Мучение, не катание. Медведева с трудом поднялась после падения в Канаде

Евгения Медведева опозорилась в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Так беспомощно наша чемпионка не выглядела никогда.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева второй год кряду начинает серию Гран-при на этапе в Канаде, где она уже больше года тренируется под руководством Брайана Орсера. Российским болельщикам соревнования в небольшом городе Келоуна интересны прежде всего участием в них Медведевой и феноменальной рекордсменки мира Александры Трусовой, дебютирующей на взрослом Гран-при.

Женя недавно сказала, что подустала от разговоров о её противостояниях с другими спортсменками. «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Давайте Медведева против Медведевой», — сказала фигуристка и оказалась права. Никакого противостояние с Трусовой не получилось, как и с другими фаворитками.



А вот самой себе Медведева проиграла. Болезненно и жестоко.

Мощная заявка из Кореи

Открывала соревнования третья представительница России на канадском этапе Серафима Саханович. 19-летняя петербурженка два раза добиралась до серебра юниорских чемпионатов мира, но закрепиться среди лидеров взрослой сборной России так и не смогла. До Келоуны Серафима дважды участвовала в этапах Гран-при, но выше пятой позиции не поднималась. Для спортсменки, не выступавшей на престижных международных стартах почти два года, Саханович откаталась прилично. Общее позитивное впечатление подпортила лишь ошибка на выезде с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом.

Оценка Саханович в 62,63 балла оставалась самой высокой до дебютного выступления на взрослом Гран-при Ён Ю. 15-летняя кореянка сразу вызвала восторг на трибунах идеальным тройным акселем. Остальные прыжки она тоже исполнила чисто, с хорошей амплитудой и безупречными выездами. Какой-то особенной экспрессии в передаче образа у Ён Ю заметно не было. Тем не менее судьи очень высоко оценили не только техническую сторону программы, но и компоненты. Спортсменка из Южной Кореи на 8 баллов превзошла свой же результат на турнире в Бергамо и с оценкой 78,22 сделала мощнейшую заявку на успех в Келоуне. В этом сезоне столько не набирал никто.

Королева, выживай! Такого женского фигурного катания ещё не было никогда Если королева фигурного катания Алина Загитова выживет в этом сезоне, то сможет многое. В противном случае можно ждать завершения карьеры.

Блестящий дебют Трусовой

Александре Трусовой, в отличие от остальных фигуристок из второй разминки, убедительное выступление кореянки помешать не могло. В короткой программе дебютантке взрослых этапов Гран-при нужно было откататься в свою силу, чтобы уже в произвольной пойти с четырёх четверных козырей и отвоевать первое место.



Саша сорвала аплодисменты роскошным каскадом тройной лутц – тройной риттбергер во второй части программы, а за счёт высокой оценки за компоненты проиграла кореянке менее четырёх баллов. Такое отставание Трусова может отыграть даже с помарками. В целом её катание под музыку Грига выглядело динамичным, хотя и не таким ярким, как под саундтрек из «Игры престолов» в произвольной программе.

Катастрофа Медведевой

Спустя несколько минут восхищение от программы Трусовой сменилось ужасом от того, что случилось с Евгенией Медведевой. Ещё в первой половине программы проскользнуло ощущение, что Женя выглядит тяжеловато и не слишком уверенно. Тройные флип и тулуп в каскаде были исполнены с недокрутами, а грубая ошибка на приземлении двойного акселя только подтвердила, что форма Медведевой далека от оптимальной. Однако самое неприятное произошло дальше. Двукратная чемпионка мира упала с тройного лутца и врезалась спиной в борт. На мгновение показалось, что россиянка не сможет продолжить программу, но Женя встала и докатала до конца.

Звезда погасла? Медведева снова упала и сбежала от всех Евгении Медведевой нет среди пяти сильнейших фигуристок России прямо сейчас. Все пропало?

Естественно, рассчитывать на более-менее приличные баллы не приходилось. Сложно представить, что творилось в душе у Медведевой в «кисс энд край». Орсер тяжело вздыхал, а Евгения положила ладонь на лоб, будто не желая верить, что всё это происходит с ней. 62,89 балла на этапе Гран-при – это неконкурентоспособно. Увы, такой же предстала и некогда великолепная Медведева. Даже без ошибок она бы вряд ли оказалась в топ-3 по итогам короткой программы, а завалив прокат она практически наверняка оставила себя и своих болельщиков без финала Гран-при. Второй год подряд.

Медведевой пора уходить?

Американка Бради Теннелл на втором этапе кряду классно откатала не самую сложную, зато стильную и интересную программу, проиграв Трусовой полтора балла. Последней на лёд вышла Рика Кихира, которая на старте сезона не отличалась стабильностью и постепенно ушла в тень невероятных юниорок из России. Японке хватило трёх минут, чтобы показать, что она по-прежнему претендует на самые высокие места. Благодаря коронному тройному акселю и не без определённой лояльности арбитров Кихира сумела набрать 81,35 балла.

По итогам короткой программы в Канаде Трусова оказалась третьей. Перевес Кихиры составляет почти 7 баллов. Звучит угрожающе, но Саша способна отыграть и больше, если четверные получатся так же здорово, как пару недель назад в Японии. Евгении Медведевой мечтать о медалях на этом этапе Гран-при не приходится. Тут вообще в пору задуматься, а стоит ли продолжать карьеру. Всегда больно смотреть, как вчерашняя прима беспомощно проигрывает лидерам дня сегодняшнего.