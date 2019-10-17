Фигуристка из России дисквалифицирована за допинг. Как глупо вышло

«В нашем спорте допинг не может помочь». Эта фраза уже стала мантрой в фигурном катании. А раз повысить результаты никакие препараты не способны, значит, любая положительная допинг-проба фигуристов автоматически списывается на безграмотность, халатность, глупость или просто неприятную случайность.

Так произошло и в случае с Александрой Кошевой. Запрещённое вещество было обнаружено у неё прямо во время Универсиады в Красноярске, где спортсменка добилась главного успеха в карьере. Естественно, у Саши и в мыслях не было жульничать — она просто лечила ногу. Самостоятельно и без ведома врачей. А о том, что купленный ей препарат входит в число запрещённых, даже не догадывалась.



Странная самодеятельность будет стоить фигуристке двух лет карьеры.

Российская фигуристка Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию

Самолечение в тайне от врачей

В соревнованиях спортивных пар на зимней Универсиаде в Красноярске участвовало четыре дуэта, а на пьедестале оказались исключительно хозяева. Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов стали третьими, уступив серебряным призёрам более 18 баллов. При этом преимущество пары над спортсменами из Казахстана было колоссальным – почти 70 баллов.



И вот теперь стало известно, что Кошевая во время соревнований сдала допинг-пробу, в которой обнаружили торасемид. Этот препарат относится к классу диуретиков, то есть веществ, способствующих выводу жидкости из организма. Всемирное антидопинговое агентство включило диуретики в список запрещённых препаратов, так как они могут применяться при скрытии следов употребления допинга.



Кошевая призналась, что приняла торасемид, чтобы снять отёк ноги. С врачами не советовалась. Препарат приобрела самостоятельно. О том, что он запрещён, конечно, не подозревала. Тем не менее от вскрытия пробы «Б» фигуристка отказалась, чем, по сути, признала факт нарушения антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев дисквалифицировал Кошевую на два года. Она сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.

Глупость или небрежность?

Федерация фигурного катания в своём заявлении по поводу дисквалификации Кошевой подчеркнула, что спортсменка из Санкт-Петербурга приняла самостоятельное решение о приёме данного препарата, не проконсультировавшись со спортивным врачом. Президент федерации Александр Горшков квалифицировал поступок Александры как «небрежность», отметив, что торасемид не является допингом, хотя и входит в список запрещённых. Тренер спортсменки Константин Безматерных отреагировал ещё резче, назвав решение Саши глупостью.

Интересно, что пара Кошевой и Бушланова распалась сразу после Универсиады. Партнёр перешёл в группу тренера Олега Васильева и с этого сезона выступает вместе с Никой Осиповой. На момент окончания дисквалификации Александре будет 21 год, и ей придётся всё начинать с нуля. Поэтому не исключено, что необдуманный приём лекарства может стоить ей карьеры.

Допинг на турнире без соперников

Несмотря на расхожее мнение, допинговые истории в фигурном катании встречаются нередко. Только в этом году случай Кошевой стал уже вторым для российских фигуристок. В апреле было объявлено о дисквалификации 16-летней Анастасии Шакун, выступавшей в танцах на льду. В организме спортсменки тоже был найден диуретик – фуросемид. Да и объяснение Шакун похоже на слова Кошевой. Купила в аптеке лекарство для снятия отёка глаза, а про запрещённый статус фуросемида не знала. Правда, одно отличие между этими ситуациями всё же есть. Шакун и её партнёр Даниил Рагимов на турнире в Чехии, где Настя и сдала положительный тест, были единственным дуэтом в танцах на льду.

Российская фигуристка попалась на допинге. Самый нелепый случай в истории 16-летнюю россиянку Шакун поймали на турнире в Чехии. Смешно, но она была единственной участницей соревнований.

В целом же фуросемид и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Объясняется это тем, что нередко их применяют для экстренного похудения. Вряд ли в фигурном катании можно всерьёз прибавить за счёт допинга. Однако участившиеся случаи обнаружения запрещённых веществ у фигуристов как минимум указывают на недостатки в просветительской работе в сфере антидопинга. А пока из-за чьей-то глупости страдают и карьеры фигуристок, и имидж российского фигурного катания.