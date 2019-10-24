«Я спала всего по 10 минут в день». Зачем чемпионка добровольно ушла из жизни

11 лет назад

В 2008 году Марике Верворт подписала документы на согласие на эвтаназию. Бельгийская спортсменка выступала в поддержку эвтаназии на протяжении долгого времени. Процедура официально разрешена в стране, поэтому Марике не сомневалась в своём выборе.

«Когда-то придёт мой день. А придёт он тогда, когда плохих дней будет больше, чем хороших. И тогда я буду знать, что у меня на руках есть бумаги об эвтаназии. Если бы их не было, я бы не смогла заставить себя поехать на Паралимпиаду. Я надеюсь, что все понимают, что закон об эвтаназии – это не убийство, а, наоборот, способ продлить жизнь

С эвтаназией ты можешь быть уверенной в тихой и спокойной смерти, когда вокруг тебя будут люди, которые тебя любят. Это даёт чувство покоя и мира. Для меня это лучший способ уйти».

В 2008 году бельгийке не было и 30 лет. Она жила в постоянной боли из-за неизлечимого мышечного заболевания. И только спорт давал ей веру в лучшее и причину, чтобы бороться дальше.

Чемпионка Паралимпийских игр ушла из жизни в результате эвтаназии

Настоящая чемпионка

Марике не просто нашла новую цель в жизни, но пришла к грандиозному успеху. Бельгийка одержала победу и завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. А через четыре года добавила ещё две награды на Играх в Рио. Вот только боль никуда не уходила, а только усиливалась. После соревнований в Бразилии Верворт дала откровенное интервью, где всё объяснила.

«Из-за боли я очень часто спала лишь 10 минут в день. Это слишком тяжело для моего тела. Каждая тренировка даётся через страдания. При этом на каждом старте я выкладываюсь по полной. Настолько, что на какой-то момент вся боль и весь страх отходят на второй план. Это и есть причина, по которой я до сих пор этим занимаюсь и вообще существую». По словам спортсменки её боли были настолько сильными, что порой сознание от потрясения теряли люди, которые следили за ней и помогали.

«Завтра может не настать для кого угодно»

После Паралимпиады в Рио у Марике случился приступ эпилепсии, когда она готовила ужин. Спортсменка получила сильные ожоги ног, из-за чего четыре месяца провела на больничной койке. Бельгийка признавалась, что старалась как могла оттягивать день своей смерти, понимая, что он может настать в любой момент. Для кого угодно.

«Перепады моего состояния таковы, что одну минуту я могу не чувствовать боли, а через секунду потерять сознание. В любом случае надо жить каждый день и наслаждаться самыми маленькими моментами. Любой человек может завтра погибнуть в аварии или умереть от сердечного приступа. Завтра может не настать для кого угодно».

«Пусть меня запомнят сумасшедшей девушкой»

22 октября 2019 года Марике Верворт не стало. Она называла себя сумасшедшей девушкой, которая всегда смеётся и улыбается, несмотря ни на что. И очень хотела, чтобы её запомнили именно такой.

«Я поменяла своё отношение к смерти за последние годы. Для меня смерть – это когда тебя как будто начинают оперировать, ты засыпаешь и больше никогда не просыпаешься. Для меня это что-то успокаивающее».

В своей предпоследней записи в социальной сети бельгийская спортсменка написала, что с ней навсегда останутся приятные воспоминания из жизни. История Марике Верворт невероятно трагична, но показывает удивительный характер и волю к победе. И заставляет о многом задуматься.