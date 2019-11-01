Главная тигрица страны. Олимпийская чемпионка поражает своей красотой

Месяц назад в жизни гимнастки-художницы Маргариты Мамун произошли большие перемены. Но она по-прежнему эффектна и очаровательна.

1 ноября – день рождения олимпийской чемпионки 2016 года по художественной гимнастике Маргариты Мамун. В Рио-де-Жанейро в острейшей конкуренции со своей подругой Яной Кудрявцевой она завоевала золотую медаль, во что до начала Игр мало кто верил.

После Олимпиады Маргарита завершила спортивную карьеру, вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и начала новую жизнь, в которой нет работы на износ ради результата, но есть место для всего остального. И главное место в жизни «Бенгальской тигрицы», как часто называют Маргариту, с 3 октября 2019 года занимает сын Лев.

Совсем спорт Маргарита, конечно, не забросила. Она ежедневно поддерживает форму и даёт мастер-классы для детей. Кроме того, участвует в различных шоу и регулярно снимается для модных журналов. Теперь чемпионка может позволить себе тортик даже в 12 ночи.



Поздравляем маму, чемпионку, красавицу Маргариту Мамун с днём рождения! Пусть всё и всегда у неё будет хорошо.