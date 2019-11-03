В шкуре Медведевой. Загитову сбросили с трона в 17 лет. Теперь это нормально?

Февраль 2018-го. Пхёнчхан. Алина Загитова побеждает Евгению Медведеву и в 15 лет становится олимпийской чемпионкой. Тут же новая звезда мирового фигурного катания обретает многомилионную армию поклонников, которые в один голос кричат о техническом превосходстве Алины и неотвратимости прогресса.

Ноябрь 2019-го. Гренобль. Та же Алина Загитова, но уже опытная и титулованная в свои 17, начинает сезон на этапе Гран-при во Франции и без шансов проигрывает Алёне Косторной. Тоже россиянке. Тоже из группы Тутберидзе. Причём если Медведеву в Пхёнчхане она обошла на 1,31 балла, то Косторной в Гренобле уступила почти 20.

Между описанными событиями не прошло и двух лет. И это пугает.

Загитова разгромлена юной россиянкой. Неужели это конец? Олимпийская чемпионка отлично выступила во Франции. Но Алине просто нечем бороться с фигуристками нового поколения.

Загитова больше не лидер

На этапе во Франции Загитова выступила неидеально, допустив по одной серьёзной ошибке в каждом из прокатов и ещё несколько помарок в произвольной. Но даже если закрыть глаза и на технический брак, и на штрафной балл за нарушение хронометража, то Алина всё равно бы оказалась позади Алёны. Примерно на 4-5 баллов. А ведь Косторная в свою очередь солидно проигрывает по технике и Анне Щербаковой, и Александре Трусовой.

При прочих равных Загитова будет уступать всем трём вчерашним юниоркам. Разница в технической базе настолько велика, что Алину не спасут даже высокие компоненты. Тем более Саша, Алёна и Аня с каждым удачным стартом будут завоёвывать авторитет у арбитров. Некоторые эксперты и болельщики видят шанс Загитовой в нестабильности юных соперниц, но пока из четвёрки лидеров сборной России на дебютном этапе Гран-при больше всех наошибалась как раз Загитова.

Судьи жёстко оштрафовали Загитову. Но она всё равно бы проиграла Алина Загитова ошиблась на первом же официальном старте сезона и осталась без 1-го места. А тут ещё и арбитры придумали нелепое наказание.

Россиянки творят прогресс

В большинстве видов спорта карьера достаточно скоротечна. Атлет набирается опыта, выходит на пик, добивается успеха и в какой-то момент понимает, что пора заканчивать. В современном женском фигурном катании всё происходит точно так же, но как будто в ускоренной перемотке. У Юлии Липницкой был один полноценный сезон на высоком уровне, Евгения Медведева доминировала два с половиной года, Алина Загитова выиграла главные старты в двух сезонах кряду. Новые лидеры среди «одиночниц» бьют рекорды уже на первых взрослых турнирах и в теории могут даже оставить действующую чемпионку мира без шанса на защиту титула. А через сезон во взрослое катание перейдёт 13-летняя Камила Валиева, которой уже прочат чуть ли не золото Пекина.

И федерацию, и спортивных чиновников, и большинство любителей спорта происходящее похоже полностью устраивает. Практически на всех крупных соревнованиях за последние пять лет играет гимн России, развеваются наши флаги. А все разговоры о жёстком отношении к спортсменкам в группе Тутберидзе, эксплуатации возможностей детского тела и введении возрастного ценза – не иначе как происки врагов. И, разумеется, забота о здоровье девочек лишь благовидный предлог для борьбы с величием российского спорта.

Тарасова зрит в корень

Обвинить оппонентов в русофобии, конечно, гораздо легче, чем выслушать и проанализировать аргументы. Ситуация, когда шансы даже самой талантливой фигуристки на олимпийский успех напрямую зависят от года рождения, противоречит идеалам честной борьбы. Сумасшедшая конкуренция вынуждает девушек рисковать и кататься на пределе возможностей с первых турниров. Но даже в таком случае вряд ли удастся удержаться на вершине дольше двух сезонов. Об этом говорит и заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которую в желании оставить Россию без медалей заподозрить трудно.

Тарасова: Медведева — великая, в отличие от публики, пишущей всякое дерьмо

Насильно выпроваживать из фигурного катания никого и не придётся. Просто девушки, добившиеся грандиозного успеха в первый-второй сезон по взрослым, постепенно перестанут попадать в сборную на главные старты. Поддерживать мотивацию в такой ситуации невероятно тяжело, тем более когда перед тобой открыты пути в профессионалы, шоу-бизнес или тренерскую работу. А через несколько лет можно и в политику.

Вот только выглядит это всё как компенсация за преждевременно завершённую карьеру. Слишком жестокий прогресс получается.