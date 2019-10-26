Сборная России пиналась, проигрывала и побеждала. И осталась командой-загадкой

Подготовку к январскому чемпионату Европы мужская сборная России начала товарищеским турниром в Аргентине, совсем в другом времени года и часовом поясе, составом, в котором были даже травмированные. Три матча за трое суток – вполне себе турнирная нагрузка. И в каждом из них российская команда выглядела по-разному.

России выпала лучшая сборная мира. И как теперь попасть на Олимпиаду? На чемпионате Европы нам не обязательно побеждать. Но выход из группы в основной раунд – обязательное условие.

Пинок ногой и поражение

В стартовом матче команда Эдуарда Кокшарова играла со сборной Аргентины. Игра получилась жёсткой, что очень удивительно для товарищеского матча.



Обе команды играли в невысоком темпе, что, конечно, позволяло и тем, и другим проявлять свои лучшие качества в обороне. Правда, с первых же секунд на площадке переполненной арены в Сан-Хуане началась жара. Соперники действовали грубовато, начали хватать жёлтые карточки и удаления, а на 10-й минуте при счёте 2:2 россияне остались без основного плеймекера.

Дмитрий Житников попытался прорваться по центру, заставил аргентинца нарушить правила, заработал семиметровый, но зачем-то попытался пнуть уже лежавшего соперника ногой. На площадке едва не вспыхнула рукопашная, а судьи вполне обоснованно показали Житникову красную карточку.

Посмотреть эпизод можно здесь с 23.40.



В розыгрыш вышел Павел Атьман, который в последние три года большую часть времени лечится от травм, а не играет. Можно сказать, что парню не везёт, и это будет верно. А можно сказать, что его организм уже не выдерживает нагрузок, а потом даёт постоянные сбои, когда даже небольшой контакт с соперником может обернуться повреждением. Как в матче с Аргентиной, который для Атьмана закончился в середине первого тайма. И не только матч, но и весь турнир. Возможно, Кокшарову, который постоянно видит Павла в «Вардаре», стоит задуматься.



Представьте такую ситуацию на чемпионате Европы. Атьман травмирован, Житникову вполне могли и синюю карточку показать с обязательным пропуском следующего матча и всё, весь тренерский план сломан. Впрочем, что с разыгрывающими, что без них сборная России в атаке действовала очень слабо. Задняя линия сваливалась на индивидуальные действия, а невынужденных потерь мяча хватило бы на несколько матчей вперёд.

Зато в обороне претензий к команде было минимум. Но опять же – скорости были далеко не те, какие предстоят в официальных играх. Россияне проиграли матч не в обороне, а в атаке, поскольку не знали, что делать. Провал во второй половине второго тайма, когда в наши ворота влетели шесть безответных мячей, в итоге оказался фатальным. Эмоциональные тайм-ауты Кокшарова с резкими словами совсем не помогли.

Гандбол. Турнир «Четырёх наций». Аргентина



Аргентина — Россия — 24:22 (11:12)

Аргентина: Айсен — 6

Россия: Шишкарёв — 7.



Россия — Испания — 32:28 (21:15)

Россия: Санталов — 8

Испания: Гомес — 7.



Россия — Польша — 30:19 (17:8)

Россия: Шкуринский — 6

Польша: Шиба — 5.

Потеря вратаря и разминка с аутсайдером

В следующей игре россияне встретились со сборной Испании. Правда, не с основным составом пиренейской команды, а со вторым, в котором собраны, в основном, молодые игроки.



Это была совсем другая игра, на высоких скоростях, с небрежным отношением к обороне и фантастическими действиями нашего основного вратаря Виктора Киреева. В атаке на этот раз российская команда была очень вариативна, Житников держал свои эмоции в узде, раздавал передачи направо и налево, а партнёры завершали.

Правда, заработав в первом тайме преимущество в шесть мячей, сборная России сбросила обороты, и второй тайм остался за молодыми испанцами. Да ещё и Киреев на 52-й минуте получил травму колена. О степени тяжести этой травмы станет известно после возвращения голкипера в расположение запорожского «Мотора» и детального медобследования.



Что в итоге? Испанцы предложили высокие скорости, с которыми россияне справились. Но как верно заметил после игры тот же Киреев, если бы это была основная сборная Испании, то и ценность победы была намного выше.

В заключительном матче россияне разгромили поляков. У польской сборной сейчас непростой период, и преимущество нашей команды было подавляющим. В атаке с появлением в задней линии Александра Шкуринского, пропустившего два матча из-за микротравмы, появилось больше вариативности, а Денис Заболотин в рамке отстоял на высшем уровне. Что в итоге? Завершение турнира на хорошей ноте, очень уверенной победой.

Выводы из аргентинского турне нашей сборной сделает главный тренер Эдуард Кокшаров. Наверняка, он получил ответы на некоторые вопросы. Но можно предположить, что на чемпионате Европы состав сборной России будет выглядеть иначе, хоть и не кардинально.