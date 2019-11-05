Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Египет. За титулом! LIVE
Сборная России начинает сражение за четвёртую победу на Межконтинентальном кубке в Дубае. Все новости, фото и видео — в нашей трансляции.
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 5 ноября, в Дубае стартует один из самых ярких турниров в нашем виде спорта — Межконтинентальный кубок. Сборная России в Эмиратах — один из самых желанных гостей и во многом законодатель мод: из восьми прошлых турниров наша команда выиграла три, и лишь один раз выпала с пьедестала почёта. В ноябре 2019 года Россия начинает поход за четвёртым титулом. Первым соперником дружины Михаила Лихачёва на непростом турнирном пути станет сборная Египта. Матч начнётся в 17:45 мск.
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