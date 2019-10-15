Пляжный футбол. Россия — Иран. Полуфинал, какого ещё не было! LIVE

В полуфинале Всемирных пляжных игр Россию поджидает принципиальный соперник — сборная Ирана. Все фото и видео с матча — в нашем онлайне

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Вчера наша команда, изрядно пощекотав всем нервы, пробилась в полуфинал Всемирных пляжных игр, которые проходят в Катаре: победный гол на последней минуте овертайма забил Артур Папоротный. А уже сегодня парней ждёт новая тяжелейшая битва: в полуфинале турнира России будет противостоять самый неудобный соперник — Иран.

Начало полуфинала запланировано на 17:30 по московскому времени. А следом за мужской сборной на песок в Катаре выйдет женская. Её также ждёт сложнейшая битва за выход в финал против сборной Испании. Следите за выступлениями россиян на Играх вместе с «Чемпионатом». Поддержим наши сборные!