тому, что Россия забьёт шестой мяч и снимет все вопросы о победителе, однако за две минуты до сирены японцы закрутили интригу, расчертив очень красивую комбинацию, которую точным ударом завершил Наоя Мацуо – 5:5. Больше того, на последней минуте третьего периода своё веское слово едва не сказал Озу Морейра, но его мощный удар пришёлся мимо ворот.

Спасение на последней минуте

У команд оставалось лишь три минуты, чтобы решить судьбу путёвки в полуфинал в игровое время. И на первый план в овертайме вышел двужильный Озу Морейра. Именно он едва не забил в падении после розыгрыша углового, но Баженов оказался на пути мяча и спас команду.

Через минуту всё тот же Озу неприятно пробил издали со штрафного – и снова выручил вратарь.
Затем был шанс у сборной России: Шкарин плотно пробил со штрафного, и Шишин почти успел сыграть на добивании. Но «почти», как известно, не считается – нет гола.

А Морейра всё-таки стал участником судьбоносного эпизода: за 38 секунд до сирены свалил Папоротного и дал тому возможность исполнить опасный штрафной. Артур перед ударом поцеловал мяч и положил его точно в дальний угол, предрешив исход матча – 6:5.

В концовке зрители увидели даже потасовку: Озу сцепился с Земсковым и запасными сборной России, но до рукоприкладства дело не дошло – конфликт быстро замяли. Впрочем, эмоций, сил и времени, чтобы отыграться, у Японии уже не осталось. Россия – в полуфинале Игр в Катаре.

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