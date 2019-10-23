Здоровенный мужик опять выиграл женский чемпионат мира? Вот это мастер!

Канадская спортсменка установила мировой рекорд и защитила титул на чемпионате мира в категории «Мастерс» по велоспорту на треке, то есть среди ветеранов-любителей. Кому это вообще может быть интересно? Да никому, если бы не одна маленькая деталь. Чемпионка выглядит как огромный мужик без каких бы то ни было очевидных женских признаков.

На церемонии награждения на широченную грудь победителя повесили золотую медаль, а хрупкие соперницы улыбались и махали, точнее, аплодировали триумфатору. А что им остаётся? Год назад одна американка уже посмела возмутиться, так её унизили, да ещё и извиниться заставили.

Третьесортный штангист выиграет Олимпиаду? Не зря же он стал женщиной! Тяжелоатлетку-трансгендера травят феминистки и политики. А ведь недавно победы огромного мужика среди женщин всех устраивали.

Из мужчины в женщину, лесбиянку и чемпионку

Чемпионат мира по велоспорту на треке в категории «Мастерс» состоялся в Манчестере. Международный союз велосипедистов проводит эти соревнования для ветеранов-любителей, и большого интереса даже у самых преданных любителей велоспорта они не вызывают. Под записями с результатами чемпионата в соцсетях обычно один-два комментария. Но только не в женском спринте в категории 35-39 лет! Новость о победе канадки Рэйчел Маккиннон стала настоящим хитом. Десятки пользователей обсуждают итоги гонки и поздравляют с победой… серебряную медалистку.

Объясняется эта странность элементарно. Дело в том, что чемпионка Рэйчел Маккиннон – трансгендер. До 29 лет она была мужчиной, а затем решилась на коррекцию пола. После таинственной процедуры Маккиннон по документам стала считаться женщиной, а заодно и объявила себя лесбиянкой. Ещё один парадокс в том, что у Маккиннон-мужчины никаких спортивных успехов не было, но стоило ему сменить пол, как сразу попёрло. Изумительное совпадение!

Здоровенный мужик выиграл женский чемпионат мира? Это нормально Проигравшая девушка попробовала было обвинить его (её) в обмане, но в итоге пришлось унижаться и извиняться. Скоро так будет и на Олимпиаде?

Извинения под давлением

Первый серьёзный успех пришёл к доктору феминистской философии Чарльстонского университета (да-да, наша героиня не только выдающаяся спортсменка, но ещё и большой учёный) на чемпионате мира в Лос-Анджелесе в октябре 2018 года. Её победа обернулась грандиозным скандалом после того, как бронзовая медалистка американка Джен Вагнер опубликовала снимок с церемонии награждения и написала: «Я заняла третье место. Это определённо нечестно». В адрес Джен посыпались смешные обвинения в дискриминации и совсем не смешные угрозы. В итоге женщина не выдержала давления и извинилась, признав победу мощной и габаритной соперницы вполне легальной и заслуженной.

Спустя год Маккиннон не только защитила титул, но и установила в полуфинале мировой рекорд. Проигравшие велосипедистки решили не повторять ошибок предшественницы и во время церемонии награждения искренне радовались за чемпионку. Казалось бы, безоговорочная победа толерантности, все рады и счастливы. Но успехи Маккиннон не дают покоя узколобым ретроградам. Феминистки до сих пор наивно полагают, что в женском спорте должны выступать только женщины.

Лечиться вам надо! Мужикам в юбках не дадут разрушить спорт Спортивный арбитражный суд определил, чем женщины отличаются от мужчин. На это ушло больше десяти лет, но результат стоит ожиданий.

«Спасите женский спорт»

Против бедной Маккиннон развернулась целая кампания. Петицию о запрете спортсменам с мужской ДНК участвовать в женских соревнованиях подписали уже 3 тысячи человек. Не осталась в стороне и обыгранная канадкой Джен Вагнер, вошедшая в инициативные группы «Честная игра для женщин» и «Спасите женский спорт».



«Мы ничего не имеем против трансгендеров и их желания ездить на велосипеде. Просто мы считаем, что женская категория не подходит для этого. Если так пойдёт и дальше, то останутся только мужские и смешанные соревнования. Никакого женского спорта не будет», — уверена Вагнер.

Трансгендеры выиграют Олимпиаду?

Сама возмутительница спокойствия ничего страшного в происходящем не видит. Наоборот, ей даже грустно, что символом спортсменов-трансгендеров стал человек, не выигравший Олимпийский игры или чемпионаты мира. Вполне возможно, что скоро Маккиннон действительно уступит роль иконы какой-нибудь олимпийской чемпионке, ставшей женщиной в результате смены пола. Трансгендеров допустили на Олимпиаду ещё в 2004 году, а с 2015-го перестала быть обязательной операция по смене пола. Сейчас для участия в женских соревнованиях на Играх достаточно в течение года поддерживать определённый уровень тестостерона.

Часто для решения назревшей проблемы предлагают организовать отдельные соревнования для трансгендеров и других меньшинств, но всё дело в том, что сменившие пол мужчины считают себя полноценными женщинами и, исходя из этой логики, имеют полное право соревноваться с женщинами от рождения. Любой другой вариант выглядит для них дискриминацией и ущемлением прав.



Так что теперь каждой спортсменке остаётся лишь надеяться, что какому-нибудь бывшему мужику не придёт в голову взять золото в её дисциплине.