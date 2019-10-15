Иран разгромлен! Бразилия, готова? Россия в финале, и этого мало!

Сборная России, одержав три победы на групповом этапе Всемирных пляжных игр, вышла в плей-офф с первого места. Все три победы получились непростыми, а потому полуфинальная битва с Ираном внушала некоторые опасения. Всё-таки Иран – самый неудобный соперник для сборной России: наша команда проиграла персам шесть из десяти матчей, и три подряд последних. Жёсткий, но техничный и дисциплинированный футбол – такому всегда трудно противостоять.

Новая чудесная победа сборной России. Нас спас гол на последних секундах! Видео Сборная России по пляжному футболу победила так, как умеет только она – с валидолом и миллионом сожжённых нервных клеток. Впереди полуфинал!

Но в конечном счёте раз Россия приехала в Катар за титулом, обыгрывать нужно было и этого соперника. Тем более что на кону – лакомый десерт. Весь мир пляжного футбола ждёт в финале противостояние Россия – Бразилия. А бразильцы в полуфинале с итальянцами – фавориты.

Начинаем с комфортом

Сборная Ирана начала матч более уверенно – на первых минутах они уверенно контролировали мяч и били по воротам Островского с разных дистанций, в основном дальних. Ивану пришлось совершить один сейв после удара Бехзадпура, а Мохтари пробил в перекладину. Но забила всё же российская команда: Макаров с первого же штрафного положил мяч точно в уголок – 1:0.

Иранцы, пропустив, только усилили давление на ворота сборной России. Соперники продолжали часто бить издали, а в одном из эпизодов Мохаммад Мохтари классно подработал мяч и пробил через себя, и только мастерство и реакция Ивана Островского спасли нашу команду.



А затем сборная России неожиданно забила второй гол. В быстрой контратаке Шкарин покатил мяч по песку на Земскова, тот, казалось, отступил под давлением защитника, но нашёл шанс пробить вторым касанием и положил мяч в сетку иранских ворот. Классный трудовой гол!



Через минуту Земсков снова бил прицельно – на сей раз через себя, но попал в штангу. А за минуту до сирены идеальную бисиклету исполнил Дмитрий Шишин – 3:0. Иранцы, разыгрывая мяч с центра, отправили его в сетку, но судьи дали свисток и заставили исполнить удар заново. Ещё раз забить не получилось, так что на перерыв сборная России ушла при комфортном счёте.

«Пауза! Спокойно!»

Второй период сборная Ирана снова начала с атак, а Островский, оставшийся в створе, с сейва: защитники дважды оставили его один на один с Мохтари, и наш вратарь обе дуэли выиграл.



«Пауза! Пауза! Спокойно!» – призывал российских футболистов член тренерского штаба Илья Леонов. И команда его услышала: темп игры заметно снизился по сравнению с первым периодом. Россияне не стеснялись время от времени использовать привычную иранцам тактику мелкого фола. И в обороне старались играть ответственно, а Островский ещё и явно поймал кураж.



Несмотря на всё это, Иран всё-таки сумел забить. Гол получился абсолютно нелогичным и в каком-то смысле курьёзным. После сумбурного выноса от ворот мяч дошёл до одиноко стоящего на острие Мохтари. И тот, едва коснувшись, смутил Островского – Иван выручить не смог.



Гол стал началом неудачного для России отрезка матча. Соперник помчался вперёд, а наши парни стали отступать к своим воротам. Иран безжалостно нагнетал и в итоге добился своего: Мохтари, не получив пенальти за падение в штрафной, тут же забил с игры – 2:3. За оставшиеся две минуты Иран мог и вовсе сравнять счёт – моменты были. Но, к счастью, до паузы Россия дотерпела.

Мощная концовка!

После второго периода Михаил Лихачёв принял решение сменить вратаря: Островский уступил место Баженову. Также зрители увидели замену Земскова на Романова: свежий Кирилл впервые вошёл в игру лишь на третьей минуте третьего периода. Впрочем, коренным образом на игре эти замены не сказались. Обе команды играли осторожно. Иран, возможно, был чуть острее.



Чувствовалось, что обе команды не хотят рисковать. Цена ошибки была очень велика, так что провалов в обороне не было ни с одной стороны, ни с другой – защитники играли внимательно.



Игра была жёсткой, но не грубой. Романову досталось от иранского нападающего, Шишину попало в голову мячом, а Мохтари получил в лицо от Новикова, который соперника не видел. Однако при этом эмоции не выплёскивались – на песке было чисто футбольное зрелище.



А за три минуты до сирены болельщики сборной России выдохнули с облегчением: Новиков получил мяч на правом фланге, прострелил в центр, а там мяч караулил Фёдор Земсков – 4:2.



Всё? Нет! Не прошло и минуты, как Новиков классно поборолся на чужой половине поля, отобрал мяч и заработал штрафной, который сам же и реализовал в ближний угол – 5:2.



В оставшееся время иранцы злились, махали руками и апеллировали к арбитру, но добились только того, что пропустили шестой гол. Крашенинников показал блестящий дриблинг у чужих ворот, скинул на Никонорова, и тому нужно было просто не промахнуться – 6:2.



Россия в финале! Впереди Бразилия?