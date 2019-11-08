Пляжный футбол, Россия — Испания. Полуфинал, какого никогда не было! LIVE

За выход в финал Межконтинентального кубка Россия будет биться с мощной Испанией. Все фото и события матча — в нашей онлайн-трансляции.

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 8 ноября наша команда сыграет в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае. Досадное поражение от сборной Ирана в третьем туре группового этапа не выбило наших парней из колеи. Напротив, они горят желанием поскорее победить Испанию в полуфинале, чтобы взять реванш у иранцев в битве за золото. Но битва с самими испанцами, конечно, тоже получится очень красочной. Тем более, эти команды ещё никогда в истории не встречались в полуфинале Межконтинентального кубка. Не пропустите важнейший матч нашей команды!

Матч Россия — Испания в полуфинале Межконтинентального кубка начнётся в 17:45 по московскому времени.