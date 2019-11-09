Россия спаслась на последней секунде, но всё равно проиграла. Да как же так?!

В Дубае как дома

В своём заключительном матче на Межконтинентальном кубке в Дубае сборная России билась за бронзу. Нелогичное поражение от Испании не позволило дружине Михаила Лихачёва добиться повторения прошлогоднего финала с Ираном, а потому нужно было оспаривать третье место с хозяевами турнира – сборной ОАЭ. Вот только глядя на трибуны, трудно было сказать, кто же всё-таки играет дома. На трибунах было очень много болельщиков из России и свою команду они поддерживали намного дружнее, чем арабы. Так что россияне в Эмиратах играли как дома.

ОАЭ – давно не та сборная, которую можно обыграть в полноги. В 2015-м россияне, кстати, уже на этой команде обжигались. А за четыре года эта команда стала ещё сильнее: достаточно сказать, что на этом турнире Эмираты никому не проиграли в основное время: ни Испании, ни Италии, ни Японии, ни Ирану – со всеми бились на равных, очень остро и тактически грамотно. Так что России нужно было настраиваться на очень сложную, напряжённую и при этом закрытую игру.

Россия почти вырвала бронзу в драматичной концовке. Но почти — не считается В своём заключительном матче на Межконтинентальном кубке сборная России блеснула лишь на самой последней секунде. Этого было мало.

Вот те раз!

Михаил Лихачёв выбором стартового состава показал, что на данный момент опыт игроков и тактические эксперименты для него важнее результата. Например, с первых же минут на песок вышел вратарь Денис Пархоменко, который восстановился после повреждения в матче с Ираном.



С первых же минут сборная России завладела преимуществом. ОАЭ отдали нам мяч, и позволили часто бить издали. Фёдоров бил над перекладиной, Пархоменко – прямо в каркас, а Волошин испытал на прочность вратаря Саида Эида. Хозяева песка пытались играть через края, но дело даже до полумоментов не доходило. Тем неожиданнее был пропущенный гол: Волошин неудачно возвращал мяч Пархоменко, а Валид Бер Салем перехватил передачу и забил в пустые ворота.



Счёт на табло изменился, а игра нет. Россия продолжала всецело владеть мячом и не очень остро атаковать, а футболисты сборной Эмиратов искали счастья в контригре. Болельщики сборной России на трибунах скандировали «Нужен гол! Нужен гол!» Однако этот гол никак не приходил. У ворот Дениса Пархоменко моменты не возникали вообще, а Саида на другом конце поля мучили лишь дальними ударами. Очень красиво бил Виктор Крышанов – в падении, боковыми ножницами. Однако мяч в сетку залетать не захотел. На перерыв команды так и ушли при счёте 0:1.

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В закрытую дверь

Во втором периоде Пархоменко уступил место в воротах Чужкову. Вероятно, тренерский штаб хотел добавить не столько в надёжности в створе, сколько в организации игры в атаке. Максим очень старалась дирижировать своими передачами, но до остроты по-прежнему не доходило. Зато пришлось Чужкову разок откровенно спасать команду: Альмунтасер опасно бил со штрафного.

Все 12 минут сборная будто бы стучалась в закрытую дверь: арабские защитники крепко прихватили Бориса Никонорова и Владислава Жарикова, а без форвардов строить свою игр России было сложно. Единственный яркий момент возник на 20-й минуте: сначала Чужков опасно пробил от ворот до ворот, и Саиду пришлось отбивать мяч лицом, а с последовавшего за этим ударом углового Раскин почти отправил мяч в сетку, но уже не ленточке его выбил защитник.

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Нервы сдают

Во втором перерыве тренер явно пытался внести в игру сборной России какие-то коррективы, но кардинальным образом игра не изменилась. Напротив, первый опасный момент создал Валид Бер Салем, переигравший двух наших защитников, но пробивший совсем неточно. Сборная России тоже наносила удары, но отражались они только в статистике матча. А бисиклеты Бориса Никонорова чуть ли не с середины поля – ближе-то не подпускали – смотрелись жестом отчаяния.



Организаторы соревнований решили немного россиянам помочь и в середине периода включили на стадионе «Катюшу», но знаменитая песня забить нашей команде не помогла. И после нескольких безуспешных попыток забить у Николая Крышанова сдали нервы: он откровенно толкнул Саида, владевшего мячом. Сразу же после этого Николай извинился перед вратарём и даже карточку не получил, но предупреждение от арбитра было бы абсолютно заслуженным.

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На самой последней секунде!

Сборная России пыталась устроить финальный штурм, но ничего не получалось. Роскошный момент был у Остапа Фёдорова, который ушёл от трёх защитников и пробил мимо вратаря, но четвёртый выбил мяч с ленточки. Казалось, что всё кончено, но в самой последней атаке произошло чудо: на самой последней секунд Никоноров отчаянно жахнул метров с 20 и попал! Трибуны взорвались радостным криком, вратарь ОАЭ повалился на песок, а игра перешла в овертайм – 1:1.



Жаль только, что это потрясающее спасение так и осталось единственным ярким эпизодом в игре сборной России. На второй минуте овертайма Валид Бер Салем с дальнего штрафного переиграл Максима Чужкова, и отыграться во второй раз подряд наша команда уже не смогла.



Россия лишь во второй раз за девять лет осталась без медали в Дубае. Да, играли экспериментальным составом. Да, с прицелом на чемпионат мира. Но всё равно страшно обидно.