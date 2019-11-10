Бегун поневоле. Как 130-килограммовый спринтер установил чудной рекорд

Иногда в мире спорта случаются удивительные вещи. Героями становятся атлеты, про которых никто никогда бы не узнал, если бы не цепь случайностей. В 2001 году огромный самоанец Тревор Мисипека поставил удивительный рекорд в забеге на 100 м. Все великие спринтеры были далеки от того, чтобы побить его. Но спустя 10 лет с этим справился ещё один парень с Самоа.

Забытое гражданство

Американец Тревор Мисипека и не мечтал о том, чтобы когда-либо в своей жизни попасть на чемпионат мира по лёгкой атлетике. Он учился в университете, где поигрывал в американский футбол, а иногда принимал участие в соревнованиях по толканию ядра. Он весил 130 кг, так что всё объяснимо.



Однако к 22-летнему студенту, получавшему экономическое образование, обратились представители спортивной общественности Американского Самоа. Дело в том, что у страны была путёвка на чемпионат мира в одной из легкоатлетических дисциплин на выбор, но не было спортсмена. А отец Мисипека был… Ну, вы догадались – из Американского Самоа, конечно.

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У парня было второе гражданство, но он никогда не думал, что оно ему пригодится. В общем, Тревор Мисипека поехал на чемпионат мира в Эдмонтон, чтобы принять участие в соревнованиях по толканию ядра. Интересно, что его родная сестра Лиза Мисипека была бронзовым призёром чемпионата мира в метании молота в 1999 году в Севилье.

Стометровка вместо ядра

Мисипека отправился в Канаду, благо добираться ему было недалеко, и деньги на его участие выделили. Он прибыл в Эдмонтон, почти неделю тренировался, но неожиданно международная федерация приняла решение о невозможности участия спортсменов малых стран в метаниях и технических видах. Проще говоря, спортсменов из крошечных государств не допускали до чемпионатов мира. Зато они могли участвовать в беговых видах.



Огромный американский самоанец и члены делегации этой страны с населением менее 70 тыс. человек узнали, что Мисипека не будет толкать ядро, буквально накануне соревнований. Парню предложили пробежаться, и он выбрал стометровку.



«Я подумал, что нет смысла заявляться на дистанцию, которую я просто физически не смогу закончить. Это было бы глупо. Потому я выбрал самую короткую. Правда, у меня не было нормальной экипировки, да и тренировался я всего два дня», — объяснил потом спортсмен, который специально к толканию ядра набрал ещё четыре килограмма.



На старт своего забега необычный атлет вышел в обычной футболке и широких шортах.

Мисипека бежал по восьмой дорожке, ближней к болельщикам, и сорвал овацию 50 тысяч зрителей.



Конечно, он финишировал последним с фантастическим для чемпионата мира результатом 14,28 секунды. Это было абсолютно худшее время за всю историю турнира. Да, в 1997-м Ким Коллинз преодолел стометровку за 20 с лишним секунд, но тогда будущий чемпион мира 2003 года получил травму и просто пешком пересёк финишную черту, решив не сниматься.



В одночасье о спортсмене по имени Тревор Мисипека узнали абсолютно все, кто хоть немного интересовался лёгкой атлетикой. Журналисты прозвали его Черепахой.



Мисипека за пару дней раздал множество интервью и даже стал гостем комедийного шоу по возвращении в США.



«Это было немного неловко, но весело. Такой опыт я не бы променял ни на что», — рассказывал Тревор Черепаха.



Он мечтал поиграть в НФЛ, но эта мечта не сбылась, несмотря на мировую известность. Он закончил университет, играл в американский футбол на любительского уровне, а в итоге занялся бизнесом. И думал, что его невероятное достижение никогда не будет побито.

Медленнее Черепахи!

Но нашёлся герой, который это сделал. Как вы думаете, какую страну он представлял?



Конечно, Американское Самоа! В 2011 году на чемпионат мира в корейский Тэгу приехал 17-летний парень по имени Согелау Тувалу, который должен был участвовать в соревнованиях… по толканию ядра!



Дальше история повторилась. Правда, Тувалу просто не прошёл квалификацию в толкании ядра, а уезжать из Кореи совсем бесславно не хотел. И огромный спортсмен, внешне похожий на Мисипеку, заявился на стометровку!

Худший пловец мира едва не утонул на Олимпиаде. А потом стал тренером сборной Эрика Муссамбани на Олимпиаду-2000 взяли по объявлению. Он стал худшим в истории и чуть не утонул. А теперь – тренер сборной по плаванию.

Он, как и легендарный соотечественник, вышел на старт совсем не в той экипировке, что его соперники, и даже без шиповок.



Тувалу сделал невозможное. Он пробежал 100 метров за 15,66 с, сумев побить казавшийся вечным антирекорд. Мисипека, наверное, взгрустнул, но зато Тувалу не заслужил никакого прозвища. Черепаха уже было, а на другое фантазии у журналистов не хватило. Могли бы сказать, что самоанец «Болт наоборот», но шутить над королём спринта, который в Тэгу на стометровке допустил фальстарт, никому не хотелось.