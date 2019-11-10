Российский прыгун вышел на старт пьяным. Это помогло ему стать чемпионом

И стыдно, и смешно...



Именно такие смешанные чувства испытывали зрители на трибунах стадиона в Лозанне во время очередного этапа «Бриллиантовой лиги», когда смотрели на то, что вытворял российский прыгун в высоту Иван Ухов. Он вышел в сектор в состоянии сильного алкогольного опьянения и, видимо, посчитав, что ему не только море по колено, но и планка, принял решение прыгать.



Сначала он долго, качаясь, с большим трудом стягивал с себя тренировочные штаны – уже тогда зрители начали фотографировать пьяного спортсмена, понимая, что тот может устроить комичное шоу. А когда к Ухову подошёл судья, чтобы спросить, всё ли в порядке, прыгун просто оттолкнул его и стал разбегаться. Толком прыжка, разумеется, не получилось – Ухов просто завалился на маты.

Запись прыжка тут же разлетелась по интернету. Иван Ухов мгновенно прославился на весь мир. В комментариях под видео его награждали самыми нелестными эпитетами.



В тот день никто и не задумывался над тем, что подвигло молодого талантливого прыгуна так опозориться. Никто не предполагал, как изменит его жизнь странный прыжок летом 2008-го.

Личная трагедия

В олимпийском цикле перед Играми-2008 в Пекине Иван считался одним из самых талантливых прыгунов в высоту в России и однозначно планировал поехать на главный турнир четырёхлетия. Это был очень странный атлет, настоящий гигант среди прыгунов. Его оптимальный вес, по его же собственному признанию, доходил до 90 кг при росте 192 сантиметра. Однако даже с такими габаритами Иван умудрялся легко взлетать на гроссмейстерскую высоту – 2,30.



На беду Ухову никогда не везло на важных турнирах. Перед Олимпиадой-2008 он стал лишь 12-м на чемпионате Европы, а чемпионат мира и вовсе пропустил из-за травмы. Судьба путёвок на Игры для российских прыгунов определялась на чемпионате России, но и там Ивану не повезло: он показал второй результат, но по попыткам стал лишь шестым. Расстройство удвоилось, когда начались кабинетные игры: тренер Ухова Евгений Загорулько сумел, вопреки спортивному принципу, добиться включения в состав олимпийской сборной своего ученика. Вот только этим счастливцем стал не Иван, а его извечный партнёр и конкурент Андрей Сильнов.

Да неужели?! Запад стыдливо признал россиянку лучшей спортсменкой Европы В Европе всё-таки заметили, что Мария Ласицкене проводит один гениальный сезон за другим, и вручили ей давно заслуженную награду.

В Пекине Сильнов и стал олимпийским чемпионом. Это был уже третий удар по самолюбию Ивана. И именно чемпион по прыжкам в высоту нёс флаг страны на церемонии закрытия Игр.



После Олимпиады Иван разорвал отношения с тренером Загорулько и почти одновременно расстался со своей девушкой – Ириной Гордеевой, которая также занималась прыжками.



Всё это, очевидно, и привело к нервному срыву, который Иван пытался залить алкоголем.



А после этого вышел на старт.

От «пьяного прыжка» – к золоту Олимпиады

Наверное, в 99 случаях из 100 историю о спортсмене на этом можно было бы заканчивать. Но не таков наш герой, чтобы его биография была обычной. Это один из самых загадочных атлетов России в XX веке. Он крайне редко давал интервью, никогда не радовался своим победам, всегда стремился к мировому рекорду. Спортом, по собственному признанию, почти не интересовался: просто любил прыгать, а свободное от тренировок время часто посвящал компьютерным играм.



Никто не знает, что творилось на душе у Иван после «пьяного прыжка». Однако именно с него во многом и началась история побед талантливого атлета. Благодаря усилиям нового тренера Сергея Клюгина Ухов избежал дисквалификации за свою выходку и уже через полгода выиграл зимний чемпионат Европы. Летом 2010-го Иван вернулся в Лозанну и стал первым с результатом 2,33, а в том же году стал победителем «Бриллиантовой лиги». В 2011 году он стал двукратным чемпионом Европы, а уже через год отправился на Олимпиаду в статусе одного из фаворитов.

Спортсменка из США с горя обняла российскую чемпионку. И получила за это награду Это самая странная награда чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2019. Но уж лучше такая, чем медаль за моральные страдания огромному поляку.

Поразительно, но прямо во время финала, перед решающими попытками, Ухов умудрился потерять свою майку, а потому один прыжок совершил в обычной футболке. К счастью, судьи решили к этому не придираться, а дальше Иван выступал в майке, которую одолжил ему Андрей Сильнов, выбывший из борьбы за золото. Прыгнув на 2,38, Ухов стал олимпийским чемпионом.



Кто знает, добрался бы он до такой высоты, если бы не тот странный прыжок в 2008-м?



Через два года после Олимпиады Ухов прыгнул на 2,42 и повторил рекорд Европы, установленный в 1988 году немцем Карлом Тренхардом. Правда, это было последнее яркое пятно в спортивной биографии удивительного прыгуна. По известным всем причинам на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро не поехал почти никто из легкоатлетов, и даже действующий чемпион Игр исключением не стал. А весной 2019 года у Ивана отняли его олимпийское золото на основании данных, представленных в нашумевшем докладе Ричарда Макларена.



Насколько известно, Ухов за свою карьеру не сдал ни одной положительной допинг-пробы.



Иван уже завершил спортивную карьеру. Он по-прежнему скрытен и замкнут. Впрочем, известно, что в 2016 году он женился на Ирине Гордеевой. Круг замкнулся?