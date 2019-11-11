Штангистка устала обманывать соперниц и стала мужчиной. Мел просто герой!

Трансгендер Далузян мучается из-за того, что раньше побеждал нечестно. А фильм о нём (или о ней) привёл к массовым протестам.

Популярная и любимая народом чемпионка в одночасье стала одним из самых презираемых людей в родной стране. Ей угрожали, оставили без средств к существованию и вынудили бежать за границу. Всё из-за того, что спортсменка оказалась трансгендером и призналась, что всегда чувствовала себя мужчиной.



На родине бывшую гордость нации заклеймили позором. А желание властей поддержать фильм на основе её жизненной истории вызвало среди общественности массовые протесты.

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Чемпионка с мужским характером на допинге

Тема трансгендеров в спорте – это тонкий лёд даже в западных странах, где толерантность уже вышла за разумные пределы. Что и говорить о консервативной Армении, в которой, по социологическим данным, 90% населения выступают за ограничение прав сексуальных меньшинств на законодательном уровне.



Мелине Далузян родилась в Гюмри в 1988 году. В 14 лет девушка, несмотря на возражения родителей, начала заниматься тяжёлой атлетикой и быстро достигла успеха. Всего через год тренировок Мелине стала чемпионкой Армении, а в 18 лет завоевала бронзу чемпионата мира. В следующем же сезоне Далузян выиграла чемпионат Европы. До неё ни одной армянской штангистке подобные достижения не покорялись. Пресса была в восторге от молодой чемпионки и особо отмечала её волевой, как будто мужской характер. Сейчас это звучит забавно.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Перед Олимпиадой-2008 Далузян повторно победила на чемпионате Европы и была одной из фавориток, но болезнь не позволила ей выступить в Пекине. В следующем олимпийском цикле девушка перешла в более тяжёлую весовую категорию, где снова завоевала медали чемпионатов мира и Европы. Долгожданный олимпийский дебют Мелине состоялся в Лондоне, однако три неудачные попытки в толчке лишили её шансов на пьедестал. А через несколько лет перепроверка допинг-проб показала наличие у армянки запрещённого вещества туринабол, так что её результат был аннулирован.

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Голландец Мел с бородой

О нетрадиционной ориентации двукратной чемпионки Европы публично заговорили в 2015 году, когда Мелине приняла участие в первом собрании ЛГБТ-движения в Армении. По словам спортсменки, на неё обрушилось столько негатива, что её боялись брать на работу даже фитнес-тренером. В адрес Далузян сыпались угрозы, друзья и родственники отвернулись, и она, по сути, лишилась средств к существованию. В 2016 году Мелине приняла решение покинуть родину и переехала в Нидерланды.

Фото: из личного архива Мела Далузяна

Уже в эмиграции Далузян объявила, что прошла процедуру коррекции пола и стала мужчиной по имени Мел. На её странице в соцсетях появились фотографии в новом образе. На снимках в человеке с бородой и короткими волосами почти нереально разглядеть женщину. Мел (наверное, с этого момента стоит говорить о нём в мужском роде) завершил спортивную карьеру, устроился тренером по тяжёлой атлетике и в многочисленных интервью рассказывал об «ужасающей» ситуации с правами представителей ЛГБТ в Армении. В знак протеста Далузян отказался от армянского гражданства и попросил убежища в Голландии.

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Обман во имя страны

В Армении обвинили бывшую чемпионку в побеге и забыли. Вспомнили в 2017-м, когда Далузян снялся в скандальном документальном фильме «Слушай меня», где откровенно рассказал о своей жизни. Мел сказал, что никогда не испытывал проблем с идентификацией, поскольку с самого детства относил себя к мужскому полу и ещё в школе исправлял окончание в своём имени в тетрадках и дневниках.



Выступая среди женщин, он чувствовал, что обманывает соперниц, но тренер убеждал, что моральные страдания надо терпеть во имя страны. Было ли на самом деле у Далузян какое-то преимущество над женщинами, точно не известно. В этом же фильме Мел признался, что наконец-то живёт той жизнью, о которой всегда мечтал.

Геройский поступок ценой здоровья

Новый виток обсуждения истории Далузян случился уже в 2019 году. Весной армянский трансгендер предотвратил ограбление магазина в Амстердаме, обезвредив грабителей ценой ножевого ранения. Мела в больнице навестила мэр голландской столицы и назвала его настоящим героем.



А через несколько месяцев Далузян вновь оказался в центре внимания в родной Армении. Консервативные активисты обнаружили, что правительство выделило около $ 40 тыс. на финансирование фильма «Мел» по мотивам биографии Далузян. Общественность потребовала отправить в отставку министра культуры, а за поддержку скандального кино пришлось объясняться премьер-министру. Никол Пашинян изящно вышел из положения, заявив, что государство финансирует только часть ленты, посвящённую чемпионке.



Как бы кто ни относился к фигуре Далузян и трансгендерам в целом, фильм обещает быть весьма занимательным, ведь жизненный путь 31-летнего Мела Далузяна – просто мечта любого сценариста.