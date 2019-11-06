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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок, Россия — Мексика, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Мексика. Будет остро! LIVE
В первом матче на турнире в Дубае Россия победила Египет. Второй соперник — острая Мексика. Все фото и события матча — в нашей трансляции.
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*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Наша команда продолжает турнирный путь на песке Дубая. Экспериментальный состав не помешал сборной России выиграть первый матч на Межконтинентальном кубке у Египта со счётом 5:3. Второй соперник дружины Михаила Лихачёва может оказаться более неуступчивым — предстоит сойтись с лучшей командой Северной и Центральной Америки сборной Мексики. В последний раз россияне проигрывали мексиканцам аж 12 лет тому назад, и хочется верить, что этот период будет продлён. Начало матча Россия — Мексика — в 17:45 мск.

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