Легендарный лёд умирает. Спасти его должен один-единственный хоккейный матч

Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения в ноябре 2020 года матча в казахстанском спорткомплексе «Медео», расположенном в горах под Алма-Атой на высоте 1691 метр над уровнем моря. Это будет, возможно, самый экзотический матч за всё время существования КХЛ – и уж точно он пройдёт в одном из самых знаковых мест в истории отечественного спорта. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, побывавший на «Медео» этой осенью, рассказывает величественную и немного печальную историю легенды.

КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана

«Защищённая от ветра площадка, великолепный микроклимат, очень удачное расположение гор – такое, что на лёд светит только утреннее солнце, потом оно скрывается за горой. В ущелье протекала горная речка Малая Алмаатинка с удивительно мягкой и чистой водой. Когда я впервые встал там на лёд, то почувствовал, будто ноги сами несут меня», — рассказывал главный тренер сборной СССР по конькобежному спорту Константин Кудрявцев, человек, без которого не было бы никакого «Медео».

Именно Кудрявцев был тем, кто после разгромного приёма у самого Сталина по поводу неудачи на дебютном для советских конькобежцев чемпионате мира 1948 года (причём он сам свои коронные 500 м выиграл) сказал легендарную фразу: «Куда теперь? Как куда – на тренировку!». Именно Кудрявцев лично излазил все подходящие горы Советского Союза в поисках подходящего места для арены, которое было бы лучше швейцарского Давоса, где в те годы скопом бились мировые рекорды. Именно Кудрявцев лично заливал в феврале 1951 года на «Медео» первый лёд из пожарных помп (точнее, одной помпы – больше работавших просто не было). И страна получила самое скоростное ледовое покрытие в мире на следующие почти 40 лет. Свыше 200 мировых рекордов по конькобежному спорту на всех дистанциях у мужчин и женщин было установлено на этом самом высокогорном катке на планете.



«Когда в марте 1975-го увидел «Медео» своими глазами – обомлел от красоты. Сам стадион был хорош, а вокруг – зимняя сказка: заснеженные хвойные деревья искрились на солнце будто новогодние бенгальские огни», — рассказывал мэтр Лев Россошик в своём историческом очерке на «Чемпионате». Проще всего понять, чем было «Медео» для тех поколений, как и почему там бились рекорды, прочитав этот текст.

«Все мировые рекорды должны принадлежать СССР» 40 лет назад Лев Россошик стал свидетелем небывалого события, случившегося на высокогорном катке «Медео». Об этом в его рубрике «В мемориз».

В конце 80-х появились крытые конькобежные арены, мировые рекорды постепенно переехали туда, но «Медео» всё равно могла бы ждать долгая счастливая жизнь, если бы совпали несколько обстоятельств. Но они не совпали. Незадолго до распада Союза ЦК КПСС всерьёз рассматривал вопрос о проведении в Казахской ССР зимней Олимпиады 1998 года, и «Медео» считался хедлайнером возможной заявки, но вмешались всем понятные обстоятельства. Уже во времена независимого Казахстана были предприняты попытки получить зимнюю Олимпиаду – и ближе всех к этому были выборы конца июля 2015 года, когда Пекин стал столицей Игр-2022 с перевесом всего в четыре голоса.

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Да, за последние 30 лет на «Медео» проводилась зимняя Азиада-2011, Всемирная зимняя универсиада-2017, чемпионат мира по хоккею с мячом — 2012, чемпионат мира по конькам среди студентов и кое-что ещё по мелочи. Но вы понимаете, что всё это не уровень для одной из самых легендарных арен за всю историю мирового спорта. В неформальных разговорах казахстанские представители объясняют это новой политикой и подходами Международного союза конькобежцев: якобы ИСУ запрещает проведение крупных соревнований на открытых аренах. Это неправда: даже бросив беглый взгляд на календарь конькобежных стартов последних лет, видно, что там достаточно турниров на открытом воздухе. У нынешних хозяев «Медео» нет желания/возможностей доводить инфраструктуру до мирового уровня – если называть вещи своими именами. Именно в этом основная проблема.

Видео доступно на «Чемпионате».



Поэтому при непосредственном посещении легенды осенью 2019 года остаётся двойственное впечатление – величественность и дух прошлого сочетается с какой-то безнадёжной нынешней провинциальностью. Все последние годы «Медео» – арена для массового катания и культурного отдыха алмаатинцев, не более. В этом нет ничего плохого, но… В этом смысле – если там всё-таки через год пройдёт матч чемпионата КХЛ – для нас всех будет прекрасный повод вспомнить, что 70 лет назад наши предки предназначали это место для куда более великих дел.