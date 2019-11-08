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Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева опять упала на Гран-при

Щербакова выиграла короткую программу
Алексей Адамов
Россиянка Щербакова выиграла без четверных прыжков. Неужели так ещё можно?
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Другие / Фигурное катание 0

После Северной Америки и Европы серия Гран-при пожаловала в Азию. На первых трёх этапах женские соревнования выигрывали исключительно россиянки. Преимущество наших девушек было настолько ошеломляющим, что болельщики и специалисты всерьёз заговорили о возможной победе российских фигуристок на всех шести турнирах серии.

Очередной шаг к этому потрясающему достижению предстояло сделать в Китае. Фавориткой этапа в Чунцине считалась Анна Щербакова, которая три недели назад первенствовала в Лас-Вегасе с двумя четверными лутцами. Снова среди её соперниц оказалась и более опытная Елизавета Туктамышева, ставшая в США третьей. Тогда обе фигуристки завалили короткую программу, поэтому на первые прокаты в Китае настраивались особенно серьёзно.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 4-й этап, Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2019, пятница. 12:10 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
73.51
2
Сатоко Мияхара
Япония
68.91
3
Амбер Гленн
США
67.69

Абсолютная магия Щербаковой

Из фигуристок первой разминки можно было отметить разве что Амбер Гленн. Американка в целом откаталась чисто и установила неплохой ориентир для основных претенденток на медали – 67,69. Вторую разминку открывала кореянка Ён Ю, удивившая всех в Келоуне, однако в Чунцине в короткой программе у неё почти ничего не получилось. 15-летняя спортсменка упала с тройного акселя и тройного флипа, значительно затруднив себе шансы на финал Гран-при.

Хрупкая и невесомая Анна Щербакова своей программой под душещипательную музыку из «Парфюмера» заставила зрителей замереть. Удивительная тишина на трибунах была нарушена лишь после сложнейшего каскада тройной лутц – тройной риттбергер, который Аня с видимой лёгкостью исполняет во второй половине программы. Щербакова настолько очаровала зрителей, что они начали аплодировать ещё на последних аккордах, а сразу после проката встретили юную россиянку восторженными овациями и забросали лёд игрушками. Аня забрала в «кисс энд край» плюшевого медведя и авокадо.

Судьи высоко оценили техническую часть программы, да и за компоненты Ане поставили значительно больше, чем в Лас-Вегасе. Щербакова за короткую программу набрала 73,51 балла, показав, что может получать большие оценки и без четверных прыжков.

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Туктамышева усложняет себе задачу

Японка Марин Хонда с короткой не справилась. Её соотечественница Сатоко Мияхара откаталась качественно и как всегда артистично, однако два недокрута и невысокая техническая сложность не позволили ей конкурировать с Щербаковой.

Туктамышева могла обойти Аню только с идеальным катанием, но в начале программы упала с тройного акселя. При этом прыжок получился докрученным, что делает ошибку ещё обиднее. Вероятно, срыв коронного прыжка повлиял и на дальнейшее выступление. После тройного флипа

Лиза исполнила только двойной тулуп, потеряв ещё несколько баллов. Естественно, покидая лёд, россиянка выглядела расстроенной и злой на себя. В короткой программе она вновь не попала в топ-3, но отставание в 3,34 балла от Мияхары не выглядит критичным с учётом двух тройных акселей Лизы в произвольной.

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Щербакова почти чемпионка

Завершилась короткая программа на этапе Гран-при в Китае зажигательным номером действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой под нестареющий хит Bamboleo. Софья, в отличие от других россиянок, на Гран-при в этом сезоне ещё не выступала. Дебют в целом получился, хотя низкие компоненты и сомнительный недокрут на флипе не позволили Соне подняться выше промежуточной пятой позиции.

В произвольной программе, скорее всего, борьба развернётся только за второе место, так как преимущество Щербаковой над соперницами выглядит подавляющим. Откровенно говоря, без Ани короткая программа в Чунцине получилась бы совсем слабенькой. Теперь Туктамышевой и Самодуровой надо сделать всё, чтобы в произвольной ситуация не повторилась.

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