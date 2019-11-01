Судьи жёстко оштрафовали Загитову. Но она всё равно бы проиграла

Алина Загитова ошиблась на первом же официальном старте сезона и осталась без 1-го места. А тут ещё и арбитры придумали нелепое наказание.

О бешеной конкуренции среди российских фигуристок не говорит только ленивый. В последние годы это стало нормой, но такого, как в нынешнем сезоне, не было никогда. К Загитовой, Медведевой, Туктамышевой и Самодуровой добавились три вчерашние юниорки из группы Этери Тутберидзе. Борьба за места в сборной на главных стартах развернётся на чемпионате России, но заочное соперничество уже началось. Тем любопытнее, что на каждом из первых трёх этапов серии Гран-при образовались своеобразные дуэли между лидерами прошлого сезона и дебютантками.

В Северной Америке Туктамышева и Медведева были крупно (и довольно предсказуемо) обыграны Щербаковой и Трусовой соответственно. А в противостоянии Загитовой и Косторной в Гренобле, напротив, фавориткой считалась более опытная спортсменка. Во-первых, чемпионка мира и Олимпийских игр к своим 17 годам успела заслужить авторитет у судей, что 16-летней Косторной сделать только предстоит. Во-вторых, Алёна в отличие от Трусовой и Щербаковой не обладает четверными прыжками и, как следствие, огромной технической базой.



Но даже для победы над Косторной Загитовой надо кататься на максимуме. Иначе никак.

Судьи «поддушили» Косторную

Первую разминку стоило смотреть только ради выступления Косторной. Россиянка, в которой многие видят надежду на спасение настоящего женского катания, перед сезоном восстановила тройной аксель. Причём если на победном турнире в Финляндии Алёна исполнила этот прыжок только в произвольной программе, то на дебютный этап Гран-при у неё было заявлено аж три тройных акселя. В короткой программе Косторная со сложнейшим элементом справилась, правда, с небольшим недокрутом. Тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп тоже были исполнены без грубых ошибок и на хорошие надбавки.



Но в случае Косторной прыжки сами собой отходят на второй план. Её программу смотришь не от прыжка до прыжка, а как единое полотно – от первой до последней секунды. Алёна не такая миниатюрная, как Трусова или Щербакова, но на льду выглядит абсолютно невесомой, парящей. Прокат в Гренобле исключением не стал. Идеальное скольжение и удивительно нежный образ заставили на три минуты затаить дыхание.

Казалось, с таким прокатом Алёна вполне может рассчитывать на гроссмейстерские 80 баллов, но судьи поставили меньше – 76,55. Интересно, что на «челленджере» в Финляндии россиянка набрала даже больше с двойным акселем вместо тройного. И если к технике ещё можно придраться, то 33,57 за компоненты объяснить трудно. Почти столько же, например, за компоненты набрала Трусова в Канаде, а Медведевой там и вовсе выписали 35,60.

Королева, выживай! Такого женского фигурного катания ещё не было никогда Если королева фигурного катания Алина Загитова выживет в этом сезоне, то сможет многое. В противном случае можно ждать завершения карьеры.

Россиянки без соперниц

Тем не менее оценка Косторной позволяла ей рассчитывать на хорошую позицию перед произвольной программой. Какую именно – должна была ответить вторая разминка. К сожалению, у россиянки Марии Сотсковой на льду мало что получалось. Ещё два года назад Маша была одним из лидеров сборной России, поднималась на пьедестал в финале Гран-при, выступала на чемпионате мира и Олимпиаде. Конечно, за это время уровень женского катания рванул в космос, но даже себе собой образца двухлетней давности Сотскова проигрывает катастрофически много.



Катавшаяся следом американка Мэрайя Белл с зажигательным номером под музыку Бритни Спирс справилась на «ура», о чём свидетельствовала шумная реакция зала. Но серьёзное отставание в сложности программы бороться с Косторной ей не позволило – 70,25 балла. Перед Загитовой на лёд Гренобля вышли две японки. Вице-чемпионка мира-2018 Вакаба Хигути допустила пару технических помарок, чем смазала впечатление от плотной и приятной программы. А Каори Сакамото упала с двойного акселя и допустила ошибку при выезде с тройного риттбергера, чем лишила себя шансов на промежуточный пьедестал.

Туктамышева с треском проиграла юной россиянке. Её главное оружие бессильно Лиза больше не может тягаться с юными соперницами. Даже четверные не помогут.

Странный штраф для Загитовой

Таким образом, обойти Алёну Косторную могла только Алина Загитова. Для действующей чемпионки мира третий этап Гран-при стал дебютным официальным стартом сезона, что только усиливало ожидание.

Её главным оружием против Косторной должен был стать каскад тройной лутц – тройной риттбергер, но второй прыжок получился недокрученным и солидно ударил по оценке за технику. К тому же, судьи сняли с Загитовой балл за нарушение хронометража. Очень редко эту ошибку фиксируют на таком уровне, тем более у лидеров мирового фигурного катания. Зато за компоненты ей поставили рекордные для нынешнего сезона 36,92 балла, на 3 с лишним больше, чем у Косторной. Впрочем, Алёна всё равно смогла обойти более опытную соперницу, причём даже без учёта странного штрафного балла Загитовой.



Преимущество Косторной перед произвольной программой составляет 2,21 балла. Мало, но завтра опередить Алёну Загитовой будет даже сложнее, чем сегодня.