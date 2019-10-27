Трусова снова побила два мировых рекорда. Даже с падением. Как?

В короткой программе женских соревнований на втором этапе Гран-при в Келоуне лидеры откатались без ошибок и максимально закрутили интригу. Всего пару баллов проиграла своему же мировому рекорду японка Рика Кихира. Неожиданно ворвалась в мировую элиту кореянка Ён Ю. Отменно справилась с дебютом во взрослом Гран-при россиянка Александра Трусова. Доказала притязания на высокие места американка Бради Теннелл.

Выбивается из этого ряда только двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая свою короткую программу завалила начисто. Дело даже не в падении, шестом месте или совсем невысокой оценке. Просто одна из самых популярных фигуристок в истории оказалась не готова к серьёзному старту. Шансов на медаль у Медведевой практически не оставалось, но в данной ситуации для неё гораздо важнее было просто реабилитироваться за вчерашний кошмар. Прежде всего, перед самой собой.

При всех заслугах Медведевой перед фигурным катанием, главным событием дня должна была стать произвольная Александра Трусова. И её четыре четверных прыжка.

Медведева побеждает себя

Накануне Медведева, несмотря на грубые ошибки в технике, получила высокие баллы за компоненты, что позволило ей оказаться в топ-6 и, как следствие, попасть во вторую разминку. Ещё одна россиянка Серафима Саханович уступила Жене всего 0,26 балла и была седьмой, но в произвольной программе из-за плохих выездов не сделала два каскада и лишилась надежды подняться выше.



Медведева каталась второй в заключительной разминке и заставила зал аплодировать себе стоя. Пожалуй, столь бурную реакцию зрителей вызвал даже не чистый прокат, а удивительный бойцовский характер 19-летней россиянки. Было заметно, что Женя настроилась на произвольную программу как на битву, и это настроение не совсем гармонировало с лирическим образом под музыку из фильма «Мемуары гейши».

Мучение, не катание. Медведева с трудом поднялась после падения в Канаде Евгения Медведева опозорилась в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Так беспомощно наша чемпионка не выглядела никогда.

Просматривалась предельная сосредоточенность фигуристки при заходе на прыжки, особенно на аксель, но после случившегося в короткой программе иначе и быть не могло. Но главное, что Медведева доказала самой себе, что он всё ещё может кататься без ошибок (и бог с ним с ребром на лутце). Оценили волю ученицы Орсера и судьи – суммарные 209,62 балла даже оставляли ей шансы на пьедестал.

Медведеву отодвинули

Американка Бради Теннелл для борьбы с молодыми и лучше оснащёнными технически соперницами должна была катать свою произвольную программу идеально, но вместо этого сорвала тройной флип и допустила ещё пару ошибок. Медведеву, благодаря огромному запасу, спортсменка из США обошла. Главное открытие первого дня соревнований кореянка Ён Ю в самом начале упала с тройного акселя, но затем собралась и все прыжковые элементы сделала на «отлично». Юная азиатка гарантировала себе как минимум бронзу и показала, что в этом сезоне с ней придётся считаться всем фаворитам. При этом какого-то сверхсильного впечатления сама постановка не произвела.



Медведева оставалась лидером в произвольной программе, хотя и потеряла шансы на итоговый пьедестал.

Трусова выбила сотню

Сразу после выступления Ён Ю зрители развернули большой плакат с надписью «SASHULYA». От Александры Трусовой все ждали четверных и нового мирового рекорда. И то, и другое подопечная Этери Тутберидзе сделала, хотя сначала и заставила понервничать. Падение на четверном сальхове вселило тревогу, но уже через несколько секунд Саша исполнила феноменальный четверной лутц, который и задал тон всей программе. Трусова в сумасшедшем темпе показывала один сложнейший элемент за другим, а энергичная музыка из «Игры престолов» помогала собрать всё это в единое целое.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Пару недель назад на выставочном турнире в Японии Трусова искренне досадовала, что не смогла преодолеть рубеж в 100 баллов за технику. Сегодня ей это удалось. 100,20 балла за технику и 166,62 за произвольную программу. Всего в Канаде она набрала 241,02 балла, переписав таким образом два собственных мировых рекорда.



Катавшейся последней Кихире крыть было нечем. Рика ошиблась на первом тройном акселе, но даже при чистом исполнении шансов побороться с Трусовой у неё просто не было. «Русская ракета» уже изменила фигурное катание. И это только начало.