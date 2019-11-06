Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Мексика. Будет остро! LIVE

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Наша команда продолжает турнирный путь на песке Дубая. Экспериментальный состав не помешал сборной России выиграть первый матч на Межконтинентальном кубке у Египта со счётом 5:3. Второй соперник дружины Михаила Лихачёва может оказаться более неуступчивым — предстоит сойтись с лучшей командой Северной и Центральной Америки сборной Мексики. В последний раз россияне проигрывали мексиканцам аж 12 лет тому назад, и хочется верить, что этот период будет продлён. Начало матча Россия — Мексика — в 17:45 мск.
- 6 ноября 2019
-
08:27
- 5 ноября 2019
-
23:17
-
22:43
-
21:31
-
20:50
-
19:04
-
17:21
-
17:04
-
16:42
-
16:06
-
15:36
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:06
-
13:44
-
13:19
-
13:13
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:38
-
12:24
-
11:23
-
10:44
-
10:42
-
10:36
-
10:31
-
09:22
-
09:01
-
00:24
- 4 ноября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:08