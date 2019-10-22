«Они думали, что я обсчитался». Как чемпион с парализованной рукой всех обманул

«Сначала соперники подхватили меня и словно несли в толпе. Но потом я вырвался, а дальше — дикая боль». Невероятная история победы.

Мюррей Халберг – удивительный спортсмен. Он занимался одним видом спорта, получил тяжелейшую травму, сделавшую его инвалидом, переключился на другой и покорил главную вершину, о которой мечтает любой. Халберг сделал это на глазах всего мира, совершив то, во что сложно было поверить. Соперники и не поверили.

Без регби и хаки

Мюррей Халберг рос и учился в Окленде. Закончил школу, поступил в колледж Эвондейл, где прекрасно проявлял себя в крикете и регби. 17-летний парень выбирал, на каком виде спорта ему в итоге остановиться, но выбор, как часто бывает в жизни, пришлось делать вынужденно.

Во время одного из регбийных матчей Халберг попался на захват, сверху навалились соперники. Когда куча-мала разошлась, он поднялся с травы с висящей плетью левой рукой. Разве Мюррей мог тогда предполагать, что рука так и останется висеть всю жизнь? В результате травмы у него были повреждены нервы, вены и артерии в плече и предплечье.

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Врачи сделали всё возможное. В результате нескольких операций Халберг мог шевелить рукой, даже сгибать её и поднимать, но почти парализованная конечность была мало пригодна в обычной жизни.

«Мне пришлось учиться жить по-новому. Я был левшой, но всё стал делать правой рукой. Конечно, о контактных видах спорта пришлось забыть, но со спортом я расставаться не хотел», — рассказывал Халберг

Возможно, именно в том злополучном матче новозеландское регби потеряло потенциального игрока сборной. О хаке и форме национальной команды можно было не мечтать.

Во всём нужно искать хорошее

Но если регби потеряло, то лёгкая атлетика приобрела.

Халберг решил заняться самым доступным в его состоянии видом спорта – бегом. Через пару лет упорных тренировок он познакомился с тренером Артуром Лидьярдом, впоследствии знаменитым наставником замечательных бегунов. Лидьярд потом вспоминал, что у его нового подопечного была одна редкая особенность – он умел выжимать из своего организма абсолютный максимум.

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«О моей левой руке было много написано и рассказано. Давайте и я внесу некоторую ясность, чем, возможно, многих разочарую. Я думаю, травма руки помогла мне в беге. До того матча у меня во время бега были некоторые проблемы с координацией. А потом я начал бегать с поднятой левой рукой, раскачивая себя правой. И проблемы с балансом практически исчезли. А моя нелепая со стороны манера бега даже помогала мне в поворотах. Во всём нужно искать что-то хорошее, было бы желание», — отмечал Халберг.

Природой ему было дано не больше, чем другим. Но то, что было дано, он развил до высочайшего уровня. Победы пришли не сразу, хотя уже через три года занятий с Лидьярдом Мюррей пробился в олимпийскую сборную Новой Зеландии на Игры-1956 в Мельбурн.

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Но забег на 1500 м обернулся полнейший провалом – после отличного первого круга Халберг начал сдавать и в итоге заканчивал свой олимпийский дебют почти пешком. Для спортсмена и его тренера эта неудача стала страшным ударом, поскольку оба рассчитывали на большее.

Самый смелый спурт в истории

К Олимпиаде в Риме было принято решение сосредоточиться в беге на длинные дистанции, хотя и на средних Халберг показывал очень высокие результаты. Он стал первым новозеландцем, которому удалось пробежать милю быстрее четырёх минут.

На Играх-1960 Халберг должен был участвовать в забегах на 5000 и 10000 м, причём ставка делалась на более короткую дистанцию. Лидьярд и его подопечный разработали чёткий план бега, который подразумевал спринтерский рывок. Но для всего мира стало неожиданностью, когда именно этот рывок был сделан. Халберг рванул вперёд за три круга до финиша.

«Я начал бег настолько спокойно, насколько мог это сделать. Как-будто соперники подхватили меня и словно несли в толпе. За три круга до финиша, как и было запланировано, я резко взвинтил темп и вырвался вперёд. Наверное, остальные думали, что я просто ошибся с подсчётом кругов, но нет, я так и хотел… Меня подстёгивала дикая боль. Я понимал, что если хочу чего-то добиться, то делать это нужно сейчас, другого шанса может не быть. Финишировал я, почти ничего не осознавая. Помню только, что очнулся после финиша, когда меня поднимали под руки», — писал Халберг в автобиографии.

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Он победил. Соперники действительно не поверили, что на дистанции 5000 м можно начинать финишный спурт более чем за километр до финиша. Халберг оторвался от пелотона почти на 30 м за один круг, но потом его начали настигать. Немец Ханс Гродоцки, один из предстартовых претендентов на победу, потащил за собой соотечественника Фридриха Янке и поляка Казимира Зимны.

Эта тройка предпоследний круг пробежала с той же скоростью, что и Халберг, а на последнем начала резко сокращать отставание. В итоге новозеландец обогнал Гродоцки и Зимны всего на семь метров, а во временном выражении – на 1,2 с.

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Легендарный Эмиль Затопек назвал спурт Халберга самым смелым в истории олимпийского бега. Но при этом задал новозеландцу вопрос, почему, обладая самым сильным финишем среди всех участников, он начал ускоряться так рано? «Если бы я положился только на свой финиш, я бы, наверное, мог победить. Но действуя так, как сделал я, я был уверен, что смогу победить», — ответил Халберг.

На родину он вернулся героем, который был нарасхват. Халберг достиг того пика, о котором наверняка и не задумывался до злополучного регбийного матча. Он продолжал выступать на высочайшем уровне ещё четыре года, установил несколько мировых рекордов в беге на одну, две и три мили. В 1963 году Мюррей Халберг основал фонд для поддержки спортсменов с ограниченными возможностями, почётным президентом которого является и по сей день.