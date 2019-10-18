Русская битва в Вегасе. Чемпионка России готова изменить фигурное катание

В США стартует серия Гран-при по фигурному катанию. Отныне и вплоть до мартовского чемпионата мира в Монреале крупные и значимые соревнования будут проходить чуть ли не каждую неделю. Скучать точно не придётся, и, что символично, начнётся веселье в Лас-Вегасе. Гарантировать себе участие в финале серии после первого этапа невозможно, а вот лишиться шансов на общий успех – запросто. Особенно это актуально для женских соревнований, которые станут самыми конкурентными за всю историю. Только в России претенденток на выход в финал Гран-при больше, чем мест.

На американском льду в борьбу без права на ошибку вступают Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова. Бронзовый призёр прошлогоднего финала серии Туктамышева на днях крупно проиграла Алёне Косторной в Финляндии. В Вегасе у Лизы будет очередная попытка доказать, что она способна побеждать юных учениц Этери Тутберидзе.



Без этого рассчитывать на успех в сезоне Лизе нереально.

Туктамышева с треском проиграла юной россиянке. Её главное оружие бессильно Лиза больше не может тягаться с юными соперницами. Даже четверные не помогут.

Туктамышева меняет программу

В женских соревнованиях в Лас-Вегасе основная борьба ожидается между Туктамышевой и Щербаковой. Фигуристки уже встречались на предсезонном турнире в Бергамо, и тогда действующая чемпионка России опередила более опытную оппонентку менее чем на 4 балла. Щербакова ошиблась в короткой программе, но в произвольной идеально исполнила четверной лутц и смогла наверстать отставание.



Если второе место в Италии внушило поклонникам Туктамышевой оптимизм, то аналогичный результат в Финляндии скорее принёс повод для тревоги. Лиза избежала серьёзных ошибок и в целом выглядела достойно, но при этом проиграла Алёне Косторной более 17 баллов – настоящая пропасть. После поражения в Эспоо подопечная Алексея Мишина сказала, что собирается усилить программу уже перед Лас-Вегасом. Изменения касаются двух последних каскадов. Не удавшийся в Финляндии каскад из акселя, ойлера и сальхова заменён на привычный двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп, а в каскаде с тройным лутцем вместо тулупа фигурирует аксель.

Фигурному катанию нужны новые шоу всех звёзд. Ради зрителей и денег Туктамышева предлагает революцию. Сумасшедшие прыжки, Губерниев на льду, да хоть данки на коньках. Даже НБА позавидует!

Уникальный каскад Щербаковой

Щербакова тоже изменила программу по сравнению с Кубком Ломбардии. В США Аня планирует прыгнуть два четверных лутца – сольно и в каскаде с тройным тулупом. Такого на официальных стартах ещё не делал никто. Если получится, то задел перед Туктамышевой и всеми остальными будет приличный.



Щербакова подходит к первому в карьере этапу Гран-при в качестве фаворита, но однозначно прогнозировать её победу трудно. Во-первых, время от времени у неё случаются осечки на четверном лутце. Во-вторых, в короткой программе Туктамышева может создать хороший перевес благодаря тройному акселю. В-третьих, Щербаковой не стоит ждать такой великолепной оценки за компоненты, как у Косторной. В лучшем случае по этому показателю она будет на равных с Туктамышевой.

Ещё одна японка с тройным акселем

Основным фактором в борьбе за золото станет произвольная программа, а именно качество четверных Щербаковой. Наверняка понимает это и Туктамышева. Лизе главное по максимуму сделать то, что зависит от неё, не думая ни о юной сопернице, ни о судьях, к которым в Финляндии у неё остались вопросы. На кону не только победа на отдельно взятом старте, но и борьба за финал. В этом свете Туктамышева может проиграть Щербаковой, а вот кому-то ещё уже крайне нежелательно.

Выйдет на лёд Лас-Вегаса и ещё одна россиянка – Станислава Константинова. Ученица Валентины Чеботарёвой на прошлогоднем чемпионате России заняла четвёртое место и стала лучшей среди взрослых, однако важнейшие международные старты Стасе пока не удаются. Откровенно говоря, больших успехов от грациозной Константиновой в этом сезоне не ждут. Возможно, именно отсутствие давления поможет ей наконец раскрыть свой потенциал в полной мере.



Среди иностранных соперниц стоит выделить вице-чемпионку мира-2018 японку Вакабу Хигути. 18-летняя фигуристка пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы, но восстановилась и в межсезонье выучила тройной аксель. Первая соревновательная попытка запланирована на произвольную программу в Лас-Вегасе. Также на пьедестал намерены претендовать другая японка Каори Сакамото, американка Бради Теннел и кореянка Ын Су Лим. Каждой из них по силам опередить Константинову, а вот бороться с Щербаковой и Туктамышевой они смогут только если фаворитки будут ошибаться.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США. 18-20 октября

Состав сборной России

женщины: Анна Щербакова, Станислава Константинова;

мужчины: Дмитрий Алиев, Роман Савосин;

спортивные пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин;

танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро. женщины: Елизавета Туктамышева мужчины: Дмитрий Алиев, Роман Савосин;спортивные пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин;танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Фигурное катание

Расписание этапа Гран-при Skate America (время московское)



18 октября

23:00. Спортивные пары. Короткая программа.



19 октября

0:26. Мужчины. Короткая программа.

5:05. Танцы на льду. Ритм-танец

7:00. Женщины. Короткая программа

23:09. Спортивные пары. Произвольная программа.



20 октября

1:00. Мужчины. Произвольная программа

4:52. Танцы на льду. Произвольный танец

7:01. Женщины. Произвольная программа.