Беспредел по-американски. Российскую фигуристку нагло засудили в США

В это сложно поверить, но худший результат по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе в сборной России показали «одиночницы». Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова допустили грубые ошибки и не смогли попасть в промежуточную тройку лидеров. Тем самым наши девушки значительно усложнили себе задачу, но шансов на итоговый успех не потеряли.

Лучше всех ошибками фавориток из России воспользовалась американка Бради Теннелл. Перед произвольной программой её преимущество над Щербаковой и Туктамышевой превышало семь баллов. Впереди россиянок также были японки Каори Сакамото и Вакаба Хигути. Нашим фигуристкам нужно было реабилитироваться.



И доказывать, что российское женское фигурное катание по-прежнему сильнейшее в мире.

Судьи обокрали Туктамышеву

В первой разминке ошибались все. К сожалению, не обошла эта участь и Станиславу Константинову. Ученица Валентины Чеботарёвой не смогла отойти от провала в короткой программе и после хорошей первой половины проката начала срывать элементы. В произвольной программе Стася стала последней, а по сумме обошла лишь японку Мако Ямасито.



Основные события развернулись во второй разминке. Открывала её Елизавета Туктамышева и сделала это просто блестяще. Лиза, выражавшая недовольство своим выступлением накануне, предстала совершенно другой фигуристкой: уверенной и безупречной. Подопечная Алексея Мишина чисто исполнила и два тройных акселя, и все остальные прыжковые элементы, а при безошибочном катании Лиза умеет заряжать зал как никто другой. Болельщики остались в восторге, а вот судьи были придирчивы. Мало того, что у россиянки увидели сомнительный недокрут на тройном риттбергере, так ещё и явно придержали баллы за компоненты.



Не хочется ругать судей, но оценка Туктамышевой наводила на мысль, что они явно держали в голове будущее выступление Теннелл. В итоге Лиза с шикарным прокатом не превзошла свой лучший результат сезона, набрав 138,69 за произвольную и 205,97 всего. Сама спортсменка тоже была удивлена решением арбитров.

Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров в короткой программе в Лас-Вегасе. Паниковать рано?

Щербакова подняла американцев на ноги

Уже через несколько минут на лёд Лас-Вегаса вышла Анна Щербакова. И произвела фурор. Хрупкая девочка из России откаталась так, что зрители устроили ей стоячую овацию, будто забыв, что она борется за победу с их любимицей. Но по-другому реагировать на выступление Ани было просто невозможно.

Щербакова стала первой в истории фигуристкой, чисто исполнившей два четверных лутца. У Ани четверные не выглядят отдельными элементами, а органично вписаны в программу. Да, это сложно назвать женским фигурным катанием, но Щербакова компенсирует нехватку чувственности и сексуальности подростковой искренностью и трогательностью. А заодно переписывает историю фигурного катания. Невероятные 160,16 балла за произвольную программу это только подтверждают.

Русская битва в Вегасе. Чемпионка России готова изменить фигурное катание Анна Щербакова готовится снова переписать историю. Если получится, то Туктамышевой останется только смириться.

Американке помощь судей не понадобилась

После Щербаковой выступать было бы тяжело любой фигуристке мира. Японка Вакаба Хигути с давлением не справилась и лишилась шансов на медали. Каори Сакамото выглядела лучше, но вряд ли может быть довольна собой. Перед заключительным выступлением этапа две российские фигуристки были во главе протокола. Разбить их соседство могла только Теннелл, и со своей задачей американка справилась. Одна помарка не помешала ей обойти Туктамышеву и стать второй. Надо сказать, что Теннелл победила бы Лизу и в честной борьбе, постеленная судьями соломка ей не пригодилась.



У женской сборной России на первом этапе Гран-при золото и бронза. Тревога, возникшая после провала в короткой программе, оказалась ложной. Наши девушки по-прежнему лучшие в мире. Американка Теннелл тоже хороша, но любопытно будет посмотреть на её оценки за пределами США.