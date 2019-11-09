Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — ОАЭ. Выгрызать медаль! LIVE

В своём последнем матче на Межконтинентальном кубке сборная России по пляжному футболу бьётся за бронзу. Все новости и фото — в трансляции.

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2019, полное расписание матчей ***

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07:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 9 ноября наша команда проведёт свой заключительный матч на Межконтинентальном кубке — 2019. Увы, добраться до финала дружина Михаила Лихачёва не смогла, но шанс попасть на пьедестал сохранила. Сформулировать задачу предельно просто — нужно победить команду ОАЭ в матче за третье место, но выполнить её будет сложнее, всё-таки хозяева турнира смотрятся на этом турнире отлично и тоже очень хотят увенчать его медалью. Но тем интереснее будет решающая битва. Бронзовую награду придётся выгрызать!

Матч Россия — ОАЭ на Межконтинентальном кубке — 2019 начнётся в 17:45 по московскому времени.