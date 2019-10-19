Легко не будет. Чемпион России начал сезон с двух поражений подряд

Московское «Динамо» потерпело сенсационное поражение в пяти сетах от «Протона» в гостевом матче Суперлиги. Не такого начала ждали болельщики москвичей. А вот «Уралочка» уверенно переиграла «Минчанку» в трёх партиях. Главному тренеру «Динамо» Александру Сукомелу было о чём подумать перед встречей с «Уралочкой». Понятно, что пока ничего страшного не произошло, но и начинать сезон с двух поражений тренерскому штабу москвичей точно не хотелось.

«Никто не рассчитывал на финал в три матча». Как «Динамо» стало чемпионом Блокирующая бело-голубых Ирина Фетисова стала самым ценным игроком финала чемпионата России. Но по её признанию, полуфинал был куда труднее.

Мощное начало «Уралочки»

«Уралочка» отлично начала матч и повела со счётом 4:1. Здорово смотрелась пасующая Татьяна Романова, которую руководству клуба удалось сохранить в составе в межсезонье. Но лидерство гостей было недолгим. К первому техническому перерыву «Динамо» вырвалось вперёд – 8:7. Во многом помог блок. Ирина Фетисова и Наталия Гончарова дважды подряд закрыли атаки «Уралочки».



Подопечные Сукомела после паузы продолжили набирать очки на блоке. Снова отличилась Фетисова. Лидер «Уралочки» Ксения Парубец отлично атаковала из сложной позиции и не дала хозяевам уйти в отрыв. Вполне возможно, именно этот момент помог «Уралочке» вновь завладеть преимуществом. На подаче Анны Климец гости набрали пять очков подряд! «Динамо» не мог даже тайм-аут, взятый при счёте 11:14. В итоге ко второму техническому перерыву москвички проигрывали серьёзно – 11:16.



Подопечные Николая Карполя могли ещё нарастить отрыв, но хозяевам в очередной раз помог блок. На этот раз в исполнении Екатерины Ефимовой. Однако глобально «Динамо» не могло наладить игру. Особенно в атаке. При счёте 15:21 Сукомел взял ещё один тайм-аут, попытавшись встряхнуть подопечных и спасти партию. Не помогло. «Уралочка» уверенно взяла первый сет – 25:17.

«Динамо» от бронзы отказалось. «Уралочка» проиграла чемпионкам Команда Николая Карполя билась до последнего, но сил у москвичек было больше. Свой шанс «Уралочка» упустила во втором матче.

Крутой волейбол во втором

На второй сет вышло другое «Динамо». На подаче Гончаровой москвичка удалось создать задел – 7:3. А вот «Уралочка» стала чаще ошибаться. В первой партии уральские волейболистки были практически безупречны, допустив всего лишь две ошибки. 10:6, 11:7 – хозяевам до поры до времени удавалось держать необходимое преимущество. Но в женском волейболе всё меняется очень быстро.



Снова на подаче Анны Климец «Уралочке» удалось совершить ралли. На этот раз гости набрали шесть очков подряд и повели со счётом 13:11. Сукомел взял тайм-аут, но на второй технический перерыв лидерами ушли соперницы – 16:13. Подвисала не только партия, но и весь матч. И хозяева сумели вернуться в игру – 17:17. Очень помог эйс Дарьи Столяровой. Не без доли везения, конечно, потому что мяч предательски для «Уралочки» перевалился через сетку.



«Динамо» играло очень эмоционально в концовке партии. Да и вообще последние розыгрыши второго сета получились на загляденье. Команды тащили «мёртвые» мячи в защите, красиво атаковали, смягчали на блоке. А розыгрыш при счёте 23:23 вообще полностью может стать готовым видео роликом, даже вырезать ничего не надо. Мяч держался в воздухе как минимум минуту. А закончилось всё касанием сетки игроков «Динамо». «Уралочка» набрала важнейшее очко, а следом ещё одно и взяла вторую партию – 25:23.

Россия проиграла суперматч на Евро-2019. Спасибо вам, девчонки! Российские волейболистки достойно играли с крутой Италией. Но свои возможности и ошибки соперниц наша команда использовать не смогла.

Магические подачи Климец

В третьем сете борьба была лишь в самом его начале. «Уралочка» вела со счётом 4:3, потом ещё некоторое время держалась на плаву, а затем на площадке безраздельно доминировало «Динамо». Хороша была Ирина Фетисова. Да и в целом подопечные Сукомела наконец-то начали показывать, что не зря являются действующими чемпионками страны. Но подачах Климец и Парубец «Уралочка» пыталась приблизиться в счёте, но это были лишь локальные успехи. Хозяева держали ситуацию под контролем и довели партию до победы – 25:17.

Понятно, что такой стратег как Карполь во второй половине третьего сета уже думал о том, как играть в четвёртом. И его подопечные вышли на площадку собранными и готовыми биться за победу. «Уралочка» повела со счётом 7:4. Вновь наладила игру Романова. Однако и «Динамо» разобралось с тем, что делать в таких случаях. Подопечные Сукомела отыграли отставание и вышли вперёд – 12:10.



Но потом на подачу у «Уралочки» вышла Анна Климец и вновь создала большие проблемы для «Динамо». Даже в третьей партии на подаче Анны у хозяев возникали трудности. И вот опять Климец помогла своей команде совершить рывок – 18:14! Это было решающее ускорение для «Уралочки», на которое «Динамо» уже не смогло отреагировать – 25:18 и 3:1 по сетам. Действующие чемпионки России тяжело входят в новый сезон.