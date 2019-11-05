Сердечко ёкнуло. Россия в Дубае ставит необычные эксперименты, но побеждает

Время экспериментов

Обычно Межконтинентальный кубок в Дубае венчает собой большой пляжнофутбольный сезон, однако в плотном календаре 2019 года всё не так, как обычно. Дело в том, что в конце ноября лучшие команды мира, включая и сборную России, будут играть на чемпионате мира, а потому в этот раз турнир в ОАЭ – это не заключительный мажорный аккорд, а красивый проигрыш.

Тренерский штаб сборной России, трижды побеждавшей на Межконтинентальном кубке, в этот раз чётко дал всем понять: чемпионат мира – всё-таки ключевой старт сезона, а потому в Дубай приехал не основной состав команды. Да, есть Максим Чужков, залечивший неприятную травму, есть Новиков и Никоноров, однако в целом заявка экспериментальна. Есть даже один полноценный дебютант: Артём Волошин никогда прежде форму сборной не надевал.



Начинать нашей команде пришлось в необычном сочетании: Чужков, Новиков, Павленко, Фёдоров и Никоноров. На тренерском мостике – Илья Леонов. Но нет, это не эксперименты перед чемпионатом мира, а всего лишь последствия удаления Лихачёва на недавнем турнире в Катаре: Михаил Викторович был излишне эмоционален в финале Всемирных игр против Бразилии.



Первым соперником сборной России в Дубае стала сборная Египта – соперник не самый техничный, но упёртый. Год назад египтяне победили испанцев и дважды бодались с бразильцами.

Дважды отыгрались

Российская команда начала матч активно, с давления. Дальними ударами отвечал только вратарь Фаузи. Но к середине периода россияне отдали инициативу, и были мгновенно за это наказаны. Абду на правом фланге накрутил Фёдорова и прострелил на Шаабана, который в два касания технично пробил в ближнюю девятку. Шансов выручить свою команду у Чужкова не было.



Сборная России помчалась отыгрываться, и сделала это. Правда, сначала чуть не пропустила второй гол: Шаабан, выбивая мяч от своих ворот, едва не отправил мяч метров с 30 в дальнюю девятку. В этот раз Максим Чужков совершил классный сейв, едва не врезавшись в штангу. А в следующей атаке Павленко здорово отыгрался с Раскиным, и Владимир забил от перекладины.



Египет, пропустив один мяч, сдаваться не собирался, и после аута забил второй гол: Абдельнаби классно пробил через себя – прямо в дальний угол. Но россияне и в этот раз сумели отыграться без особого напряжения: Андрей Новиков нанёс ещё более роскошный удар в падении – 2:2.

И всё-таки до перерыва сборная России сумела выйти вперёд. За семь секунд до сирены Жариков опасно пробил рядом со штангой, а за две – забил Раскин. 18-й номер своей длинной ногой прервал передачу защитника на вратаря и обводящим ударом вывел команду вперёд – 3:2.

Вопрос о победителе снят?

Второй период начался с серии мелких фолов. Но если египтяне из штрафных ничего выжать не смогли, то россияне добились максимума. Сначала Алексей Павленко из убойной позиции забил с отскоком от песка, а затем отличился Виктор Крышанов. Шаабан в штрафной крепко схватил капитана сборной России за майку и уронил его. А Виктор в отместку забил с девяти метров.



Быстрые египетские атаки, которыми поклонники команды из Африки могли наслаждаться в первом периоде, полностью исчезли. То ли россияне стали играть плотнее в обороне, то ли сами египтяне подустали и расстроились, пропустив пять мячей. Единственный опасный удар за все 12 минут по воротам Чужкова нанёс вратарь Сабах. Была ещё неосторожная скидка Никонорова своему вратарю, но Максим сориентировался и не позволил мячу отправиться в сетку.



Россия однозначно могла занести второй период себе в актив. Были у нашей команды шансы забить и третий гол, чтобы снять все вопросы о победителе, но и 5:2 – тоже неплохой счёт.

Египет воспрял духом

Тренерский штаб сборной России принял решение дать Максиму Чужкову отдых: в игру вошёл Денис Пархоменко. На первых минутах он подолгу разыгрывал мяч на своей половине поля с братьями Крышановыми, то ли, чтобы почувствовать мяч, то ли чтобы просто убить время.

На третьей минуте матча у флага, обозначающего границу штрафной сборной России, сошлись два девятых номера: Фёдоров сбил Айтама. Сердце ёкнуло: а не покажет ли арбитр на точку? Но нет, не показал. Айтаму пришлось бить от самой боковой линии, и в ворота он не попал.



Однако через три минуты его коллега – второй арбитр, работающий на другом фланге, откровенно придумал опасный штрафной. Мохаммед Али метров с 12 пробил неотразимо – 3:5. Но важнее всего было то, что забив, египтяне воспряли духом. Они рванули на ворота Пархоменко, начали прессинговать наших защитников и чаще бить издали – опаснее всего это снова делал Фаузи.



Впрочем, отразив натиск Египта, Россия вернула себе контроль над игрой. Наша команда чувствовала себя так комфортно, что даже выпустила на песок дебютанта – свои первые секунды в сборной получил Артём Волошин. Кстати, выйти на концовку пришлось и Чужкову: Максим вышел на опасный штрафной, отразил его и обеспечил России спокойную концовку.



России пришлось чуть понервничать в начале матча с Египтом, но в целом победа была добыта малой кровью. Во втором туре наша команда сразится с Мексикой. В третьем – с Ираном.