Испания забивала России странно и красиво. А логика кончилась

Резерв против резерва?
Обычно именно Межконтинентальный кубок в Дубае является мажорным заключительным аккордом всего сезона в пляжном футболе. Но не в этот раз. Дело в том, что через полторы недели после завершения турнира в ОАЭ, на другой стороне земного шара, в Парагвае, стартует чемпионат мира – турнир, которого поклонники пляжного футбола ждут уже почти два с половиной года.
Сборная России на чемпионат мира тоже пробилась и планомерно к нему готовится. Именно разработанным заранее планом подготовки и обусловлен состав команды в Дубае: в него вошли лишь несколько опытных игроков, а все остальные – ближайший резерв. Понятно, что болельщики всегда ждут от сборной России только побед, но команду трудно называть мощной и сыгранной.
Победив Египет и Мексику и проиграл битву за первое место в группе Ирану, сборная России вышла в полуфинале на Испанию. С испанцами россияне только в 2019 году играли пять раз в различных турнирах: трижды победили, два раз проиграли. Могла наша команда рассчитывать и на четвёртую победу, ведь испанцы также привезли в Дубай целый ряд молодых игроков.
Вратарь – третий. Льоренц – первый
Главная потеря сборной Испании, как казалось, обнаружилась во вратарской линии. Тренерский штаб не повёз на Межконтинентальный кубок опытного и именитого Дону, а заменявший его Пабло Лопес был удалён в матче с итальянцами, поэтому место в воротах занял номинально третий голкипер Хуанми. Поначалу он явно бы не уверен в своих силах, и защитникам даже приходилось самим забирать у него мяч, чтобы начинать атаки, но постепенно вратарь освоился на песке.
Первые минуты матча показали, что игра может быть довольно жёсткой – сразу же пошли столкновения, стыки, штрафные. Сборная России за счёт командных действий создавала больше полумоментов, причём активнее других на острие действовал форвард Борис Никоноров.
А испанцы показали, что порой всё решает не хорошая командная игра, а одно только персональное мастерство. Когда в команде есть такой футболист, как Льоренц Гомес, всегда можно рассчитывать на гол из ничего. Льоренц получил мяч метрах в 15 от ворот, размашисто пробил через себя, и мяч залетел в ворота от штанги. Спасти в такой ситуации не мог ни один вратарь мира. Уже через минуту ситуацию мог выправить Николай Крышанов: его сбили на границе штрафной, и судья назначил опаснейший штрафной, однако Хуанми сыграл блестяще и зафиксировал мяч намертво.
И снова нелогичный гол
Картина второго периода полностью повторяла то, что было в первом. Матч трудно было назвать зрелищным. Борьбы и стыков, может быть, стало поменьше, но остроты почти не прибавилось. Жариков и Никоноров пытались напрягать Хуанми, но получалось не очень успешно.
Испанцы в первой половине периода не создали у ворот Чужкова совсем ничего. Не создали бы и дольше, если бы Чужков сам не ошибся в контроле мяча. Фрутос перехватил пас вратаря и сделал шикарный пас пяткой на набегавшего из глубины поля Давида Наварро. Николай Крышанов пытался догнать испанца в отчаянном подкате, но не успел. На табло – нелогичные 0:2.
Впрочем, не прошло и полной минуты, как Россия в игру вернулась. Помог стандарт: Никоноров здорово принял мяч из аута, переиграл Фрутоса и неотразимо пробил – 1:2. Тут же Хавьер Торрес ответил опасным ударом после испанского аута, но в этот раз Максим Чужков был безупречен. Россия очень хотела забить второй до перерыва, но не успела, хотя Никоноров был очень близко к голу: его удар со штрафного с центра поля прошил Хуанми, но сотряс перекладину.
Предельная жёсткость
На первых минутах третьего периода команды сходу обменялись опасными моментам. Николай Крышанов сразу же после свистка классно отобрал мяч у соперника и почти вышел один на один, но пробить по воротам всё-таки не успел. У испанцев момент был у Фрутоса, но он тоже толком использовать его не сумел. А на третьей минуте периода зрители всё-таки увидели гол: Остапа Фёдорова сбили на подходе к штрафной, и Остап с отскоком от песка сравнял счёт – 2:2.
Правда, радовались болельщики сборной России недолго. За следующую минуту Чужкова испытали трижды: Льоренц и Наварро со штрафных переиграть российского вратаря не сумели, а вот Чики с игры нанёс точнейший удар под дальнюю штангу. Очень красивый гол!
При 2:3 игра стала предельно жёсткой. Ценой травмы Жарикова сборная России заработала опасный штрафной, но Никоноров пробил точно во вратаря. Через минуту Чики срубил Виктора Крышанова, но и капитан забить со стандарта не сумел. Был шанс у Никонорова бившего через себя, но затем Хавьер Торрес сразу же забил гол с помощью непредсказуемого отскока – 2:4.
В оставшиеся пять минут Россия предпринимала тщетные попытки отыграться, но кроме удара Никонорова в ближний угол и классного сейва Хуанми ничего сверхопасного у испанских ворот не было. Испанцы спокойно довели матч до победы и пробились в финал, а сборной России придётся довольствоваться борьбой за бронзовые медали. И смотреть вперёд, в сторону чемпионата мира.
- 8 ноября 2019
-
19:46
-
19:15
-
19:00
-
18:22
-
17:22
-
16:52
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39