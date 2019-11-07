Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. За первое место! LIVE
В третьем матче в Дубае сборная России бьётся за первое место в группе с жёстким Ираном. Все фото и события матча — в нашей трансляции
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у нашей команды на Межконтинентальном кубке в Дубае очень важный день и важный матч. Сборная России в 12-й раз в своей истории сойдётся со своим самым принципиальным соперником после бразильцев — сборной Ирана. Жёсткие, бескомпромиссные персы не раз обижали россиян именно в Дубае, а в последний раз это произошло ровно год назад, в финале Межконтинентального кубка — 2018. Время мести пришло! Правда, пока на кону не золотые награды, а первое место в группе.
Матч Россия — Иран начнётся в 18:00 мск.
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