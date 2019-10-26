«Я что, какой-то клоун?». Спортсменку в США дисквалифицировали за хиджаб

«Самый страшный ночной кошмар стал реальностью»

Настоящая драма разыгралась на соревнованиях по лёгкой атлетике в Америке. 16-летняя бегунья Александрия Абукарам была дисквалифицирована после финиша на школьном турнире в Огайо из-за того, что выступала в хиджабе. Девушка начала носить специальную повязку на голову в 2016 году и с тех пор выступала в ней в трёх видах спорта. При этом никто из судей не предъявлял ей никаких претензий. До сих пор.



«Мой самый страшный ночной кошмар стал реальностью. Сколько я себя помню, всегда участвовала в школьных соревнованиях без каких-либо проблем».

Интересно, что напарнице Александрии перед стартом забега на 5 км сказали сменить шорты, потому что они не совпадали в цветовой раскраске с шортами остальной команды. Спортсменка учла просьбу и вышла на старт. Как и 16-летняя Абукарам.



«Сразу после того, как они проверили моего партнёра по команде, я начала переживать, что судьи прикопаются ко мне из-за чёрных шорт и хиджаба. Но мне ничего не сказали, и я почувствовала большое облегчение».

Американскую легкоатлетку дисквалифицировали за выступление в хиджабе

«Меня как будто ударили под дых»

После окончания забега Абукарам начала чуять неладное. Она видела, как её тренер о чём-то оживленно общается с судьями. После того, как Александрия не нашла своего имени в итоговом протоколе, страх усилился.



«Я была уверена, что это просто ошибка. Я тут же побежала к своим партнёрам по команде, которые сказали мне, что меня дисквалифицировали из-за хиджаба. Моё сердце остановилась, меня как будто ударили под дых. Я просто ушла, а мои напарники даже не удосужились поддержать меня в трудной ситуации».



Спортсменка призналась, что сразу позвонила отцу и начала рыдать в трубку телефона, чувствуя себя униженной, оскорблённой и отверженной.

Всё по закону?

С формальной точки зрения девушку дисквалифицировали по делу. Чтобы иметь право выступать в хиджабе, спортсменка должна была подписать определённые бумаги. Проблема в том, что Абукарам бежала весь сезон в хиджабе, и никто не просил её что-то подписывать. Тренер 16-летней девушки позже признался, что знал о дисквалификации до старта забега, однако побоялся сказать своей подопечной об этом, понимая, что может задеть её религиозные чувства. Сама Александрия уверена, что с ней поступили очень плохо и как минимум некрасиво.



«Ко мне отнеслись без уважения. Я что, какой-то клоун? Почему моей напарнице сказали поправить экипировку перед стартом, а мне – нет? Мне даже не дали шанса объясниться. Ни у кого не было смелости мне что-то сказать заранее. Я уверена, что мои права человека были грубо нарушены, потому что правила о запрете ношения хиджаба не существует в письменном виде. Мне не надо было ничего подписывать, чтобы выступить в забеге».

Фото: facebook.com/NoorAlexandriaAbukaram

Резонанс

Однако в официальной бумаге спортивного подразделения школ Огайо указано, что тот, кто хочет выступать в отличной от стандартной экипировке, должен подать соответствующий запрос и дождаться подтверждения по электронной почте. То есть, выступать в хиджабе можно без проблем. Надо лишь подписать документ.

Так или иначе история получила большой резонанс в США. И есть вероятность, что этот пункт уберут из закона, потому что он ущемляет права определённых религиозных групп. С большой долей вероятности в ближайшем будущем в американских школах можно будет заниматься спортом в хиджабе без необходимости подписания документов.



В любом случае самое страшное для Александрии Абукарам позади. 16-летней девушке уже дали добро на участие в региональных стартах, которые пройдут через неделю. В поддержку спортсменки выступили многие американские политики. Так что не удивляйтесь, если на ближайших Олимпиадах вы будете видеть больше спортсменок в хиджабе, чем в стандартной экипировке.