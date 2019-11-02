Загитова разгромлена юной россиянкой. Неужели это конец?

Два первых этапа Гран-при завершились триумфом российских фигуристок, и у болельщиков были все основания надеяться на продолжение победного шествия наших девчонок и в Гренобле. Алина Загитова и Алёна Косторная в короткой программе показали, что совершенно заслуженно считались главными фаворитками соревнований. Было трудно представить, что обе фигуристки завалят свои произвольные и позволят кому-то из соперниц забраться на вершину. Так что победительница этапа определялась в противостоянии двух учениц Этери Тутберидзе.



Однако повлиять на исход могли не только фигуристки, но и судьи.

Очень странное судейство

Работа судейского корпуса стала одной из самых обсуждаемых тем по итогам короткой программы «одиночниц». Косторная и Загитова откатали разные, но по-своему сильные программы с небольшими огрехами. За счёт более высокой сложности впереди по технике оказалась Алёна, однако Алина почти компенсировала разницу сумасшедшим превосходством в оценке за компоненты. И если рекордные в текущем сезоне баллы для действующей чемпионки мира ещё объяснимы, то вот вторая оценка Косторной выглядела сильно заниженной.



Но ещё больше вопросов вызвал штраф Загитовой. Арбитры, которые помогли Алине оказаться совсем рядом с Косторной, сами же отдалили олимпийскую чемпионку от лидера. У Алины сняли балл за нарушение хронометража. Как пояснили в Федерации фигурного катания России, после финальной позы фигуристка опустила руку, и это посчитали как движение. Очень редкая и неоднозначная ситуация для соревнований такого уровня. Особенно в отношении спортсменки, которая уже заслужила колоссальный авторитет у судей и получает самые высокие оценки за впечатление от программы.



Но даже с учётом штрафа отставание в 2,21 балла ни в коем случае не было для Загитовой критичным. Ставшая третьей в первый день соревнований американка Мэрайя Белл проигрывала Алине почти 4 балла и могла надеяться только на ошибки россиянок.

Судьи жёстко оштрафовали Загитову. Но она всё равно бы проиграла Алина Загитова ошиблась на первом же официальном старте сезона и осталась без 1-го места. А тут ещё и арбитры придумали нелепое наказание.

Кошмар Марии Сотсковой

Среди спортсменок, слабо откатавшихся накануне и оказавшихся в первой разминке, особо хотелось пожелать удачи Марии Сотсковой. Участница чемпионата мира и Олимпийских игр в составе сборной России по итогам крайне неудачной короткой программы стала последней. К сожалению, чуда не произошло, и реабилитироваться нашей фигуристке не удалось. Маша каталась медленно и тяжело, что неизбежно вело к ошибкам. Два падения и куча недокрутов не позволили ей покинуть обидную 11-ю позицию из 11 участниц.

Вторую разминку открывала японка Каори Сакамото. Участница финала Гран-при прошлого сезона с короткой программой не справилась, но шансы на пьедестал всё-таки сохранила. В произвольной Каори собралась и показала чистый прокат. В «кисс энд край» спортсменка не скрывала радости, и её можно понять – суммарные 199,24 балла оставляли ей надежду на место в топ-3. Катавшиеся следом американка Старр Эндрюс, приятно удивившая в короткой, и японка Вакаба Хигути сорвали по несколько элементов и ни на что серьёзное претендовать уже не могли.

Загитова спасает программу

Перед выходом на лёд Алины Загитовой зал в Гренобле, увешанный российскими флагами, пришёл в экстаз. Крики стихли только с первыми аккордами музыкального сопровождения к «Клеопатре». В самом начале программы Алина столкнулась с проблемами. Грубая ошибка на тройном лутце помешала ей сделать запланированный каскад с тройным риттбергером, однако 17-летняя россиянка с честью вышла из положения. Все остальные прыжки были сделаны чисто, а сорванный в начале каскад был исполнен во второй половине, где по плану значился сольный тройной лутц.

Конечно, единственная ошибка повлияла на техническую оценку, но зато компоненты вновь потрясли воображение. Алина действительно здорово попала в образ Клеопатры и за межсезонье заметно прибавила в артистизме. Суммарная оценка в 216,06 явно далека от её максимума, но, ещё дальше от того, что получают младшие партнёрши Загитовой по группе Тутберидзе.

Косторная недосягаема

Алёна Косторная с ходу предъявила своё главное оружие. Два тройных акселя буквально за несколько секунд привели болельщиков в восторг. После этого Алёна тоже всё прыгала чисто и идеально попадала в музыку, а в концовке дала волю эмоциям и по-настоящему зарядила зрителей. На этот раз судьям не было никакого смысла сдерживать юную россиянку, и по компонентам она уступила Загитовой менее двух баллов. По технике же равных Алёне в Гренобле просто не было. То, что с чистым катанием она должна стать первой, читалось, но преимущество в 20 баллов над лидером прошлого сезона шокирует.

Последней на французском этапе выступала Мэрайя Белл. Американка с идеальным прокатом обошла Загитову в произвольной программе, но по сумме ей всё-таки уступила.



Да, для Загитовой это был первый официальный старт в сезоне. Да, она уже доказывала, что умеет собираться и выдавать максимум в самый ответственный момент. Но всё-таки результат этапа в Гренобле наглядно показал, насколько женское фигурное катание ушло вперёд буквально за несколько месяцев. С приходом Косторной, Трусовой и Щербаковой недавние лидеры остались в дне вчерашнем. И это нужно либо принять, либо найти способ обмануть время.