Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. За первое место! LIVE

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня у нашей команды на Межконтинентальном кубке в Дубае очень важный день и важный матч. Сборная России в 12-й раз в своей истории сойдётся со своим самым принципиальным соперником после бразильцев — сборной Ирана. Жёсткие, бескомпромиссные персы не раз обижали россиян именно в Дубае, а в последний раз это произошло ровно год назад, в финале Межконтинентального кубка — 2018. Время мести пришло! Правда, пока на кону не золотые награды, а первое место в группе.

Матч Россия — Иран начнётся в 18:00 мск.