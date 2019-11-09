Россия спаслась на последней секунде, но всё равно проиграла. Да как же так?!

В Дубае как дома
В своём заключительном матче на Межконтинентальном кубке в Дубае сборная России билась за бронзу. Нелогичное поражение от Испании не позволило дружине Михаила Лихачёва добиться повторения прошлогоднего финала с Ираном, а потому нужно было оспаривать третье место с хозяевами турнира – сборной ОАЭ. Вот только глядя на трибуны, трудно было сказать, кто же всё-таки играет дома. На трибунах было очень много болельщиков из России и свою команду они поддерживали намного дружнее, чем арабы. Так что россияне в Эмиратах играли как дома.
ОАЭ – давно не та сборная, которую можно обыграть в полноги. В 2015-м россияне, кстати, уже на этой команде обжигались. А за четыре года эта команда стала ещё сильнее: достаточно сказать, что на этом турнире Эмираты никому не проиграли в основное время: ни Испании, ни Италии, ни Японии, ни Ирану – со всеми бились на равных, очень остро и тактически грамотно. Так что России нужно было настраиваться на очень сложную, напряжённую и при этом закрытую игру.
Вот те раз!
Михаил Лихачёв выбором стартового состава показал, что на данный момент опыт игроков и тактические эксперименты для него важнее результата. Например, с первых же минут на песок вышел вратарь Денис Пархоменко, который восстановился после повреждения в матче с Ираном.
С первых же минут сборная России завладела преимуществом. ОАЭ отдали нам мяч, и позволили часто бить издали. Фёдоров бил над перекладиной, Пархоменко – прямо в каркас, а Волошин испытал на прочность вратаря Саида Эида. Хозяева песка пытались играть через края, но дело даже до полумоментов не доходило. Тем неожиданнее был пропущенный гол: Волошин неудачно возвращал мяч Пархоменко, а Валид Бер Салем перехватил передачу и забил в пустые ворота.
Счёт на табло изменился, а игра нет. Россия продолжала всецело владеть мячом и не очень остро атаковать, а футболисты сборной Эмиратов искали счастья в контригре. Болельщики сборной России на трибунах скандировали «Нужен гол! Нужен гол!» Однако этот гол никак не приходил. У ворот Дениса Пархоменко моменты не возникали вообще, а Саида на другом конце поля мучили лишь дальними ударами. Очень красиво бил Виктор Крышанов – в падении, боковыми ножницами. Однако мяч в сетку залетать не захотел. На перерыв команды так и ушли при счёте 0:1.
В закрытую дверь
Во втором периоде Пархоменко уступил место в воротах Чужкову. Вероятно, тренерский штаб хотел добавить не столько в надёжности в створе, сколько в организации игры в атаке. Максим очень старалась дирижировать своими передачами, но до остроты по-прежнему не доходило. Зато пришлось Чужкову разок откровенно спасать команду: Альмунтасер опасно бил со штрафного.
Все 12 минут сборная будто бы стучалась в закрытую дверь: арабские защитники крепко прихватили Бориса Никонорова и Владислава Жарикова, а без форвардов строить свою игр России было сложно. Единственный яркий момент возник на 20-й минуте: сначала Чужков опасно пробил от ворот до ворот, и Саиду пришлось отбивать мяч лицом, а с последовавшего за этим ударом углового Раскин почти отправил мяч в сетку, но уже не ленточке его выбил защитник.
Нервы сдают
Во втором перерыве тренер явно пытался внести в игру сборной России какие-то коррективы, но кардинальным образом игра не изменилась. Напротив, первый опасный момент создал Валид Бер Салем, переигравший двух наших защитников, но пробивший совсем неточно. Сборная России тоже наносила удары, но отражались они только в статистике матча. А бисиклеты Бориса Никонорова чуть ли не с середины поля – ближе-то не подпускали – смотрелись жестом отчаяния.
Организаторы соревнований решили немного россиянам помочь и в середине периода включили на стадионе «Катюшу», но знаменитая песня забить нашей команде не помогла. И после нескольких безуспешных попыток забить у Николая Крышанова сдали нервы: он откровенно толкнул Саида, владевшего мячом. Сразу же после этого Николай извинился перед вратарём и даже карточку не получил, но предупреждение от арбитра было бы абсолютно заслуженным.
На самой последней секунде!
Сборная России пыталась устроить финальный штурм, но ничего не получалось. Роскошный момент был у Остапа Фёдорова, который ушёл от трёх защитников и пробил мимо вратаря, но четвёртый выбил мяч с ленточки. Казалось, что всё кончено, но в самой последней атаке произошло чудо: на самой последней секунд Никоноров отчаянно жахнул метров с 20 и попал! Трибуны взорвались радостным криком, вратарь ОАЭ повалился на песок, а игра перешла в овертайм – 1:1.
Жаль только, что это потрясающее спасение так и осталось единственным ярким эпизодом в игре сборной России. На второй минуте овертайма Валид Бер Салем с дальнего штрафного переиграл Максима Чужкова, и отыграться во второй раз подряд наша команда уже не смогла.
Россия лишь во второй раз за девять лет осталась без медали в Дубае. Да, играли экспериментальным составом. Да, с прицелом на чемпионат мира. Но всё равно страшно обидно.
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