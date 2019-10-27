Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем?

Россиянка Александра Трусова едва успела начать взрослую карьеру, а её победы уже многим не дают покоя.
Ладно бы против феноменальной фигуристки выступали за рубежом, где порядком подустали от российского доминирования, так ведь в основном принизить значение заоблачных рекордов Саши пытаются в России. Разумеется, исключительно под благовидными предлогами. Звёзды прошлого пекутся о здоровье девочки-подростка и грудью встают на защиту традиционной красоты женского фигурного катания. Предлагают ввести возрастной ценз и даже лишить девушек права на четверные.
А давайте сразу запретим выступать тем, у кого имя начинается на «А»?
Трусова вне рамок
Ещё в прошлом сезоне было понятно, что юниорки из группы Этери Тутберидзе наведут шороху во взрослых соревнованиях. Как и то, что наибольший технический потенциал из невероятной троицы у Саши Трусовой. Но Трусова переплюнула даже самые смелые ожидания. За её четверными невольно смотришь с открытым ртом, ведь когда Загитова и Медведева бились за золото Пхёнчхана, никто и подумать не мог, что такое возможно.
Можно называть стиль Трусовой цирком, можно сетовать на детское катание, отсутствие грациозности и женской привлекательности (а откуда ей взяться в 15 лет?) — всё это не противоречит истине. Но вот принижать уникальность и значимость её результатов точно не стоит. Саша всего за несколько прокатов изменила взгляд на фигурное катание. Можно запретить четверные прыжки, как это предложила чемпионка мира в парном катании Марина Черкасова. Можно ужесточить возрастной ценз, что не лишено здравого смысла. Но гениальное выступление Трусовой в Келоуне из памяти не сотрёшь.
Смотреть на Медведеву вечно
Кстати, сама Черкасова выиграла чемпионат мира и стала второй на Олимпиаде в 15 лет, а вскоре ушла из спорта из-за того, что резко стала расти. При этом больших сожалений по поводу уникальных для своего времени программ и быстротечной карьеры от Марины Евгеньевны слышать не приходилось.
Черкасова объяснила, что предложение запретить четверные вызвано желанием видеть женское, красивое катание и подольше смотреть на Медведеву. С этим доводом можно поспорить. Во-первых, никто не мешает смотреть на Медведеву на коммерческих шоу. Во-вторых, в прошлом сезоне никаких четверных не было, а Женя всё равно с огромным трудом попала в сборную России на чемпионат мира, где её максимума хватило для бронзы. К тому же, у Медведевой нет не только четверных, но и тройного акселя, и каскада тройной лутц – тройной риттбергер.
Эти элементы тоже надо запретить, чтобы подольше смотреть на Медведеву?
Конвейер не остановить
Ещё один способ борьбы за здоровье юниорок – ужесточение возрастного ценза. Эта мера с точки зрения долгого смотрения на Медведеву выглядит эффективнее. Если бы по взрослым можно было выступать с 18 лет, то Женя стала бы в Келоуне второй, уступив только Бради Теннелл. При таком раскладе именно Женя, Бради и Елизавета Туктамышева боролись бы с японками Каори Сакамото и Сатоко Мияхарой за медали всех престижных соревнований. Вот это фигурное катание! Устаревшее, зато красивое и женское. Сама Медведева, кстати, на чемпионатах мира побеждала до 18-летия.
Что касается рисков для здоровья юных фигуристок, прыгающих четверные до переходного возраста, то это исключительно выбор тренера и родителей. Никакие запреты четверных и возрастные ограничения не помешают амбициозным наставникам, родственникам и руководителям выжимать из девочек максимум ради места на пьедестале. Не смущает никого и то, что даже самые талантливые фигуристки могут удерживаться на вершине в лучшем случае пару сезонов.
Для страны, где медальный зачёт всегда значимее людей, которые добывают награды, ничего вопиющего в этой ситуации нет. Вряд ли кто-то поспорит, что при нынешней конкуренции интерес к фигурному катанию гораздо выше, чем был в эпоху Ирины Слуцкой.
Время спецэффектов
Вместе с тем, проблема, конечно, существует. Резкий скачок сложности привёл к тому, что вчерашние лидеры просто не могут соперничать с уникальными дебютантками, поэтому у ценителей женственности и чувственности на льду всё меньше возможности получать эстетическое наслаждение. Гениальное катание Алёны Косторной только подтверждает общую тенденцию. Возрастной ценз откроет дорогу к медалям состоявшимся девушкам, возможно, вернёт в фигурное катание мужчин, как метко заметила Туктамышева, но при этом техническая составляющая обеднеет.
Как ни крути, а чёрно-белое кино никогда не соберёт такую кассу, как современные блокбастеры со спецэффектами. Его можно смотреть дома в записи или на камерных спецпоказах, но штурмом кинотеатры ради старых шедевров никто брать не будет.
- 27 октября 2019
-
12:48
-
12:29
-
12:09
-
11:38
-
11:20
-
10:47
-
10:42
-
09:51
-
09:02
-
08:28
-
06:35
-
05:08
-
02:58
-
02:51
-
02:31
-
01:34
-
01:17
-
00:57
-
00:44
- 26 октября 2019
-
23:40
-
23:26
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
21:25
-
21:16
-
20:25
-
19:55
-
19:15
-
18:46
-
16:58
-
16:35
-
16:11
-
15:35
-
14:47