Пельмень вернулся! Народный чемпион одной пощёчиной отключил Зомбибоя

В битве пощёчин популярные и не очень интернет-персонажи в погоне за деньгами и хайпом по очереди наносят друг другу увесистые удары ладонью по незащищённому лицу.



Кому это может быть интересно? Оказывается, десяткам миллионов людей! Каждый выпуск проекта «Каменные лица» на канале популярного блогера Амирана Сардарова собирает огромную аудиторию. Как и в любом шоу, у основных участников есть чёткие амплуа. В роли хорошего парня в битве пощёчин выступает огромный сибирский фермер по прозвищу Пельмень. После целой серии неудач народный герой вернулся на победный путь, одним ударом победив Зомбибоя.

Браво, Пельмень, а-то мы уже начали волноваться!

Хрупкий Яша не испугался пощёчин Пельменя. Чемпион, что с тобой? Огромный Пельмень бил 65-килограммового парня пять раз. И не смог уронить!

Побил Руки-Базуки до Монгола

28-летний Василий Камоцкий из города Иланский Красноярского края прославился благодаря участию в соревнованиях по пощёчинам в рамках силового фестиваля. Фермер в свободное от тяжёлой работы время увлекался пауэрлифтингом и приехал в Красноярск ради автографа рекордсмена мира Кирилла Сарычева. Бить кого-то по щекам парень не планировал, но в итоге поддался на уговоры друзей и стал абсолютным чемпионом. Помимо призового фонда Камоцкий получил прозвище Пельмень за любовь к традиционному сибирскому блюду, а также тысячи новых подписчиков в «инстаграме».



Но по-настоящему знаменитым Василия сделало участие в шоу «Каменные лица» на канале «Дневник хача». Уже из первого выпуска 20 млн зрителей узнали, что Пельмень — самый крутой российский мастер по спортивным пощёчинам (именно так его представили организаторы), а заодно и то, что он копит на комбайн стоимостью 6 млн рублей. 165-килограммовый силач одним ударом отправил в нокаут Кирилла Терёшина по прозвищу Руки-Базуки (того самого, который недавно проиграл в клетке Олегу Монголу), а после этого свёл вничью поединок с парнем, прозванным Сатанистом.

Фрик-шоу. Они позорят единоборства, но вы с удовольствием их смотрите Бои непрофессионалов завоёвывают рынок. Они ловят хайп и позорят единоборства. И что самое удивительно, вам это нравится.

Кризис Пельменя

Зрители, естественно, быстро полюбили простого русского мужика с открытым взглядом и зубодробительными пощёчинами и стали ждать новых выпусков. Но в карьере Пельменя случился застой. Во втором выпуске шоу он не смог с пяти попыток уложить хрупкого парня Яшу весом 65 кг, а в первом эпизоде второго сезона одолел менее опытного соперника только по дополнительным показателям.



Формально Камоцкий продолжал побеждать, но публика ждала от него смачных нокаутов. Тем более конкуренция за звание самого яркого персонажа шоу росла: пощёчинами стали обмениваться не только здоровенные мужики, но и миниатюрные девушки, да и 200-килограммовый Денис Вильданов по прозвищу Папа не оставлял соперникам ни шанса.

Папа сломал челюсть

Болельщики даже предположили, что Пельмень после приобретения комбайна потерял интерес к своему истинному призванию, но мастер успокоил поклонников. В свежем выпуске шоу Пельмень одной пощёчиной выиграл бой у Дани Белого, которого ведущие окрестили Зомбибоем. Молодому человеку в татуировках и пирсинге уже после первого удара фаворита понадобилась помощь врача. Он признался, что чувствует головокружение, после чего поединок был остановлен.

Впрочем, Даня может быть счастлив, что сражался с Пельменем, а не с Папой. Рома с чёрным от татуировок лицом и надписью «нечего терять» на лбу тоже не выдержал первой пощёчины и, более того, оказался в больнице с тяжёлой травмой.



Сводить между собой хедлайнеров устроители шоу не торопятся. Наверняка рано или поздно этот поединок состоится, а пока Пельменю предстоит встретиться у тумбы с ведущим «Каменных лиц» пранкером Эдвардом Билом. Условием для проведения этого боя стало наличие 500 тыс. лайков под последним выпуском.



Стоит ли уточнять, что народ в погоне за зрелищем справился с задачей за несколько часов.