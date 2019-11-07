Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок, Россия — Иран, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. За первое место! LIVE
В третьем матче в Дубае сборная России бьётся за первое место в группе с жёстким Ираном. Все фото и события матча — в нашей трансляции
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у нашей команды на Межконтинентальном кубке в Дубае очень важный день и важный матч. Сборная России в 12-й раз в своей истории сойдётся со своим самым принципиальным соперником после бразильцев — сборной Ирана. Жёсткие, бескомпромиссные персы не раз обижали россиян именно в Дубае, а в последний раз это произошло ровно год назад, в финале Межконтинентального кубка — 2018. Время мести пришло! Правда, пока на кону не золотые награды, а первое место в группе.

Матч Россия — Иран начнётся в 18:00 мск.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019