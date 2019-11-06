«Неберущихся мячей нет. Отжимайся!» Тяжёлые будни вратаря сборной России

Во вторник, 5 ноября, в Дубае стартовал Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В первом матче одного из самых ярких турниров сезона сборная России уверенно победила Египет со счётом 5:3. Матч был особенно важным для первого номера сборной – вратаря Максима Чужкова. Несколько недель назад Максим получил неприятную травму руки и потратил немало времени, чтобы восстановиться и подготовиться к важнейшему заключительному отрезку сезона.



Первый матч после вынужденной паузы Максим провёл достойно. Да, пропустил два гола, но в пляжном футболе невероятно трудно оставить свои ворота на замке, особенно когда прожектор на стадионе весь период светит прямо в глаза.

Сердечко ёкнуло. Россия в Дубае ставит необычные эксперименты, но побеждает Египтяне заставили болельщиков сборной России понервничать. Но первая победа на Межконтинентальном кубке – 2019 у нашей команды уже есть.

«Прожектор светил мне прямо в глаз»

– Максим, оцените, пожалуйста, свою игру и игру команды в первом матче в Дубае.

– Если по пятибалльной шкале, то три с плюсом. Плюс – за то, что выиграли. А вообще мы не всегда хорошо играли в обороне, допускали провалы, пропустили три гола. Но нужно также понимать, что команда у нас новая. Она только сыгрывается. Думаю, дальше будет лучше.



– Небольшой тренировочный сбор перед турниром позволил наладить игровые связи или четырёх дней было катастрофически мало?

– Конечно, этого мало. Но достаточно, чтобы понять в общих чертах, кому куда бежать, какую-то основную игровую систему. Всё остальное – это уже дело техники.

– Вы пропустили Всемирные пляжные игры в Катаре из-за травмы. Как сейчас здоровье?

– Всё отлично. Лично мне как раз хватило двух-трёх тренировок здесь, чтобы набрать форму. Чувствую себя замечательно. Иногда травмированная рука даёт о себе знать, но в холод, так что в Дубае об этом можно не беспокоиться (улыбается). Ничего страшного, все вратари так живут.



– Трудно ли было две недели назад наблюдать за игрой сборной со стороны, по телевизору?

– Переживал, конечно, что ничем не могу помочь. Но хорошо, что сборная дошла до финала Всемирных игр, пусть и непросто. Мне показалось, что в группе нам очень тяжело дались матчи с настырным Уругваем и Японией. Зато матч с Ираном получился отличным – я очень радовался.



– В матче с Египтом вы могли выручить в эпизодах с пропущенными голами или удары были неберущимися?

– Как говорил Лев Яшин, неберущихся ударов нет. Так что, возможно, и смог бы, если бы не этот странный мяч, не яркие рекламы, которые висят повсюду, и ослепляющий свет.



– Свет сильно мешает?

– Да, прожектор в первом периоде светил мне прямо в глаз.



– Все жалуются на неглубокий песок. Получается не пляжный футбол, а мини-футбол на песке.

– Так здесь каждый год одно и то же. В прошлом году песок хотя бы не поливали, а в этом его сначала перекапывают, потом поливают, и игроки уже утаптывают, поэтому получается утрамбованная поверхность. Поднять мяч становится труднее. Но не всем это мешает.



– Вратари Египта часто били по вашим воротам. Насколько неудобны и неприятны выстрелы от визави?

– Если мяч летит в девятку, то это всегда неприятно и неудобно (улыбается). Раза три сегодня вратари, наверное, попали по моим воротам, но ничего страшного не было.



– Вы упомянули слова Яшина. Совсем недавно футбольный мир отмечал его юбилей. Для вас это тоже был особенный день? Как-то отметили его?

– Его фотографией в «Инстаграме» отметил. А конкретно эту фразу мне говорил тренер Юрий Николаевич Шишкин, ещё когда я играл в «Крыльях Советов» по большому футболу. Я пытаюсь ему объяснить, почему пропустил, а он – неберущихся мячей нет, отжимайся (улыбается)!

Россияне сделали всё, чтобы не тратить силы. Но Египет всё равно обыграли Сборная России начала сражение за четвёртую победу на Межконтинентальном кубке в Дубае с мастерской победы над Египтом.

«Без музыки играть как-то скучновато»

– Главный тренер Михаил Лихачёв из-за удаления смотрел матч с трибуны. Насколько его не хватало в игре, во время перерывов?

– Трудно сказать. Он передавал все указания через Илью Леонова, так что никаких проблем не было, мы получали всю необходимую информацию от главного тренера.



– При этом забавно, что почти весь матч на стадионе не было музыки и Лихачёв старался докричаться до вас прямо с трибуны. Получалось?

– Да, мне было слышно. Думаю, что и ребята обращали внимание на подсказки.

– Как вам, кстати, играть без музыки?

– Как-то скучновато. Напомнило товарищеский матч, который мы пару дней назад провели в Дубае с командой ОАЭ. Драйва нет, настроения. Кажется, что вот сейчас, как только заиграет музыка, мы сразу полетим, забьём.



– На третий период была установка беречься и экономить силы?

– В каком-то смысле да. Тренеры просили никуда не торопиться, экономить свои силы, контролировать мяч и спокойно доводить игру до победы.



– Трудно ли играть с непривычными партнёрами по обороне?

– Да проблем нет никаких. Ребята всё равно все опытные, умеющие играть в защите. Сыгрались, нашли взаимопонимание, всё комфортно, удобно.

Фото: РИА Новости

– Удивили ли вас другие результаты дня? Поражение Италии от Японии или очень тяжёлая победа Испании в матче с ОАЭ, одержанная только в серии пенальти?

– На самом деле, да. Когда мы уезжали из отеля, Италия вела со счётом 2:1, а когда приехали на стадион, то проиграла 4:6. Так что да, удивлён. Но японцы молодцы, растут, прогрессируют. У Испании, видимо, в первом матче тоже что-то пошло не так.



– Лидер сборной Испании Гомес Льоренц как раз жаловался на утрамбованный песок.

– Плохому танцору (улыбается)… Это, как и мне: и мяч мешает, и свет, и всё на свете (смеётся).

– Вы никогда не выигрывали Межконтинентальный кубок и недавно отметили, что очень хотите это сделать. Какие шансы у сборной России на победу по итогам первого дня?

– Шансы-то есть, думаю. Всегда есть вероятность 50 на 50 – либо да, либо нет. Но, думаю, в нашем случае шанс на победу немножко выше (улыбается). Нам нужно пожёстче играть в обороне, поменьше пропускать, тогда и победим. Как когда-то ответил Валерий Карпин на вопрос, почему проиграли: потому что пропустили два, а забили один. Надо забить больше, чем соперник. Вот и весь секрет успеха.



– В Дубае после турнира пройдёт церемония награждения лучших игроков сезона. Вы номинированы на звание лучшего вратаря года в мире. Рассчитываете ли получить премию?

– На самом деле, мне уже всё равно, получу я её или нет. Если получу – будет здорово. Если нет – порадуюсь за кого-то из коллег по ремеслу.



– По номинантам в этом сезоне возникли определённые вопросы. Например, в списке претендентов на звание лучшего тренера нет наставника сборной России Михаила Лихачёва или тренера португальцев Марио Нарсизо. А как с вратарями? Конкуренты достойные?

– С вратарями нормально всё (улыбается). Наверное, я бы только Элиотта Монода из сборной Швейцарии. А бразилец Мао и итальянец Дель Местре как всегда на высоте.