Наши игроки потерпели поражения в Лиге чемпионов по гандболу. Даже под флагом Македонии и с тренером сборной России.

У России проблемы в Лиге чемпионов. Зато рангом ниже всё прекрасно

Российские клубы продолжают еврокубковую кампанию, причём команды второго эшелона пока выступают лучше лидеров. Если в статусной и самой престижной Лиге чемпионов дела у наших лучших команд пока обстоят не очень, то во втором по значимости Кубке ЕГФ россиянки идут без потерь.

«Медведи» окончательно провалились

В мужской Лиге чемпионов надежды российских болельщиков изначально были скромными, но выступление «Чеховских медведей» оказалось хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Три болезненных поражения кряду поставили подопечных Владимира Максимова на грань пропасти, а палачом «Медведей» стал другой аутсайдер группы, шведский «Кристианстад». На своей площадке скандинавы играли на кураже и мастерски наказывали соперника за многочисленные ошибки. Седьмая команда чемпионата Швеции за счёт огромного преимущества в скорости разрывала оборону чемпиона России и в итоге одержала уверенную победу – 36:28.

Да, у «Чеховских медведей» будет шанс вернуть «Кристианстаду» должок на своей площадке, но турнирной мотивации после неудачи в Швеции у наших парней больше нет – в стыковые матчи они не попадут ни при каком раскладе. При этом о каком-то глобальном кризисе «Чеховских медведей» говорить не приходится. Команда по-прежнему доминирует на внутренней арене, просто разрыв в классе между соперниками по Суперлиге и Лиге чемпионов слишком велик.

«Медведи», вам Лига чемпионов не нужна? Позорное поражение чемпионов Команда Владимира Максимова дома была разгромлена румынским «Динамо». Шансов на выход из группы практически нет.

Кокшаров не волшебник

Не ладятся дела на европейской арене и у действующего обладателя трофея македонского «Вардара». Команда, за которую выступают сразу несколько ведущих игроков сборной России, после поражения от «Киля» отправила в отставку наставника Давида Писонеро. Его место занял спортивный директор клуба и по совместительству главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров. Однако быстрого результата замена на тренерском мостике не дала. «Вардар» крупно проиграл своему сопернику по финалу прошлого розыгрыша Лиги чемпионов венгерскому «Веспрему» и после первого круга занимает четвёртое место.

«Ростов-Дон» придумал себе проблемы

В женской Лиге чемпионов единственный представитель России выступает успешнее, чем в мужской, но и ожидания от «Ростова-Дон» куда выше. После серебра Лиги чемпионов в 2019 году болельщики, да и сама команда рассчитывают только на победу. Правда, групповой этап пока складывается для одной из ведущих команд континента не так гладко, как хотелось бы. Ростовчанки сначала сыграли вничью с «Бухарестом», а затем и вовсе проиграли датскому «Эсбьергу». В отсутствие Анны Вяхиревой в составе дружины Амброса Мартина не нашлось лидера, потащившего команду за собой.

После трёх туров российский гранд занимает только третье место в группе из четырёх команд и для сохранения шансов на выход в следующий этап обязан брать реванш у «Эсбьерга» на своей площадке.

Датская оплеуха. «Ростов» потерял лидера и провёл худший матч в сезоне Анна Вяхирева не поехала на матч Лиги чемпионов из-за болезни, и лучший гандбольный клуб России тут же проиграл.

Победный хет-трик россиянок

В отличие от флагманов российского гандбола, команды чуть ниже уровнем пока со своими задачами на европейской арене справляются безукоризненно. В минувший уик-энд российские женские клубы сделали хет-трик и дружно шагнули в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Краснодарская «Кубань» после выездного поражения от шведского «Хеэра» при своих болельщиках сыграла уверенно и добилась нужного результата.

Ещё легче выход в следующий этап дался «Астраханочке». Команда Влатко Джоновича привезла из Германии солидный перевес над «Букстехуде», который дома только укрепила. Особо зрелищной игра в исполнении «Астраханочки» не была, зато команда преодолела уже два раунда квалификации и мчится в групповой этап.



Не отстала от соперниц по чемпионату России и подмосковная «Звезда». Команда из Звенигорода сделала весомую заявку на общий успех, обыграв на своей площадке шведский «Скуру» со счётом 29:22. При своих трибунах шведки сопротивлялись активнее, но в итоге всё равно уступили.



В третьем квалификационном раунде к «Кубани», «Астраханочке» и «Звезде» присоединится вице-чемпион России «Лада». Обойтись без потерь и на следующей стадии будет трудно, но при удачной жеребьёвке каждой из наших команд по силам пробиться в групповой этап.