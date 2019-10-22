Лыжные гонки на грани вымирания. Даже норвежская чемпионка в этом уверена

Крик души Бьорген
Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген выразила уверенность, что лыжные гонки могут прекратить существование. Да, такого вида спорта может больше не быть. Марит связывает это в первую очередь с глобальным потеплением. И у неё есть убедительные доказательства.
«Взгляните на ледник в Валь Сеналесе, куда отправляются спортсмены. Я 20 лет приезжала туда и сейчас вижу большие перемены в размерах ледниках. Очевидно, что он тает. Вообще, погодные условия зимой стали нестабильными, включая то, как рано начинает идти снег и как много его выпадает. Я вижу эти изменения и очень переживаю.
Я хочу, чтобы лыжные гонки жили. Я переживаю о будущем этого вида спорта. Переживаю о том, что лыжные гонки могут вообще исчезнуть».
Проблема только в климате?
Однако проблема с лыжными гонками гораздо сложнее, чем просто глобальное потепление. Виной тому отчасти сама Марит Бьорген. Норвежское доминирование в лыжах убивает спорт гораздо быстрее, чем изменения климата. Бьорген 18 раз побеждала на чемпионатах мира, 8 раз на Олимпиаде и четыре раза выигрывала Кубок мира. Казалось бы, после того как Марит завершила карьеру в прошлом году, лыжные гонки должны были глубоко вздохнуть и подарить зрителям настоящую конкуренцию.
Но на смену одной норвежке пришла другая – Тереза Йохауг. Она принялась уничтожать соперников в стиле Бьорген. А где-то даже круче. Некоторые гонки стали похожи на унижение соперниц и даже в какой-то степени на цирковое выступление. Когда Тереза привозит минуту ближайшей сопернице, интерес смотреть такой спорт пропадает. Даже Льюис Хэмилтон в Формуле-1 не позволяет себе такого доминирования, имея в распоряжении лучшую машину в чемпионате.
Особое отношение
Но в Формуле-1 хотя бы пытаются уравнять силы, урезают бюджет, меняют регламент. Получается с переменным успехов, но там хотя бы пытаются. В футболе ввели финансовый фейр плэй, в НХЛ, НБА уже давно действует потолок зарплат. Руководители этих лег прекрасно понимают, что зрителю нужно шоу, а когда побеждают одни и те же, добиться этого невозможно.
В лыжах же, наоборот, всё делается исключительно для того, чтобы гандикап между Норвегией и всеми остальными увеличивался. В прошлом году FIS фактически отобрали Кубок мира у россиянина Александра Большунова, поставив в календарь кучу спринтерских гонок, на которых специализируется норвежец Йоханес Клебо. На «отсидевших» за допинг Йохауг и Сундбю не оказывается никакого давления. Они выступают чуть ли не в качестве героев. Как минимум в качестве незаслуженно обиженных жертв.
Плохое отношение
Российские спортсмены чуть ли не единственные, кто пытается спасти лыжные гонки. Наши парни и девушки навязывают конкуренцию непобедимым норвежцам. Елена Вяльбе и группа талантливых тренеров подготовили отличную молодую команду, готовую рвать и метать. FIS должна была на этом сыграть, подогреть интерес к такому противостоянию – могучие норвежцы против дерзких ребят из России.
За вас всё уже сделали. Берите готовое и развивайте популярность лыж. Но нет же, лучше сделать всё, чтобы убить интригу. Тот же «Тур де Ски» был прекрасной идеей, когда только запускался. А сейчас соревнование становится всё проще и проще. Так скоро доберутся до финальной горы и уберут её от греха подальше. Вдруг кто-то посмеет подобраться к норвежским спринтерам! Нельзя такого допускать.
И, конечно, последний пункт во всей этой истории — терапевтические исключения. Это настоящее зло лыжных гонок и зимнего спорта в целом. Пока одним будет позволено всё, а другим ничего, лыжи будут катиться вниз и в конечном итоге упадут в пропасть. И никакое глобальное потепление тут ни при чём. Не так ли, Марит?
- 22 октября 2019
-
13:16
-
12:19
-
11:45
-
11:38
-
10:41
-
10:16
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:29
-
01:34
-
00:38
-
00:21
- 21 октября 2019
-
23:43
-
23:03
-
22:57
-
22:05
-
21:26
-
21:23
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29
-
17:02
-
16:42
-
15:27