Испания забивала России странно и красиво. А логика кончилась

Резерв против резерва?

Обычно именно Межконтинентальный кубок в Дубае является мажорным заключительным аккордом всего сезона в пляжном футболе. Но не в этот раз. Дело в том, что через полторы недели после завершения турнира в ОАЭ, на другой стороне земного шара, в Парагвае, стартует чемпионат мира – турнир, которого поклонники пляжного футбола ждут уже почти два с половиной года.

Без финала. Россия не справилась c испанской грубостью Сборная России сыграет в матче за третье место на Межконтинентальном кубке. Испания для наших парней оказалась слишком сильна.

Сборная России на чемпионат мира тоже пробилась и планомерно к нему готовится. Именно разработанным заранее планом подготовки и обусловлен состав команды в Дубае: в него вошли лишь несколько опытных игроков, а все остальные – ближайший резерв. Понятно, что болельщики всегда ждут от сборной России только побед, но команду трудно называть мощной и сыгранной.



Победив Египет и Мексику и проиграл битву за первое место в группе Ирану, сборная России вышла в полуфинале на Испанию. С испанцами россияне только в 2019 году играли пять раз в различных турнирах: трижды победили, два раз проиграли. Могла наша команда рассчитывать и на четвёртую победу, ведь испанцы также привезли в Дубай целый ряд молодых игроков.

Вратарь – третий. Льоренц – первый

Главная потеря сборной Испании, как казалось, обнаружилась во вратарской линии. Тренерский штаб не повёз на Межконтинентальный кубок опытного и именитого Дону, а заменявший его Пабло Лопес был удалён в матче с итальянцами, поэтому место в воротах занял номинально третий голкипер Хуанми. Поначалу он явно бы не уверен в своих силах, и защитникам даже приходилось самим забирать у него мяч, чтобы начинать атаки, но постепенно вратарь освоился на песке.



Первые минуты матча показали, что игра может быть довольно жёсткой – сразу же пошли столкновения, стыки, штрафные. Сборная России за счёт командных действий создавала больше полумоментов, причём активнее других на острие действовал форвард Борис Никоноров.



А испанцы показали, что порой всё решает не хорошая командная игра, а одно только персональное мастерство. Когда в команде есть такой футболист, как Льоренц Гомес, всегда можно рассчитывать на гол из ничего. Льоренц получил мяч метрах в 15 от ворот, размашисто пробил через себя, и мяч залетел в ворота от штанги. Спасти в такой ситуации не мог ни один вратарь мира. Уже через минуту ситуацию мог выправить Николай Крышанов: его сбили на границе штрафной, и судья назначил опаснейший штрафной, однако Хуанми сыграл блестяще и зафиксировал мяч намертво.

И снова нелогичный гол

Картина второго периода полностью повторяла то, что было в первом. Матч трудно было назвать зрелищным. Борьбы и стыков, может быть, стало поменьше, но остроты почти не прибавилось. Жариков и Никоноров пытались напрягать Хуанми, но получалось не очень успешно.



Испанцы в первой половине периода не создали у ворот Чужкова совсем ничего. Не создали бы и дольше, если бы Чужков сам не ошибся в контроле мяча. Фрутос перехватил пас вратаря и сделал шикарный пас пяткой на набегавшего из глубины поля Давида Наварро. Николай Крышанов пытался догнать испанца в отчаянном подкате, но не успел. На табло – нелогичные 0:2.

«Втайне друг за друга выходили». Как в сборной России играют близнецы Сейчас братьев Крышановых в сборной России различать легко. А раньше и главный тренер путался.

Впрочем, не прошло и полной минуты, как Россия в игру вернулась. Помог стандарт: Никоноров здорово принял мяч из аута, переиграл Фрутоса и неотразимо пробил – 1:2. Тут же Хавьер Торрес ответил опасным ударом после испанского аута, но в этот раз Максим Чужков был безупречен. Россия очень хотела забить второй до перерыва, но не успела, хотя Никоноров был очень близко к голу: его удар со штрафного с центра поля прошил Хуанми, но сотряс перекладину.

Предельная жёсткость

На первых минутах третьего периода команды сходу обменялись опасными моментам. Николай Крышанов сразу же после свистка классно отобрал мяч у соперника и почти вышел один на один, но пробить по воротам всё-таки не успел. У испанцев момент был у Фрутоса, но он тоже толком использовать его не сумел. А на третьей минуте периода зрители всё-таки увидели гол: Остапа Фёдорова сбили на подходе к штрафной, и Остап с отскоком от песка сравнял счёт – 2:2.



Правда, радовались болельщики сборной России недолго. За следующую минуту Чужкова испытали трижды: Льоренц и Наварро со штрафных переиграть российского вратаря не сумели, а вот Чики с игры нанёс точнейший удар под дальнюю штангу. Очень красивый гол!



При 2:3 игра стала предельно жёсткой. Ценой травмы Жарикова сборная России заработала опасный штрафной, но Никоноров пробил точно во вратаря. Через минуту Чики срубил Виктора Крышанова, но и капитан забить со стандарта не сумел. Был шанс у Никонорова бившего через себя, но затем Хавьер Торрес сразу же забил гол с помощью непредсказуемого отскока – 2:4.



В оставшиеся пять минут Россия предпринимала тщетные попытки отыграться, но кроме удара Никонорова в ближний угол и классного сейва Хуанми ничего сверхопасного у испанских ворот не было. Испанцы спокойно довели матч до победы и пробились в финал, а сборной России придётся довольствоваться борьбой за бронзовые медали. И смотреть вперёд, в сторону чемпионата мира.