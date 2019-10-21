У России проблемы в Лиге чемпионов. Зато рангом ниже всё прекрасно

Российские клубы продолжают еврокубковую кампанию, причём команды второго эшелона пока выступают лучше лидеров. Если в статусной и самой престижной Лиге чемпионов дела у наших лучших команд пока обстоят не очень, то во втором по значимости Кубке ЕГФ россиянки идут без потерь.
«Медведи» окончательно провалились
В мужской Лиге чемпионов надежды российских болельщиков изначально были скромными, но выступление «Чеховских медведей» оказалось хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Три болезненных поражения кряду поставили подопечных Владимира Максимова на грань пропасти, а палачом «Медведей» стал другой аутсайдер группы, шведский «Кристианстад». На своей площадке скандинавы играли на кураже и мастерски наказывали соперника за многочисленные ошибки. Седьмая команда чемпионата Швеции за счёт огромного преимущества в скорости разрывала оборону чемпиона России и в итоге одержала уверенную победу – 36:28.
Да, у «Чеховских медведей» будет шанс вернуть «Кристианстаду» должок на своей площадке, но турнирной мотивации после неудачи в Швеции у наших парней больше нет – в стыковые матчи они не попадут ни при каком раскладе. При этом о каком-то глобальном кризисе «Чеховских медведей» говорить не приходится. Команда по-прежнему доминирует на внутренней арене, просто разрыв в классе между соперниками по Суперлиге и Лиге чемпионов слишком велик.
Кокшаров не волшебник
Не ладятся дела на европейской арене и у действующего обладателя трофея македонского «Вардара». Команда, за которую выступают сразу несколько ведущих игроков сборной России, после поражения от «Киля» отправила в отставку наставника Давида Писонеро. Его место занял спортивный директор клуба и по совместительству главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров. Однако быстрого результата замена на тренерском мостике не дала. «Вардар» крупно проиграл своему сопернику по финалу прошлого розыгрыша Лиги чемпионов венгерскому «Веспрему» и после первого круга занимает четвёртое место.
«Ростов-Дон» придумал себе проблемы
В женской Лиге чемпионов единственный представитель России выступает успешнее, чем в мужской, но и ожидания от «Ростова-Дон» куда выше. После серебра Лиги чемпионов в 2019 году болельщики, да и сама команда рассчитывают только на победу. Правда, групповой этап пока складывается для одной из ведущих команд континента не так гладко, как хотелось бы. Ростовчанки сначала сыграли вничью с «Бухарестом», а затем и вовсе проиграли датскому «Эсбьергу». В отсутствие Анны Вяхиревой в составе дружины Амброса Мартина не нашлось лидера, потащившего команду за собой.
После трёх туров российский гранд занимает только третье место в группе из четырёх команд и для сохранения шансов на выход в следующий этап обязан брать реванш у «Эсбьерга» на своей площадке.
Победный хет-трик россиянок
В отличие от флагманов российского гандбола, команды чуть ниже уровнем пока со своими задачами на европейской арене справляются безукоризненно. В минувший уик-энд российские женские клубы сделали хет-трик и дружно шагнули в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Краснодарская «Кубань» после выездного поражения от шведского «Хеэра» при своих болельщиках сыграла уверенно и добилась нужного результата.
Ещё легче выход в следующий этап дался «Астраханочке». Команда Влатко Джоновича привезла из Германии солидный перевес над «Букстехуде», который дома только укрепила. Особо зрелищной игра в исполнении «Астраханочки» не была, зато команда преодолела уже два раунда квалификации и мчится в групповой этап.
Не отстала от соперниц по чемпионату России и подмосковная «Звезда». Команда из Звенигорода сделала весомую заявку на общий успех, обыграв на своей площадке шведский «Скуру» со счётом 29:22. При своих трибунах шведки сопротивлялись активнее, но в итоге всё равно уступили.
В третьем квалификационном раунде к «Кубани», «Астраханочке» и «Звезде» присоединится вице-чемпион России «Лада». Обойтись без потерь и на следующей стадии будет трудно, но при удачной жеребьёвке каждой из наших команд по силам пробиться в групповой этап.
- 21 октября 2019
-
12:11
-
11:55
-
11:02
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:26
-
09:13
-
06:59
-
00:24
- 20 октября 2019
-
23:52
-
22:55
-
22:24
-
21:06
-
20:58
-
19:56
-
19:33
-
18:18
-
17:41
-
16:30
-
16:17
-
16:00
-
15:42
-
13:54
-
13:20
-
12:54
-
12:41
-
11:02
-
10:38
-
10:26
-
10:16
-
09:27
-
09:16
-
09:06
-
08:59