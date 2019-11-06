«На дистанции я завёл шестеро детей». Удивительный рекорд бегуна по имени «43»

Однажды великий Сидзо Канакури уснул на дистанции, а потом, устыдившись, сбежал на родину. Организаторы нашли его только через 55 лет.

По имени «43»

Японскому атлету Сидзо Канакури судьбой было предначертано заниматься марафонским бегом. Дело в том, мальчишке, родившемуся в 1891 году в многодетной семье, дали имя, которое с японского буквально переводится как число «43». Нет, родители не мечтали о том, чтобы вырастить атлета. Просто отцу семейства тогда исполнилось 43 года, поэтому новорождённого сынишку и назвали Сидзо. И с тех пор вся его жизнь крутилась вокруг этого числа. Если точнее – то чуть меньшего, всё-таки марафонская дистанция до 43 километров чуть недотягивает.

В 1911 году 20-летний Сидзо принимал участие в национальных отборочных забегах к Олимпиаде-1912. Парень показал отличную скорость и примчался к финишу первым, показав превосходное время – 2:32.45. На тот момент официально зафиксированный мировой рекорд в марафоне составлял более 2 часов и 40 минут, а потому все японские газеты немедленно раструбили об уникальном достижении японского стайера. Вот только в Старом Свете этим сообщениям на слово не поверили, а решили проверить. И не зря. Оказалось, что дистанция отборочного забега составляла всего 25 миль, то есть 40 с небольшим километров, что на два километра меньше положенного. Естественно, звание мирового рекордсмена Сидзо так и не присвоили. Впрочем, на Олимпиаду он, как победитель отбора, конечно, отправился.



И именно в Стокгольме случилась история, которая по-настоящему его прославила. Человек, который сначала чуть бы не установил рекорд по самому быстрому преодолению марафона, в итоге официально стал самым медленным бегуном в истории. Но на это ушло почти 55 лет.

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Без вести пропавший

Это в наши дни можно сесть на самолёт и за несколько часов добраться через полмира до Стокгольма. В 1912 году Канакури потребовалось три недели, чтобы доехать до места проведения Олимпиады. Сначала он долго плыл на корабле, затем ещё дольше ехал на поезде по построенной недавно Транссибирской магистрали, и в итоге едва не опоздал: прибыл на Олимпиаду за четыре дня до старта, хотя планировал приехать намного раньше, чтобы адаптироваться к местному климату. Как назло, в июне в Швеции стояла страшная жара – под 30 градусов.

Канакури готовился к забегам по-особенному: точно отмерял количество воды, которое ему нужно пить, чтобы на дистанции сильно не потеть, но и не страдать от обезвоживания. Однако в Швеции он обсчитался. Тяжёлая дорога, непривычная пища, неудобное каменистое покрытие трассы, жара и недостаток воды привели к тому, что на 33-м километре дистанции он принял решение обратиться за помощью. Постучался в один из домов, стоящих вдоль трассы и попросил попить. Пока хозяин ходил за водой, Канакури просто свалился от изнеможения и уснул. Хозяин не стал его будить, и атлет проспал больше суток. А когда проснулся, то настолько устыдился, что даже не сообщил о себе организаторам соревнований, а просто тихо отправился на родину. Забавно, что потерявшегося на трассе участника Олимпиады даже не искали – такие были времена!

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Отец марафона

Несмотря на неудачу на своём первом олимпийском старте Канакури не бросил спорт, а продолжил соревноваться. Он отобрался на Олимпиаду 1916 года, которая была отменена из-за войны, а в 1920-м всё-таки вышел на старт Игр вновь. На сей раз он закончил дистанцию – 16-е место. А вот в 1924-м Сидзо снова сошёл, но в этот раз известил об этом всех, кого нужно.



На выступлениях Канакури выросло целое поколение талантливых японских бегунов: в 30-е годы три разных японца обновляли мировые рекорды. Также Сидзо положил начало серии марафонов на родине и работал над созданием удобной обуви для бегунов на длинные дистанции. Неудивительно, что в Японии Канакури прозвали «Отцом марафона». Кстати, его главной мечтой было увидеть то, что не удалось ему самому: олимпийскую медаль на шее японского бегуна. Его мечта сбылась лишь в 1964 году, когда Кокичи Цубурайя стал третьим на Играх в Токио.

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Самый долгий марафон в истории

Но вернёмся к удивительному рекорду самого Канакури. В 1967 году шведские журналисты вспомнили историю потерявшегося бегуна и не просто нашли его счастливо живущим на родине, но и предложили закончить дистанцию. На удивление, 76-летний мужчина сразу же согласился.

Организаторы забега нашли место, где японский стайер свернул с пути и дали ему новый старт. Канакури, несмотря на солидный возраст, без видимого труда преодолел почти 10 километров и финишировал на национальном Олимпийском стадионе – там же, где финишировали победители и призёры Игр почти 55 лет тому назад. Официально зафиксированный результат Сидзо составил 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 32 минуты и 20,3 секунды. Никто и никогда не тратил на преодоление обозначенной марафонской дистанции больше времени.



«Это был очень длинный марафон, – со смехом рассказывал Канакури на пресс-конференции. – На дистанции я успел жениться, завести шесть детей и десять внуков».



Этот рекорд остаётся нетронутым уже 52 года. И вряд ли кто-то в здравом уме захочет его побить. В любом случае на это потребуется много… невероятно много времени.