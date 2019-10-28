Да неужели?! Запад стыдливо признал россиянку лучшей спортсменкой Европы

Лучшая не только в Европе, очнитесь!

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене последние годы абсолютно объективно является лучшей не только в Европе, но и во всём мире. Однако её успехи до сих пор бессовестно игнорировали. Были номинации на приз лучшей легкоатлетке Европы, но побед не было, хотя все понимали, что это несправедливо и глупо.



В сентябре 2019 года Мария выиграла мировое первенство в Катаре, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Уже не говоря о том, что в этом году Ласицкене победила на чемпионате Европы в помещениях и выиграла «Бриллиантовую лигу». И вообще была сильнее всех в 21 старте из 23 в сезоне!

Россиянка выдаёт один гениальный сезон за другим. Не замечать дальше её успехи было бы стыдом и позором. Европейские функционеры проявили частичку адекватности и наградили спортсменку. Сама Мария, конечно, была политкорректна, когда говорила о долгожданном признании.



«Пять лет назад я и представить не могла, что сегодняшний день наступит. Тогда я просто была рада, что меня признали восходящей звездой. Сейчас я горжусь собой, горжусь своим тренером, горжусь проделанной работой и очень счастлива. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении».

Без вины виноватая

Ласицкене во многом пострадала из-за глобальной ситуации в российском спорте. Допинговые скандалы, отстранение ВФЛА и много другое создало негативный фон на Западе, где не стали разбираться, кто именно виноват. Русский – значит виновен. И никак иначе. Какие уж тут признания и награды, если Марию даже не допустили до Олимпиады в Рио в 2016 году, хотя спортсменка была кристально чиста и должна была взять золото.



Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева обрадовалась награде Ласицкене и пожелала ей стать лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Только вот есть сомнения, что в IAAF не пойдут на поводу у политиков.

Исинбаева пожелала Ласицкене стать лучшей легкоатлеткой года по версии IAAF

«Даже в условиях санкций…»

В западной прессе по сути проигнорировали награду Ласицкене. Не было ни негативных отзывов, ни позитивных. Как будто лучшую легкоатлетку Европы вообще не выбирали. Зато знаменитая хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич нашла время, чтобы поздравить Ласицкене. Сама Бланка признавалась лучшей в Европе в 2007 и 2010 годах.



«Это заслуженная награда. Она стабильно выступает на высоком уровне уже много лет, выигрывая почти каждое соревнование. Мои поздравления ей и её команде».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поднял другую актуальную тему.



«Награда Марии — признание того, что даже в условиях санкций и давления на российский спорт, наши спортсмены остаются конкурентоспособными и побеждают. Очень надеюсь, что на Олимпиаду Мария и вся наша команда поедет под российским флагом и завоюет немало наград высшего достоинства. И вообще, практику, когда людям запрещают выступать под своим флагом, нужно прекращать — наказывать нужно не страны, а персонально провинившихся спортсменов, а также других конкретных лиц, причастных к изготовлению, сбыту и употреблению допинга».

К сожалению, в современном спорте всё намного сложнее, чем то, как это описал Дмитрий Свищёв. Ты можешь быть на голову сильнее конкурентов, выигрывать 95 процентов стартов, проходить тысячи допинг-тестов, но пролететь мимо главной мечты своей карьеры из-за сидящих за столом спортивных функционеров. Награда Ласицкене – лишь маленькая компенсация. Полная может наступить следующим летом в Токио, если Мария поднимется на верхнюю ступень пьедестала в трёхцветной экипировке.