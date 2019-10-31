Трусова готова стать чемпионкой даже в мужском катании. С цифрами не поспоришь!

15-летняя россиянка Александра Трусова раздвигает границы возможного. Все главные старты её дебютного сезона на взрослом уровне ещё впереди, но уже понятно, что при чистом выступлении Саши конкуренток у неё нет. Техническая сложность произвольной программы ученицы Этери Тутберидзе настолько высока, что с лихвой компенсирует и проигрыш в короткой, и отдельные ошибки, и отставание от других ведущих фигуристок в оценке за компоненты.

Эксперты в один голос называют катание Трусовой космическим и революционным, а нередко даже сравнивают её с мужчинами. Самое поразительное, что эти параллели полностью обоснованы!



Трусова уже сейчас способна бороться за медали среди мужчин. Не верите?

Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем? Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.

Трусова превращает абсурд в реальность

Вообще, желание сравнить результаты Трусовой с одиночниками вполне логично. По техническому арсеналу юная россиянка уже обошла многих мужчин и всё больше сокращает отставание от признанных лидеров. Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух уверен, что Александра может претендовать на топ-3 в мужских соревнованиях. И пусть специалист не уточнил, в каких именно, само предположение уже звучит невероятно. Пару лет назад его можно было бы назвать абсурдным и притянутым за уши. Но сейчас есть Саша Трусова.



Напрямую сравнивать оценки представителей женского и мужского одиночного катания, конечно, некорректно. И если разные правила начисления баллов ещё можно учесть, то реакцию судей на само катание россиянки на фоне мужчин предсказать трудно. Поэтому, с одной стороны, наш эксперимент не лишён условности. С другой, его итоги действительно помогут лучше разобраться в грандиозности феномена Трусовой.

Трусова снова побила два мировых рекорда. Даже с падением. Как? 15-летняя россиянка уничтожила соперниц в Канаде. Саша выступает в собственной лиге.

Сколько бы набрала Трусова среди мужчин?

За основу возьмём результат Трусовой на втором этапе Гран-при в Канаде. Саша набрала 241,02 балла, однако для объективного сравнения этот показатель нуждается в корректировке.



Начнём с очевидного. Женщинам запрещено исполнять четверной прыжок в короткой программе. Если бы не это нелепое ограничение, то вместо тройного флипа Саша наверняка бы прыгала четверной сальхов. Разница в базовой стоимости – 4 балла. Оценку за уровень исполнения (GOE) позаимствуем из Сайтамы, где надбавка Трусовой за четверной сальхов составила 1,52 балла. Таким образом, наша фигуристка среди мужчин могла бы получить за технику 45,44 балла вместо 40,96.



А теперь самое интересное. Стремясь к балансу техники и артистизма, Международный союз конькобежцев ввёл коэффициенты для оценки за компоненты. Мужчины (до появления Трусовой и Щербаковой) набирали за технику гораздо больше женщин, а потому их оценки за компоненты умножаются на 1,0 в короткой и 2,0 в произвольной программе. У одиночниц коэффициенты составляют 0,8 и 1,6 соответственно. Кстати, вполне возможно, что технический прорыв россиянок в скором времени заставит ISU изменить коэффициенты и у женщин, чтобы увеличить шансы фигуристок без элементов ультра-си. При пересчёте оценок Трусовой с поправкой на мужские коэффициенты получаем 41,8 за компоненты в короткой (вместо 33,44) и 84,27 в произвольной (вместо 67,42).



Получается, за короткую программу Трусова в нашей параллельной реальности набрала бы 87,24 балла. Что касается произвольной, то тут по технике ничего менять не будем. Хоть в чём-то мужчины и женщины имеют равные условия, и это прекрасно. Можно было закрыть глаза на падение Трусовой с сальхова, но ведь она и с ним набрала максимальные для женского катания баллы. С учётом пересмотра оценки за компоненты Саша набирает 184,47 за произвольную и 271,71 балла в сумме.

На что с этим можно рассчитывать?

Прежде всего сравним виртуальный (но вполне объективный) результат Трусовой с оценками мужчин в этом сезоне. На обоих североамериканских этапах Гран-при Саша с такой оценкой стала бы второй, проиграв только Нэйтану Чену в Лас-Вегасе и Юдзуре Ханю в Келоуне. Более того, её результат значился бы четвёртым среди лучших в текущем сезоне. Больше набирали только Ханю и Чен.

Трусова в мужском катании Лучшие результаты сезона-2019/20 Сумма Короткая программа Произвольная программа (техника+компоненты) (техника+компоненты) 1. Юдзуру Ханю 322,59 109,60 (61,13 + 48,47) 212,99 (116,59 + 96,40) 2. Нейтан Чен 299,09 102,71 (56,21 + 46,50) 196,38 (102,38 + 94,00) 3. Александра Трусова 271,71* 87,24 (45,44 + 41,80) 184,47 (100,20 + 84,27) 8. Дмитрий Алиев 255,32 101,49 (58,19 + 43,33) 153,83 (71,93 + 82,90)

* — результат Трусовой указан после пересчёта оценки по мужским правилам

Чтобы прикинуть перспективы Трусовой в более престижных соревнованиях, обратимся к результатам прошлого сезона. Пойдём по порядку. Естественно, Саша без проблем отобралась бы в финал Гран-при, где стала бы третьей. Ставшему вторым Сёме Уно она уступила бы чуть больше трёх баллов. На чемпионате России Саша заняла бы второе место, проиграв 10 баллов Максиму Ковтуну. Однако тут надо помнить, что оценку Трусовой мы посчитали на основе её результата на международном старте, так что на внутренней арене она наверняка набрала бы значительно больше.

Далее едем на чемпионат Европы в Минск и берём первый серьёзный трофей! Доминированию Хавьера Фернандеса, длившемуся с 2013 года, положен конец. Как бы ни было испанцу обидно, он проиграл Трусовой 0,12 балла. Почти два балла Саше уступил другой Саша – Самарин. Уже в ранге чемпиона Европы Трусова готовится к чемпионату мира. В Сайтаме Чен и Ханю устраивают космическую битву за гранью мировых рекордов, а Трусовой достаётся борьба за бронзу, в которой она уступает американцу Винсенту Чжоу почти 10 баллов. Вот тут бы очень пригодился чистый сальхов в произвольной, но из песни слов не выкинешь.

Мужчины должны волноваться?

Если честно, результат эксперимента шокировал даже меня. Я конечно понимал, что Трусова способна не затеряться на фоне ведущих одиночников, но то, что её катание уже сейчас позволяет брать медали на крупнейших стартах, – просто фантастика! И ведь мы не делали Саше никаких поблажек: сохранили заработанные ей очки за произвольную, заменили тройной на четверной в короткой и пересчитали оценки за компоненты по мужским лекалам. Всё!



Да, Чену и Ханю Трусова пока уступает много, но уже скоро может серьёзно к ним подтянуться. Во-первых, чистое исполнение четверного сальхова повысит оценку Саши примерно на 7 баллов. Во-вторых, она уже учит тройной аксель, который мужчины используют давно и уверенно. Если Трусова добавит по одному такому элементу в короткую и произвольную, то прибавит ещё порядка 9 баллов. Ну а главный запас россиянки заключается в оценке за компоненты. В Канаде японец по сумме программ получил за общее впечатление на 19 баллов больше, чем Трусова (уже с учётом коэффициентов).



Это отставание ликвидировать 15-летней россиянке будет гораздо труднее, чем проигрыш в технике. Хотя Александра только вышла на взрослую арену, поэтому благосклонность к ней судей будет расти с каждым стартом.