Пляжный футбол, Россия — Испания. Полуфинал, какого никогда не было! LIVE

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 8 ноября наша команда сыграет в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае. Досадное поражение от сборной Ирана в третьем туре группового этапа не выбило наших парней из колеи. Напротив, они горят желанием поскорее победить Испанию в полуфинале, чтобы взять реванш у иранцев в битве за золото. Но битва с самими испанцами, конечно, тоже получится очень красочной. Тем более, эти команды ещё никогда в истории не встречались в полуфинале Межконтинентального кубка. Не пропустите важнейший матч нашей команды!
Матч Россия — Испания в полуфинале Межконтинентального кубка начнётся в 17:45 по московскому времени.
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